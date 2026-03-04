Acasă » Știri » Mesajul lipit de un șofer BOLT român, pe spatele tetierei: „Eu sunt într-un scaun rulant, îmi pare rău nu te…” Finalul a devenit viral

De: David Ioan 04/03/2026 | 16:06
Foto: Facebook

Un mesaj simplu, lipit pe spatele tetierei unui șofer Bolt din România, a reușit să atingă mii de oameni și să devină viral pe rețelele sociale.

Notița, scrisă direct și fără ocolișuri, vorbește despre o realitate grea, dar și despre o formă rară de demnitate.

Pe tetieră stă scris:

„EU SUNT ÎNTR-UN SCAUN RULANT, ÎMI PARE RĂU NU TE POT AJUTA CU UŞA SAU BAGAJUL, DAR VEI AJUNGE ÎN SIGURANȚĂ LA DESTINAȚIE. MULȚUMESC FRUMOS PENTRU ÎNȚELEGERE!”.

Foto: Facebook

Şoferul nu cere milă, ci doar răbdare și respect. Într-o perioadă în care graba și iritarea par să domine interacțiunile de zi cu zi, acest mesaj le-a reamintit oamenilor că în spatele fiecărui serviciu se află un om, cu limite, dar și cu o forță interioară impresionantă.

Persoana care a postat fotografia pe Facebook a adăugat de asemenea, o reflecție care a devenit rapid apreciată:

„Unii oameni merg cu picioarele, alții merg cu sufletul. Important e să ajungem la destinație.”

Postarea a devenit virală nu doar pentru emoția pe care o transmite, ci și pentru că oamenii simt nevoia de exemple pozitive într-un online adesea plin de critici și nemulțumiri. Imaginea a fost distribuită masiv, iar internauţii şi-au transmis respectul pentru şofer, dând dovadă că umanitatea încă există.

