De: Simona Tudorache 14/01/2026 | 11:42
Localitatea din România care are în subteran o adevărată comoară. Au nevoie de 3.000.000 de euro ca să ajungă la ea

Locuitorii din comuna Budureasa, situată în Munții Apuseni, au planuri mari la început de an. Vor să facă primul foraj de apă geotermală, care s-ar găsi sub comună, cu temperaturi de 60-70 de grade Celsius.

Primarul Adrian Magda așteaptă acum finanțare pentru ca lucrurile să fie demarate. El susține că zăcământul ar putea susține încălzirea clădirilor publice din Budureasa. Un foraj ar costa cam 3 milioane de euro.

„Studiile ne arată că apa termală de la noi e foarte caldă și zăcământul are potențial. Ar trebui să facem un foraj la 2.000 de metri adâncime, de unde vom scoate apă cu 60-70 grade Celsius. Avem licență de exploatare, ne mai trebuie finanțare, pentru că un astfel de foraj costă cam 3 milioane de euro. Am depus proiectul la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, sperăm că vom atrage fondurile”, a precizat Adrian Magda pentru publicația locală Bihoreanul.

Investiția din comuna Budureasa se ridică la 36 de milioane de lei

Investiția se ridică la 36 de milioane de lei, dar oamenii cred că ar avea doar de câștigat. Astfel, ar urma să fie încălzite sediul Primăriei, școlile și grădinițele din comună, căminul cultural, dispensarul uman, precum și un muzeu local. În prezent, sătenii se încălzesc cu lemne, dar situația s-ar putea schimba.

Primarul speră să atragă bani și acest proiect să devină realitate, deoarece ar fi o premieră pentru comună. În prezent, apa termală este exploatată la Beiuș, dar nu și în satele din zonă.

„Zăcământul nu a mai fost exploatat, acesta ar fi primul foraj. Sperăm că vom reuși cât mai curând”, a mai spus Adrian Magda.

Proiectul figurează în programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027, pe linia menită să promoveze utilizarea de surse de energie regenerabilă.

Comuna Budureasa are și zăcământ de magneziu

Comuna Budureasa pare să fie un loc prosper, deoarece mai are un zăcământ valoros, de magneziu, pentru a cărui explorare a obținut licența compania Verde Magnesium. Exploatarea nu a demarat, însă, până în prezent.

