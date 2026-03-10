Acasă » Știri » Noi informații în cazul Elenei Burcioiu, românca de 21 de ani dispărută în Italia. Polițiștii sunt în căutarea unui bărbat

Noi informații în cazul Elenei Burcioiu, românca de 21 de ani dispărută în Italia. Polițiștii sunt în căutarea unui bărbat

De: Alina Drăgan 10/03/2026 | 20:51
Noi informații în cazul Elenei Burcioiu, românca de 21 de ani dispărută în Italia. Polițiștii sunt în căutarea unui bărbat
Elena primea numeroase mesaje de amenințare /Foto: La Repubblica

Noi informații ies la iveală în cazul Elenei Rebeca Burcioiu, o româncă de 21 de ani, dispărută în Italia, despre care nu se mai știe nimic din după-amiaza zilei de 2 martie. Oamenii legii au găsit telefonul acesteia, abandonat pe marginea unui drum, iar tânăra se pare că primea numeroase mesaje de amenințare. Cine este cel care o hărțuia pe Elena?

Autoritățile italiene caută de mai multe zile o româncă de 21 de ani dispărută fără urmă. Elena Rebeca Burcioiu a dispărut la începutul lunii martie, iar de atunci nimeni nu mai știe nimic de ea. Recent, telefonul româncei a fost găsit abandonat pe marginea unui drum din în provincia Foggia.

Elena primea numeroase mesaje de amenințare

Rămasă orfană și fără frați sau surori, Elena Rebeca Burcioiu a decis să plece în Italia alături de prietena sa. De trei luni, cele două locuiau în în Canosa di Puglia, în provincia Barletta-Andria-Trani, și lucrau în sectorul agricol. În dimineața zilei de 2 martie, acestea au mers, ca de obicei, în zona drumului național 16. Cele două au stabilit să se întâlnească, mai târziu, în același loc pentru a merge spre casă.

Însă, Elena nu a mai ajuns la locul de întâlnire. Îngrijorată, prietena acesteia a încercat să o contacteze, însă tânără nu a mai răspuns. Așa că femeia a mers la Poliție și a anunțat dispariția. Oamenii legii au demarat căutările și iar acum au găsit telefonul Elenei abandonat pe marginea unui drum.

În telefonul tinerei, autoritățile au identificat mai multe mesaje de răzbunare care ar fi fost trimise din partea unui bărbat din Europa de Est. Se pare că bărbatul o amenința pe Elena, dar și pe prietena ei. După verificările dispozitivului, ancheta s-a complicat, iar bărbatul care trimitea mesajele de amenințare este acum principalul suspect în cazul dispariției.

Căutările au fost extinse în zona Foggia, iar la operațiuni participă și scafandri ai pompierilor din regiunea Puglia, veniți din Bari și Taranto. În noaptea de joi spre vineri, aceștia au verificat și un bazin mare de irigații din apropiere, însă fără rezultat.

Ancheta este coordonată de brigada mobilă a poliției, iar anchetatorii spun că nu exclud nicio ipoteză. Este luată în calcul și varianta în care bărbatul din mesaje și-ar fi dus la capăt amenințările.

Elena Burcioiu, o româncă de 21 de ani, a dispărut fără urmă în Italia. Ce s-a întâmplat pe 2 martie 2026

Cine este românca găsită fără viață într-o clădire părăsită din Catania, printre gunoaie. Poliția îi caută cu disperare rudele

