Livadă de 3000 de mp la doar 11.000 de euro. Localitatea unde o poți cumpăra

Afacerile cu fructe românești au început să devină tot mai populare, iar profitul le face cu ochiul multor investitori în agricultură. Pentru cei care sunt la început de drum, cel mai ușor este să cumpere o livadă deja înființată. Există locuri în care o livadă de 3000 de mp se vinde la prețul de doar 11.000 de euro.

Într-un context economic tot mai orientat spre agricultură sustenabilă, cultivarea unei livezi devine o opțiune atractivă pentru micii producători, fermieri sau chiar pentru pasionații de grădinărit. Însă, punerea pe picioare a unei livezi presupune timp și muncă, așa că mulți aleg să cumpere o livadă deja înființată.

Livadă de 3000 de mp la doar 11.000 de euro

Pe site-urile de profil, există numeroase anunțuri cu livezi de vânzare, iar prețul acestora diferă în funcție de locație și de întinderea livezii. De exemplu, în localitatea Dămienești din Bacău o livadă de 3000 de mp se vinde la prețul de doar 11.000 de euro.

Livada este formată din pomi tineri: meri, perei, nuci și beneficiază de acces ușor la drum. Livada este plantată în 2015, pomii fiind roditori și asigurând o recoltă bogată.

„Vă propun spre vânzare o splendidă livadă, întinsă pe o suprafață generoasă și amplasată într-o zonă liniștită, ideală pentru cultivarea fructelor și relaxare. Proprietatea se află în localitatea Dămienești, Jud. Bacău și beneficiază de acces ușor la drum, iar solul este fertil și bine îngrijit, oferindu-ți toate condițiile necesare pentru o recoltă bogată. Livada este formată din pomi sănătoși și productivi, plantați liniar pentru a asigura o creștere uniformă și o recoltă diversificată. În funcție de sezon, aceasta îți va oferi o abundență de fructe proaspete, sunt plantați: 100 meri 30 peri 40 pruni 14 nuci, zmeură, mure, dovlecei Această proprietate reprezintă o oportunitate excelentă atât pentru cultivatori pasionați, cât și pentru investitori care caută un teren agricol de calitate. Livada este plantată în 2015, pomii fiind tineri și roditori”, se arată în anunțul de vânzare.

Pentru toate acestea, doritorii trebuie să scoată din buzunar 11.000 de euro, la care nu se adaugă și alte comisioane. Proprietatea este împrejmuită cu gard din sârmă, iar în apropiere există surse de electricitate și apă, dar și canalizare.

