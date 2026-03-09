Prognoza meteo azi, 9 martie 2026. Ploi și vreme instabilă

Prognoza meteo azi, 9 martie 2026. Ziua aduce o vreme în general plăcută în cea mai mare parte a României, cu valori termice apropiate sau chiar ușor peste normalul climatologic pentru această perioadă a lunii martie. Atmosfera va fi relativ stabilă, iar cerul va alterna între perioade însorite și înnorări trecătoare. În unele zone pot apărea ploi slabe și de scurtă durată, însă acestea vor fi izolate și nu vor afecta semnificativ desfășurarea activităților zilnice.

Vremea în România

În ansamblu, ziua de mâine aduce o vreme relativ plăcută și ușor mai caldă decât normalul perioadei în mare parte din România. Regiunile vestice și sudice vor beneficia de cele mai ridicate temperaturi, unde valorile maxime pot ajunge chiar spre 16–17°C, sugerând o atmosferă de primăvară timpurie.

În centrul țării și în zonele montane vremea rămâne mai răcoroasă, iar în est temperaturile vor fi moderate, cu înnorări trecătoare. Per ansamblu, ziua se anunță stabilă, cu intervale însorite, vânt slab și precipitații puține, un context meteorologic favorabil pentru activitățile desfășurate în aer liber.

Vântul va sufla în general slab până la moderat, cu unele intensificări trecătoare în zonele montane înalte și pe litoral. Temperaturile maxime la nivelul țării se vor încadra în general între 10 și 17°C, iar temperaturile minime din timpul nopții vor coborî între 1 și 6°C, cu valori ușor mai scăzute în depresiuni și în zonele montane.

Vremea pe regiuni

Nordul și vestul țării

În nordul și vestul României vremea va fi destul de plăcută pentru această perioadă a anului. Cerul va fi variabil, cu perioade mai lungi de soare mai ales după-amiaza. Dimineața pot apărea local ceață sau nori joși, în special în zonele de câmpie și în văile râurilor.

Temperaturile maxime vor urca până la 14–17°C, în timp ce temperaturile minime ale nopții vor fi între 3 și 6°C. Vântul va sufla slab până la moderat.

Sudul și sud-estul țării

În sudul și sud-estul României, vremea va fi relativ stabilă și destul de plăcută pentru începutul primăverii. Cerul va fi variabil, cu intervale însorite mai ales în orele prânzului. Spre seară pot apărea înnorări trecătoare, dar șansele de precipitații rămân reduse.

Temperaturile maxime vor atinge 12–15°C, iar cele minime vor coborî între 2 și 5°C. Vântul va sufla slab, iar dimineața pot apărea condiții de ceață pe arii restrânse.

Oltenia și sud-vestul țării

În Oltenia și în sud-vestul țării, vremea va fi una dintre cele mai plăcute din țară. Cerul va fi variabil, iar soarele își va face simțită prezența în cea mai mare parte a zilei.

Temperaturile maxime vor ajunge între 14 și 17°C, iar minimele nopții se vor situa între 3 și 6°C. Vântul va fi slab până la moderat, iar precipitațiile sunt puțin probabile.

Estul și nord-estul țării

În regiunile estice și nord-estice ale țării, în special în Moldova, vremea va fi ușor mai răcoroasă comparativ cu restul teritoriului. Cerul va fi temporar noros, iar dimineața sunt posibile condiții de ceață sau nori joși.

Temperaturile maxime vor ajunge la 10–13°C, iar minimele vor coborî între 1 și 4°C. Vântul va sufla în general slab.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării, inclusiv în depresiunile din Transilvania, vremea va fi mai răcoroasă, mai ales în orele dimineții și ale nopții. Cerul va fi variabil, iar în zonele montane înalte pot apărea înnorări și precipitații slabe, sub formă de lapoviță sau ninsoare.

Temperaturile maxime vor fi între 8 și 12°C în zonele depresionare, în timp ce la munte valorile vor fi între 2 și 6°C. Temperaturile minime vor coborî între -1 și 3°C, iar în depresiuni pot apărea valori ușor mai scăzute.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea și pe litoralul Mării Negre vremea va fi relativ stabilă, cu cer variabil și perioade cu soare. Briza marină va face ca temperaturile să fie ușor mai moderate decât în interiorul țării.

Temperaturile maxime vor ajunge la 11–14°C, iar minimele vor fi între 3 și 6°C. Vântul va sufla slab până la moderat.

Vremea în capitală

În București, vremea va fi destul de plăcută pentru începutul lunii martie. Cerul va fi variabil, cu intervale însorite în special în orele prânzului și ale după-amiezii.

Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 14–15°C, iar minima nopții va coborî spre 4–5°C. Vântul va sufla slab, iar dimineața sunt posibile ușoare condiții de ceață.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca: maximă aproximativ 13°C, minimă 3°C, cer variabil

Timișoara: maximă 16°C, minimă 5°C, vreme relativ caldă pentru această perioadă

Iași: maximă 11°C, minimă 2°C, cer temporar noros

Craiova: maximă 15°C, minimă 4°C, vreme plăcută

Constanța: maximă 12°C, minimă 5°C, cer variabil și briză ușoară

Brașov: maximă 10°C, minimă 1°C, dimineață răcoroasă

