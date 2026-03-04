Mesajul lipit de un șofer BOLT român, pe spatele tetierei: „Eu sunt într-un scaun rulant, îmi pare rău nu te…” Finalul a devenit viral

Un mesaj simplu, lipit pe spatele tetierei unui șofer Bolt din România, a reușit să atingă mii de oameni și să devină viral pe rețelele sociale.

Notița, scrisă direct și fără ocolișuri, vorbește despre o realitate grea, dar și despre o formă rară de demnitate.

Mesajul lipit de un șofer BOLT român, pe spatele tetierei

Pe tetieră stă scris:

„EU SUNT ÎNTR-UN SCAUN RULANT, ÎMI PARE RĂU NU TE POT AJUTA CU UŞA SAU BAGAJUL, DAR VEI AJUNGE ÎN SIGURANȚĂ LA DESTINAȚIE. MULȚUMESC FRUMOS PENTRU ÎNȚELEGERE!”.

Şoferul nu cere milă, ci doar răbdare și respect. Într-o perioadă în care graba și iritarea par să domine interacțiunile de zi cu zi, acest mesaj le-a reamintit oamenilor că în spatele fiecărui serviciu se află un om, cu limite, dar și cu o forță interioară impresionantă.

Finalul a devenit viral

Persoana care a postat fotografia pe Facebook a adăugat de asemenea, o reflecție care a devenit rapid apreciată:

„Unii oameni merg cu picioarele, alții merg cu sufletul. Important e să ajungem la destinație.”

Postarea a devenit virală nu doar pentru emoția pe care o transmite, ci și pentru că oamenii simt nevoia de exemple pozitive într-un online adesea plin de critici și nemulțumiri. Imaginea a fost distribuită masiv, iar internauţii şi-au transmis respectul pentru şofer, dând dovadă că umanitatea încă există.

CITEŞTE ŞI: Adi Petre regretă că a plecat de la Survivor. Prin ce trece acum fostul războinic

Cine sunt singurii doi sportivi care vor reprezenta România la Jocurile Paralimpice de iarnă 2026