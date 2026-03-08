Acasă » Știri » Elena Burcioiu, o româncă de 21 de ani, a dispărut fără urmă în Italia. Ce s-a întâmplat pe 2 martie 2026: unde a fost găsit telefonul tinerei

Elena Burcioiu, o româncă de 21 de ani, a dispărut fără urmă în Italia. Ce s-a întâmplat pe 2 martie 2026: unde a fost găsit telefonul tinerei

De: Alina Drăgan 08/03/2026 | 12:03
Elena Burcioiu, o româncă de 21 de ani, a dispărut fără urmă în Italia. Ce s-a întâmplat pe 2 martie 2026: unde a fost găsit telefonul tinerei
Româncă de 21 de ani, dispărută fără urmă în Italia /Foto: La Repubblica

Alertă în Italia! Autoritățile italiene caută de mai multe zile o româncă de 21 de ani dispărută fără urmă. Elena Rebeca Burcioiu a dispărut la începutul lunii martie, iar de atunci nimeni nu mai știe nimic de ea. Recent, telefonul româncei a fost găsit abandonat pe marginea unui drum din în provincia Foggia.

Căutările continuă în cazul Elenei Rebeca Burcioiu, o româncă de 21 de ani, despre care nu se mai știe nimic din după-amiaza zilei de 2 martie. Dispariția acesteia a fost semnalată de o prietenă de aceeași naționalitate, care s-a prezentat la poliție și a anunțat că tânăra nu s-a mai întors acasă.

Prefectura din Foggia a făcut publică fotografia româncei și cere ajutorul cetățenilor. Oricine are informații despre Elena Rebeca Burcioiu este rugat să sune la numărul de urgență 112.

Elena Rebeca Burcioiu a dispărut /Foto: La Repubblica

Româncă de 21 de ani, dispărută fără urmă în Italia

Rămasă orfană și fără frați sau surori, Elena Rebeca Burcioiu a decis să plece în Italia alături de prietena sa. De trei luni, cele două locuiau în Foggia. În dimineața zilei de 2 martie, acestea au mers, ca de obicei, în zona drumului național 16. Cele două au stabilit să se întâlnească, mai târziu, în același loc pentru a merge spre casă.

Însă, Elena nu a mai ajuns la locul de întâlnire. Îngrijorată, prietena acesteia a încercat să o contacteze, însă tânără nu a mai răspuns. Așa că femeia a mers la Poliție și a anunțat dispariția. Oamenii legii au demarat căutările și în aceeași seară au găsit telefonul Elenei abandonat pe marginea unui drum.

Căutările au fost extinse în zonă, iar la operațiuni participă și scafandri ai pompierilor din regiunea Puglia, veniți din Bari și Taranto. În noaptea de joi spre vineri, aceștia au verificat și un bazin mare de irigații din apropiere, însă fără rezultat.

Ancheta este coordonată de brigada mobilă a poliției, iar anchetatorii spun că nu exclud nicio ipoteză. De asemenea, prietena Elenei le-a precizat oamenilor legii că înainte de dispariție românca ar fi fost hărţuită de câțiva bărbați.

