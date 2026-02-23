Carburanții, la început de săptămână: cât costă benzina azi, 23 februarie 2026, și cât ajunge un plin

Prețurile la carburanți rămân relativ stabile la nivel național, cu diferențe mici între marile orașe. Benzina și motorina se mențin peste pragul de 7,5 lei pe litru, în timp ce GPL continuă să fie alternativa semnificativ mai ieftină pentru șoferi. Iată care sunt valorile medii actuale și cât scoți din buzunar pentru un plin.

Prețurile medii actuale în România

Pe ansamblu, media prețurilor la carburant în România se situează în prezent la aproximativ 7,7 – 7,8 RON pentru un litru de benzină standard (Euro 95), între 7,9 și 8,1 RON pentru motorină și între 3,8 și 4,0 RON pentru GPL.

Aceste valori provin din culegeri zilnice realizate în stații din toată țara și sunt actualizate frecvent. Diferențele între regiuni sunt reduse, de regulă de câțiva bani pe litru, în funcție de lanțul de distribuție și de zona în care se află stația.

Prețurile în București și în marile orașe

În Capitală, benzina se vinde la aproximativ 7,62 RON/l, motorina la 7,93 RON/l, iar GPL la 3,84 RON/l.

În Cluj-Napoca, prețurile sunt foarte apropiate: benzina ajunge la circa 7,65 RON/l, motorina la 7,95 RON/l, iar GPL la 3,94 RON/l.

La Timișoara, benzina este în jur de 7,64 RON/l, motorina la 7,95 RON/l, iar GPL la 3,84 RON/l.

În Iași, șoferii găsesc benzina la aproximativ 7,68 RON/l, motorina la 7,98 RON/l și GPL la 3,99 RON/l.

În Constanța, benzina este cotată la circa 7,65 RON/l, motorina la 7,92 RON/l, iar GPL la 3,97 RON/l.

Aceste valori sunt orientative și reflectă cele mai mici prețuri identificate în orașele respective, centralizate din peste 1.200 de stații de alimentare la nivel național. În general, diferențele dintre marile centre urbane sunt minime.

Tendințe de preț

În ultimele săptămâni, prețurile la benzină și motorină s-au menținut relativ stabile, însă au înregistrat ușoare creșteri față de începutul lunii. Evoluția este în concordanță cu dinamica internațională a pieței petrolului și cu variațiile cursului valutar.

GPL continuă să fie semnificativ mai ieftin decât benzina și motorina, ceea ce îl menține atractiv pentru șoferii care au această opțiune. Comparativ cu începutul anului, carburanții s-au scumpit ușor, însă fără fluctuații bruște sau creșteri spectaculoase.

Cât costă un plin de carburant

Costul unui plin depinde de capacitatea rezervorului, însă pentru un autoturism cu un rezervor standard de 50 de litri, calculele sunt simple.

Un plin de benzină, la un preț mediu de aproximativ 7,7 RON/l, ajunge la circa 385 RON.

În cazul motorinei, la un preț de aproximativ 8,0 RON/l, un plin de 50 de litri costă în jur de 400 RON.

Pentru GPL, la un preț mediu de 4,0 RON/l, un plin similar ajunge la aproximativ 200 RON.

Valorile sunt estimative și pot varia ușor în funcție de stația aleasă și de capacitatea exactă a rezervorului.

Stabilitate la pompă, presiune în buget

Piața carburanților din România traversează o perioadă de relativ echilibru, cu diferențe minime între marile orașe și fără fluctuații bruște de preț. Benzina se menține în intervalul 7,6 – 7,8 RON/l, motorina între 7,9 și 8,1 RON/l, iar GPL rămâne cea mai accesibilă variantă, situându-se între 3,8 și 4,0 RON/l.

Pentru un șofer cu un rezervor standard de 50 de litri, costul unui plin ajunge la aproximativ 385 RON pentru benzină și 400 RON pentru motorină, în timp ce alimentarea cu GPL presupune un efort financiar de circa 200 RON. Diferențele de preț între regiuni există, dar sunt reduse, astfel încât impactul asupra bugetului rămâne similar la nivel național.

CITEȘTE ȘI: Din ce face bani Cristian Boureanu acum, după ce s-a retras din politică. Ce avere are Faimosul de la Survivor, de fapt

Amendă de 45.000 de lei pentru un bărbat din Târgu Mureș. Ce a putut face lângă un cimitir