Ruxandra Luca, primele declarații după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie din Capitală: ”Nu sunt un om perfect!”

Ruxandra Luca a revenit în atenția publicului cu un mesaj publicat pe contul său de Instagram, în care a făcut referire la o perioadă recentă. Prezentatoarea TV, cunoscută pentru prezența sa constantă în spațiul media, a ales să transmită urmăritorilor un gând despre echilibru, asumare și direcția pe care a decis să o urmeze în continuare. Iată ce a scris aceasta!

În ultimele săptămâni, viața Ruxandrei Luca s-a schimbat radical, după ce paparazzi CANCAN.RO au surprins-o într-o postură delicată. Mamă a trei copii și divorțată recent, vedeta Antena 1 a împărțit România în două cu aventura, la propriu, din benzinărie. Dacă mulți au judecat-o și criticat-o pentru amantlâc, au fost și voci care au aplaudat-o pentru modul în care își trăiește viața romantică.

Ce mesaj a transmis Ruxandra Luca

Mesajul transmis a pus accent pe ideea de responsabilitate, maturitate și continuitate, fără a oferi detalii concrete despre contextul care a determinat această retragere temporară din prim-plan. Alegerea de a nu intra în explicații suplimentare a fost remarcată de urmăritori.

„Am ales să tac o perioadă. Nu pentru că nu aș fi avut ce spune, ci pentru că, uneori, liniștea este singurul loc în care îți poți regăsi echilibrul. Nu sunt un om perfect. Sunt un om care trăiește, care învață, care greșește și care merge mai departe cu responsabilitate față de viața lui și față de cei pe care îi iubește. Astăzi aleg să merg înainte. Cu aceeași sinceritate cu care am trăit întotdeauna și cu aceeași demnitate cu care îmi voi trăi fiecare zi. Vă mulțumesc celor care au ales să vadă omul, dincolo de zgomot”, a transmis prezentatoarea TV.

Dincolo de activitatea sa din televiziune, Ruxandra Luca este cunoscută și pentru implicarea activă în viața de familie. Mamă a trei copii, prezentatoarea vorbește frecvent pe rețelele sociale despre momentele importante din viața lor, împărtășind experiențe care îi conturează imaginea publică dincolo de carieră. Fiul său cel mare, Albert, se apropie de vârsta majoratului și este pasionat de sport, în special de enduro, domeniu în care își dedică o mare parte din timpul liber.

