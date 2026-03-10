El este Nicolae Dumitrescu, șoferul român care a murit în timp ce se afla la o fabrică din Germania. I s-a făcut rău subit

Sfârșit tragic pentru Nicoale Dumitrescu, șofer român peste hotare. Bărbatului de 57 de ani i s-a făcut brusc rău în timpul serviciului, în curtea unei fabrici a companiei Audi din Ingolstadt, Germania.

Originar din Pitești, Nicolae Dumitrescu lucra peste hotare ca șofer de camion. În momentul tragediei, bărbatul se afla într-o fabrică Audi din Ingolstadt, Germania, unde ajunsese cu camionul la zona destinată încărcării mărfii. În acel moment, românul a început să se plângă de dureri puternice în piept, iar la fața locului au fost chemate ajutoare.

Nicolae a murit în timp ce era cu camionul pe rampa de încărcare

Colegii au chemat imediat ambulanța, iar Nicolae a fost transportat la spital. Din nefricire, inima românului s-a oprit înaninte de a ajunge la unitatea medicală. Camionul românului a rămas în parcarea fabricii, acolo unde a avut loc ultima cursă din viața lui.

Nicolae avea 57 de ani, era divorțat și tatăl unei fete în vârstă de 20 de ani. Românul rămâne în memoria celor care l-au cunoscut ca fiind un om cu suflet mare, respectat și apreciat de toți cei din jurul lui.

„Acest om a ajutat foarte multe persoane și a făcut-o din tot sufletul. Nu s-a certat cu nimeni, nu a jignit pe nimeni. A fost o persoană cu foarte mult bun-simț. Pentru mine a fost omul cu cel mai mare caracter. Dumnezeu să-l odihnească”, a scris un coleg al camionagiului pe grupul de comunicare al șoferilor.

Moartea lui Nicolae vine la doar câteva săptămâni distanță după ce Alin Poșcondea, un român de 43 de ani din Bihor, și-a dat ultima suflare în Rimini, Italia, după a pieerdut controlul bicicletei și s-a izbit puternic într-un zid. La sosirea echipalor de ajutor, victima suferise un traumatism cranio-cerebral și, din păcate, nu a mai putut fi salvat. Românul a lăsat în urmă o soție îndurerată și doi copii orfani de tată -un băiat de 9 ani și o fetiță de doar 7 ani.

Mesajul lipit de un șofer BOLT român, pe spatele tetierei: „Eu sunt într-un scaun rulant, îmi pare rău nu te…” Finalul a devenit viral

Ce a făcut șoferul din imagine după doar 17 zile de când obținuse permisul. A primit amendă 4657,5 lei