Cine sunt singurii doi sportivi care vor reprezenta România la Jocurile Paralimpice de iarnă 2026

România va merge la Jocurile Paralimpice de iarnă Milano Cortina 2026 cu doar doi sportivi, singurii care au obținut accesul în competiție prin invitații bipartite aprobate de Federația Internațională de Schi și Snowboard.

Confirmarea a venit printr-un comunicat al Comitetului Național Paralimpic, care a subliniat că participarea are loc în lipsa unor locuri cotă directe, dar marchează totuși o prezență importantă pentru sportul paralimpic românesc.

România va participa la Jocurile Paralimpice de iarnă 2026

Președintele CNP, Carol Eduard Novak, a evidențiat rolul acestei calificări pentru continuitatea și dezvoltarea sporturilor de iarnă dedicate sportivilor cu dizabilități.

„Participarea României la Milano-Cortina 2026 este mai mult decât o prezență sportivă. Este confirmarea faptului că sporturile paralimpice de iarnă revin pe agenda performanței, chiar și într-un context structural dificil. Mihăiță Papară înseamnă continuitate și experiență, iar Andrei-Sorin Popa reprezintă rezultatul direct al procesului de dezvoltare inițiat în 2025 și al progresului accelerat. Investiția în descoperirea de noi sportivi și în performanță produce rezultate, iar România rămâne relevantă în sportul paralimpic internațional”, a declarat Novak.

Mihăiță Papară, în vârstă de 46 de ani, va concura în probele de snowboard cross și banked slalom. Activ pe scena internațională din 2014, Mihaiţă este cel mai experimentat sportiv român din para snowboard, cu participări la edițiile Paralimpice din 2018 și 2022.

Palmaresul său include zeci de starturi în Cupa Mondială, un podium mondial, cinci podiumuri în Cupa Europeană și clasări constante în Top 10.

Cine sunt singurii doi sportive care vor reprezenta România

În sezonul 2025–2026 a obținut rezultate solide, precum argintul în clasamentul general european la SBX (LL1), victorii în Nor-Am Cup și podiumuri în competițiile europene, menținându-se în Top 5 continental.

Andrei Sorin Popa, 38 de ani, va reprezenta România în para schi alpin, la clasa LW9 2, în proba de slalom. După un accident vascular cerebral suferit în 2020, care i-a afectat mobilitatea, acesta și-a reconstruit treptat parcursul sportiv.

Sezonul 2025–2026 a fost primul în care a concurat constant la nivel internațional, acumulând 11 starturi FIS, patru podiumuri și clasări repetate în primele șase locuri. Printre cele mai bune rezultate se numără locul 2 la Hinterstoder și trei locuri 3 în etapele din Cehia și Slovacia.

Milano Cortina 2026 va fi a cincea prezență a României la Jocurile Paralimpice de iarnă, după edițiile din 2010, 2014, 2018 și 2022. În plus față de continuitate, această ediție marchează și prima participare simultană în două discipline diferite, prin cei doi sportivi care vor reprezenta singuri delegația României.

