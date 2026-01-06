Acasă » Știri » Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9.500 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați

Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9.500 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați

De: Denisa Iordache 06/01/2026 | 11:14
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9.500 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9.500 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați

În zile în care prețurile pieței imobiliare din România au bubuit, încă există localități în care îți poți achiziționa o casă cu mult teren și un preț mic. Toate detaliile în articol.

Românii sunt din ce în ce mai afectați de scumpiri și de faptul că o locuință este un vis care devine tot mai greu de realizat odată cu trecerea anilor. Ei bine, într-un loc mai retras ce-i drept, aceștia își pot achiziționa propria casă fără să scoată o avere din buzunare.

Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9.500 de euro

Comuna Maru din județul Buzău vine cu o ofertă rară: o casă tradițională, din chirpici și cu un teren de 600 de metri pătrați, la doar 9.500 de euro.

Oferta este avantajoasă atât pentru cei care își caută o locuință, cât și pentru investitorii interesați de proprietăți din mediul rural care au un potențial mare de dezvoltare.

Casa are 2 camere și o suprafață utilă de 40 de metri pătrați. Din informațiile regăsite în anunț reiese că locuința a fost locuită și sunt necesare renovări. Totuși, vânzătorul este o persoană fizică, iar acest aspect simplifică procesul de achiziție.

Anunțul cu detaliile despre casă
Anunțul cu detaliile despre casă

Cu toate că nu se află în cea mai bună stare și necesită renovări, locuința este ideală pentru oamenii care vor să se retragă într-un mediu liniștit și sunt dispuși să investească în amenajarea construcției sau pentru investitori care pot transforma totul în ceva profitabil pe viitor.

Construcția a fost ridicată în anul 1950, are un acoperiș tip oblic din țiglă și nu dispune de mansardă. Mai mult, în anunț este specificat faptul că se află la doar 15 min de A7.

Într-o lume în care este din ce în ce mai greu să îți achiziționezi propria casă, iar românii preferă să apeleze la închirierea unei locuințe, astfel de construcții vin ca ajutor pentru cei care au un buget din care își pot achiziționa o astfel de casă și mai apoi o pot renova după bunul plac.

CITEȘTE ȘI:

Localitatea în care poți cumpăra o casă cu doar 2182 de euro. Terenul are peste 2500 de metri pătrați

O vilă din Toscana se vinde la preț de penthouse în București. Are piscină, livadă și vie

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cristina Cioran, dezvăluiri cu ochii în lacrimi după ce Alex Dobrescu a fost închis: ”Ema nu știe unde este tatăl ei acum”
Știri
Cristina Cioran, dezvăluiri cu ochii în lacrimi după ce Alex Dobrescu a fost închis: ”Ema nu știe unde…
O influenceriță de 38 de ani a murit la câteva ore după ce și-a mărit posteriorul. Julia a suferit un șoc anafilactic
Știri
O influenceriță de 38 de ani a murit la câteva ore după ce și-a mărit posteriorul. Julia a…
Cea mai frumoasă călătorie cu trenul din lume costă doar 15 euro. Traseul trece prin cinci sate de pe malul mării
Mediafax
Cea mai frumoasă călătorie cu trenul din lume costă doar 15 euro. Traseul...
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30...
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru...
Topul celor mai geroase ierni din România
Adevarul
Topul celor mai geroase ierni din România
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona că trebuie să scape de liderul de la Kremlin
Digi24
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita rusă poate concluziona...
„Gerul Bobotezei” săptămâna aceasta. Când se îmblânzește vremea?
Mediafax
„Gerul Bobotezei” săptămâna aceasta. Când se îmblânzește vremea?
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și tranșat un bărbat
Click.ro
Crima de la Medicină care a îngrozit România. Carmen Bejan, studenta care a ucis și...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Ca-n filme: doi români au furat un seif dintr-o stațiune de schi austriacă. L-au târât pe pârtie, până la mașină
Digi24
Ca-n filme: doi români au furat un seif dintr-o stațiune de schi austriacă. L-au târât...
Poliția Română: „Eeee, mai merg un sezon!” Pățania unui șofer care nu și-a schimbat anvelopele vechi
Promotor.ro
Poliția Română: „Eeee, mai merg un sezon!” Pățania unui șofer care nu și-a schimbat anvelopele...
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Noile telefoane Samsung Galaxy A ar putea avea prețurile modificate. Cât ar costa?
go4it.ro
Noile telefoane Samsung Galaxy A ar putea avea prețurile modificate. Cât ar costa?
Mișcări masive pe orbita Pământului! Ce se întâmplă?
Descopera.ro
Mișcări masive pe orbita Pământului! Ce se întâmplă?
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Go4Games
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cristina Cioran, dezvăluiri cu ochii în lacrimi după ce Alex Dobrescu a fost închis: ”Ema nu știe ...
Cristina Cioran, dezvăluiri cu ochii în lacrimi după ce Alex Dobrescu a fost închis: ”Ema nu știe unde este tatăl ei acum”
O influenceriță de 38 de ani a murit la câteva ore după ce și-a mărit posteriorul. Julia a suferit ...
O influenceriță de 38 de ani a murit la câteva ore după ce și-a mărit posteriorul. Julia a suferit un șoc anafilactic
Cătălin Botezatu, speriat de taxele din România: ”Anul 2026 va fi un an cu o criză groaznică”
Cătălin Botezatu, speriat de taxele din România: ”Anul 2026 va fi un an cu o criză groaznică”
Anunțul unui fermier din Satu Mare a devenit viral! Își donează toată varza de pe câmp
Anunțul unui fermier din Satu Mare a devenit viral! Își donează toată varza de pe câmp
Trei zodii cărora li se schimbă viața de astăzi, 6 ianuarie 2026. Este momentul lor
Trei zodii cărora li se schimbă viața de astăzi, 6 ianuarie 2026. Este momentul lor
Boboteaza, tradiții și obiceiuri. Ce este Aghiasma Mare și de ce are o putere specială asupra oamenilor
Boboteaza, tradiții și obiceiuri. Ce este Aghiasma Mare și de ce are o putere specială asupra oamenilor
Vezi toate știrile
×