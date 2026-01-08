Acasă » Știri » Livadă de 3000 de mp la doar 11.000 de euro. Localitatea unde o poți cumpăra

Livadă de 3000 de mp la doar 11.000 de euro. Localitatea unde o poți cumpăra

De: Alina Drăgan 08/01/2026 | 17:24
Livadă de 3000 de mp la doar 11.000 de euro. Localitatea unde o poți cumpăra
Livadă de 3000 de mp la doar 11.000 de euro

Afacerile cu fructe românești au început să devină tot mai populare, iar profitul le face cu ochiul multor investitori în agricultură. Pentru cei care sunt la început de drum, cel mai ușor este să cumpere o livadă deja înființată. Există locuri în care o livadă de 3000 de mp se vinde la prețul de doar 11.000 de euro.

Într-un context economic tot mai orientat spre agricultură sustenabilă, cultivarea unei livezi devine o opțiune atractivă pentru micii producători, fermieri sau chiar pentru pasionații de grădinărit. Însă, punerea pe picioare a unei livezi presupune timp și muncă, așa că mulți aleg să cumpere o livadă deja înființată.

Livadă de 3000 de mp la doar 11.000 de euro

Pe site-urile de profil, există numeroase anunțuri cu livezi de vânzare, iar prețul acestora diferă în funcție de locație și de întinderea livezii. De exemplu, în localitatea Dămienești din Bacău o livadă de 3000 de mp se vinde la prețul de doar 11.000 de euro.

Livada este formată din pomi tineri: meri, perei, nuci și beneficiază de acces ușor la drum. Livada este plantată în 2015, pomii fiind roditori și asigurând o recoltă bogată.

„Vă propun spre vânzare o splendidă livadă, întinsă pe o suprafață generoasă și amplasată într-o zonă liniștită, ideală pentru cultivarea fructelor și relaxare. Proprietatea se află în localitatea Dămienești, Jud. Bacău și beneficiază de acces ușor la drum, iar solul este fertil și bine îngrijit, oferindu-ți toate condițiile necesare pentru o recoltă bogată.

Livada este formată din pomi sănătoși și productivi, plantați liniar pentru a asigura o creștere uniformă și o recoltă diversificată. În funcție de sezon, aceasta îți va oferi o abundență de fructe proaspete, sunt plantați: 100 meri 30 peri 40 pruni 14 nuci, zmeură, mure, dovlecei

Această proprietate reprezintă o oportunitate excelentă atât pentru cultivatori pasionați, cât și pentru investitori care caută un teren agricol de calitate. Livada este plantată în 2015, pomii fiind tineri și roditori”, se arată în anunțul de vânzare.

Livadă de 3000 de mp la doar 11.000 de euro

Pentru toate acestea, doritorii trebuie să scoată din buzunar 11.000 de euro, la care nu se adaugă și alte comisioane. Proprietatea este împrejmuită cu gard din sârmă, iar în apropiere există surse de electricitate și apă, dar și canalizare.

O vilă din Toscana se vinde la preț de penthouse în București. Are piscină, livadă și vie

Vilă cu 6 camere la doar 37.000 de euro. Este la doar 50 de minute de București

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Preț procură notarială 2026. Cât plătești în funcție de tipul acesteia
Știri
Preț procură notarială 2026. Cât plătești în funcție de tipul acesteia
Oana Roman și Catinca, date în judecată la 2 ani de la moartea mamei lor! La mijloc sunt sute de mii de euro
Știri
Oana Roman și Catinca, date în judecată la 2 ani de la moartea mamei lor! La mijloc sunt…
Ce se întâmplă cu tichetul de 50 de lei pentru energie. De când se schimbă schema de ajutor
Mediafax
Ce se întâmplă cu tichetul de 50 de lei pentru energie. De când...
Fiica Elenei Lasconi protestează în Piața Universității față de capturarea lui Maduro. “Trump, jos labele de pe Venezuela”
Gandul.ro
Fiica Elenei Lasconi protestează în Piața Universității față de capturarea lui Maduro. “Trump,...
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu...
Lux și opulență. Simona Halep, alături de fiul unui miliardar român, în Dubai
Adevarul
Lux și opulență. Simona Halep, alături de fiul unui miliardar român, în Dubai
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după confiscarea petrolierului Marinera
Digi24
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik...
Bulgaria nu era pregătită pentru tranziția către euro: Au „bubuit” prețurile!
Mediafax
Bulgaria nu era pregătită pentru tranziția către euro: Au „bubuit” prețurile!
Parteneri
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost...
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Prosport.ro
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
Click.ro
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Rezultatul necropsiei în cazul tânărului mort la spitalul Buzău. De ce acesta nu a fost operat mai devreme
Digi24
Rezultatul necropsiei în cazul tânărului mort la spitalul Buzău. De ce acesta nu a fost...
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Promotor.ro
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
Gunoaiele spațiale ale SpaceX pun în pericol avioanele civile: 300 de grame de resturi pot provoca un dezastru
go4it.ro
Gunoaiele spațiale ale SpaceX pun în pericol avioanele civile: 300 de grame de resturi pot...
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Descopera.ro
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Resident Evil Requiem va oferi suport pentru Path Tracing și DLSS 4
Go4Games
Resident Evil Requiem va oferi suport pentru Path Tracing și DLSS 4
Fiica Elenei Lasconi protestează în Piața Universității față de capturarea lui Maduro. “Trump, jos labele de pe Venezuela”
Gandul.ro
Fiica Elenei Lasconi protestează în Piața Universității față de capturarea lui Maduro. “Trump, jos labele...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Preț procură notarială 2026. Cât plătești în funcție de tipul acesteia
Preț procură notarială 2026. Cât plătești în funcție de tipul acesteia
Oana Roman și Catinca, date în judecată la 2 ani de la moartea mamei lor! La mijloc sunt sute de mii ...
Oana Roman și Catinca, date în judecată la 2 ani de la moartea mamei lor! La mijloc sunt sute de mii de euro
S-a dat startul competiției celor mai mici costume de baie! Ema Uta, Cristina Ștefania și Laura Giurcanu, ...
S-a dat startul competiției celor mai mici costume de baie! Ema Uta, Cristina Ștefania și Laura Giurcanu, prea hot în plină iarnă
Localitatea din România în care poți cumpăra o fermă de 4000 m² cu 50.000 de euro. E la doar o ...
Localitatea din România în care poți cumpăra o fermă de 4000 m² cu 50.000 de euro. E la doar o oră de București
Ultima oră! Ce a decis instanța în cazul femeii din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru avere
Ultima oră! Ce a decis instanța în cazul femeii din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru avere
Cont Junior Centenar 2026. Cum poți strange 6.400 de euro pentru copilul tău
Cont Junior Centenar 2026. Cum poți strange 6.400 de euro pentru copilul tău
Vezi toate știrile
×