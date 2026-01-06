Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9.500 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați

În zile în care prețurile pieței imobiliare din România au bubuit, încă există localități în care îți poți achiziționa o casă cu mult teren și un preț mic. Toate detaliile în articol.

Românii sunt din ce în ce mai afectați de scumpiri și de faptul că o locuință este un vis care devine tot mai greu de realizat odată cu trecerea anilor. Ei bine, într-un loc mai retras ce-i drept, aceștia își pot achiziționa propria casă fără să scoată o avere din buzunare.

Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9.500 de euro

Comuna Maru din județul Buzău vine cu o ofertă rară: o casă tradițională, din chirpici și cu un teren de 600 de metri pătrați, la doar 9.500 de euro.

Oferta este avantajoasă atât pentru cei care își caută o locuință, cât și pentru investitorii interesați de proprietăți din mediul rural care au un potențial mare de dezvoltare.

Casa are 2 camere și o suprafață utilă de 40 de metri pătrați. Din informațiile regăsite în anunț reiese că locuința a fost locuită și sunt necesare renovări. Totuși, vânzătorul este o persoană fizică, iar acest aspect simplifică procesul de achiziție.

Cu toate că nu se află în cea mai bună stare și necesită renovări, locuința este ideală pentru oamenii care vor să se retragă într-un mediu liniștit și sunt dispuși să investească în amenajarea construcției sau pentru investitori care pot transforma totul în ceva profitabil pe viitor.

Construcția a fost ridicată în anul 1950, are un acoperiș tip oblic din țiglă și nu dispune de mansardă. Mai mult, în anunț este specificat faptul că se află la doar 15 min de A7.

Într-o lume în care este din ce în ce mai greu să îți achiziționezi propria casă, iar românii preferă să apeleze la închirierea unei locuințe, astfel de construcții vin ca ajutor pentru cei care au un buget din care își pot achiziționa o astfel de casă și mai apoi o pot renova după bunul plac.

CITEȘTE ȘI:

Localitatea în care poți cumpăra o casă cu doar 2182 de euro. Terenul are peste 2500 de metri pătrați

O vilă din Toscana se vinde la preț de penthouse în București. Are piscină, livadă și vie