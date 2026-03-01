Durere fără margini! Cătălin, tatăl unei fetițe de 8 luni, a murit la doar 30 de ani

Un român în vârstă de 30 de ani, stabilit de mai mulți ani în nordul Italia, a murit după o perioadă îndelungată de suferință provocată de leucemie. Bărbatul locuia împreună cu familia sa în provincia Treviso, din regiunea Veneto, unde își construise viața profesională și personală.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală italiană, boala a fost descoperită la sfârșitul verii trecute, într-un moment în care viața tânărului părea să intre într-o etapă stabilă. Cu doar câteva luni înainte, acesta devenise tată, iar ulterior își oficializase relația cu partenera sa de viață. În scurt timp după diagnostic, programul zilnic al familiei a fost dominat de consultații medicale, internări și tratamente specializate.

Cătălin a murit la 30 de ani

În ultimele luni, Cătălin a urmat proceduri medicale complexe într-o unitate sanitară din zonă, încercând să țină sub control evoluția bolii. Situația sa medicală a fost monitorizată constant, însă starea de sănătate s-a agravat progresiv. În ciuda intervențiilor terapeutice, organismul nu a mai răspuns tratamentului.

Decesul a survenit în data de 25 februarie, într-un spital din apropierea localității unde locuia. Vestea morții sale a produs un val de emoție în comunitatea de români din zonă, dar și în rândul colegilor de muncă și al cunoscuților din mediul local. Bărbatul era angajat de mai mulți ani într-o firmă din provincie, unde își desfășura activitatea în domeniul tehnic.

„Astăzi, pentru noi, este o zi de durere profundă. L-am pierdut pe Cătălin Constantin, primul nostru angajat, dar mai ales un membru al familiei noastre. Îmi spunea mereu să fiu mai sever cu băieții. Eu nu îl ascultam, pentru că visul meu nu era să construiesc doar o companie, ci o familie. Astăzi acea familie există și este și meritul lui.

Zâmbetul lui, dedicarea și inima lui vor rămâne pentru totdeauna cu noi. Întregul colectiv suferă pentru această mare pierdere. Condoleanțe familiei”, au transmis reprezentanții firmei unde lucra Cătălin.

