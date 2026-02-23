Acasă » Știri » Carburanții, la început de săptămână: cât costă benzina azi, 23 februarie 2026, și cât ajunge un plin

Carburanții, la început de săptămână: cât costă benzina azi, 23 februarie 2026, și cât ajunge un plin

De: Paul Hangerli 23/02/2026 | 06:50
Carburanții, la început de săptămână: cât costă benzina azi, 23 februarie 2026, și cât ajunge un plin
Prețuri la carburanți, sursa-pexels.com

Prețurile la carburanți rămân relativ stabile la nivel național, cu diferențe mici între marile orașe. Benzina și motorina se mențin peste pragul de 7,5 lei pe litru, în timp ce GPL continuă să fie alternativa semnificativ mai ieftină pentru șoferi. Iată care sunt valorile medii actuale și cât scoți din buzunar pentru un plin.

Prețurile medii actuale în România

Pe ansamblu, media prețurilor la carburant în România se situează în prezent la aproximativ 7,7 – 7,8 RON pentru un litru de benzină standard (Euro 95), între 7,9 și 8,1 RON pentru motorină și între 3,8 și 4,0 RON pentru GPL.

Aceste valori provin din culegeri zilnice realizate în stații din toată țara și sunt actualizate frecvent. Diferențele între regiuni sunt reduse, de regulă de câțiva bani pe litru, în funcție de lanțul de distribuție și de zona în care se află stația.

Prețurile în București și în marile orașe

În Capitală, benzina se vinde la aproximativ 7,62 RON/l, motorina la 7,93 RON/l, iar GPL la 3,84 RON/l.

În Cluj-Napoca, prețurile sunt foarte apropiate: benzina ajunge la circa 7,65 RON/l, motorina la 7,95 RON/l, iar GPL la 3,94 RON/l.

La Timișoara, benzina este în jur de 7,64 RON/l, motorina la 7,95 RON/l, iar GPL la 3,84 RON/l.

În Iași, șoferii găsesc benzina la aproximativ 7,68 RON/l, motorina la 7,98 RON/l și GPL la 3,99 RON/l.

În Constanța, benzina este cotată la circa 7,65 RON/l, motorina la 7,92 RON/l, iar GPL la 3,97 RON/l.

Aceste valori sunt orientative și reflectă cele mai mici prețuri identificate în orașele respective, centralizate din peste 1.200 de stații de alimentare la nivel național. În general, diferențele dintre marile centre urbane sunt minime.

Tendințe de preț

În ultimele săptămâni, prețurile la benzină și motorină s-au menținut relativ stabile, însă au înregistrat ușoare creșteri față de începutul lunii. Evoluția este în concordanță cu dinamica internațională a pieței petrolului și cu variațiile cursului valutar.

GPL continuă să fie semnificativ mai ieftin decât benzina și motorina, ceea ce îl menține atractiv pentru șoferii care au această opțiune. Comparativ cu începutul anului, carburanții s-au scumpit ușor, însă fără fluctuații bruște sau creșteri spectaculoase.

Cât costă un plin de carburant

Costul unui plin depinde de capacitatea rezervorului, însă pentru un autoturism cu un rezervor standard de 50 de litri, calculele sunt simple.

Un plin de benzină, la un preț mediu de aproximativ 7,7 RON/l, ajunge la circa 385 RON.

În cazul motorinei, la un preț de aproximativ 8,0 RON/l, un plin de 50 de litri costă în jur de 400 RON.

Pentru GPL, la un preț mediu de 4,0 RON/l, un plin similar ajunge la aproximativ 200 RON.

Valorile sunt estimative și pot varia ușor în funcție de stația aleasă și de capacitatea exactă a rezervorului.

Stabilitate la pompă, presiune în buget

Piața carburanților din România traversează o perioadă de relativ echilibru, cu diferențe minime între marile orașe și fără fluctuații bruște de preț. Benzina se menține în intervalul 7,6 – 7,8 RON/l, motorina între 7,9 și 8,1 RON/l, iar GPL rămâne cea mai accesibilă variantă, situându-se între 3,8 și 4,0 RON/l.

Pentru un șofer cu un rezervor standard de 50 de litri, costul unui plin ajunge la aproximativ 385 RON pentru benzină și 400 RON pentru motorină, în timp ce alimentarea cu GPL presupune un efort financiar de circa 200 RON. Diferențele de preț între regiuni există, dar sunt reduse, astfel încât impactul asupra bugetului rămâne similar la nivel național.

CITEȘTE ȘI: Din ce face bani Cristian Boureanu acum, după ce s-a retras din politică. Ce avere are Faimosul de la Survivor, de fapt

Amendă de 45.000 de lei pentru un bărbat din Târgu Mureș. Ce a putut face lângă un cimitir

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Gustav Isaksen și Olivia Holdt, cuplul legat prin fotbal: el la Lazio, ea la Tottenham, cine are mai multe goluri?
Știri
Gustav Isaksen și Olivia Holdt, cuplul legat prin fotbal: el la Lazio, ea la Tottenham, cine are mai…
Adio, Adi Petre! Câți bani a primit fostul atacant FCSB, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni la Survivor
Știri
Adio, Adi Petre! Câți bani a primit fostul atacant FCSB, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni…
Vești rele pentru pensionari. Nazare: „E prematur” să vorbim acum despre dezghețarea pensiilor. Fără înghețare nu atingem ținta de deficit în 2026
Mediafax
Vești rele pentru pensionari. Nazare: „E prematur” să vorbim acum despre dezghețarea pensiilor....
Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție de oraș și de ora la care faci comanda
Gandul.ro
Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
„Este o zonă musulmană!” Momentul în care o polițistă apără un predicator creștin în plină stradă, la Londra. „În această țară avem libertate de exprimare”
Adevarul
„Este o zonă musulmană!” Momentul în care o polițistă apără un predicator creștin...
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
Digi24
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din...
Interviuri astăzi la Ministerul Justiției. Cristina Chiriac, Bogdan Pîrlog și Marius Voineag, printre procurorii de rang înalt care vor să conducă Parchetul General
Mediafax
Interviuri astăzi la Ministerul Justiției. Cristina Chiriac, Bogdan Pîrlog și Marius Voineag, printre...
Parteneri
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Click.ro
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de...
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
Digi 24
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un tanc
Promotor.ro
Video / ISU Călărași scoate la intervenție utilajul ucrainean care trece prin zăpadă ca un...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Jennifer Aniston, la un pas de retragere. Filmul care a epuizat-o: „Mi-a supt toată energia”
go4it.ro
Jennifer Aniston, la un pas de retragere. Filmul care a epuizat-o: „Mi-a supt toată energia”
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție de oraș și de ora la care faci comanda
Gandul.ro
Cât costă o cursă Bolt și Uber, de fix 5 km, în funcție de oraș...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gustav Isaksen și Olivia Holdt, cuplul legat prin fotbal: el la Lazio, ea la Tottenham, cine are mai ...
Gustav Isaksen și Olivia Holdt, cuplul legat prin fotbal: el la Lazio, ea la Tottenham, cine are mai multe goluri?
Adio, Adi Petre! Câți bani a primit fostul atacant FCSB, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni ...
Adio, Adi Petre! Câți bani a primit fostul atacant FCSB, de la Antena 1, pentru cele 7 săptămâni la Survivor
Tyrannosaurus rex avea pene? Descoperirile din China care au schimbat imaginea „reptilei perfecte”
Tyrannosaurus rex avea pene? Descoperirile din China care au schimbat imaginea „reptilei perfecte”
Cătălin Măruță s-a ”pensionat” după ce a fost dat afară de Pro TV. Cu ce se ocupă acum, după ...
Cătălin Măruță s-a ”pensionat” după ce a fost dat afară de Pro TV. Cu ce se ocupă acum, după ce a spus adio televiziunii
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, ...
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie, iulie și august, potrivit meteorologilor
Prințul William îl considera pe unchiul său, Andrew, „o amenințare”. Care erau temerile viitorului ...
Prințul William îl considera pe unchiul său, Andrew, „o amenințare”. Care erau temerile viitorului rege
Vezi toate știrile
×