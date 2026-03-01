Acasă » Știri » Durere fără margini! Cătălin, tatăl unei fetițe de 8 luni, a murit la doar 30 de ani

Durere fără margini! Cătălin, tatăl unei fetițe de 8 luni, a murit la doar 30 de ani

De: Anca Chihaie 01/03/2026 | 15:08
Durere fără margini! Cătălin, tatăl unei fetițe de 8 luni, a murit la doar 30 de ani
Cătălin a murit la 30 de ani/foto: social media

Un român în vârstă de 30 de ani, stabilit de mai mulți ani în nordul Italia, a murit după o perioadă îndelungată de suferință provocată de leucemie. Bărbatul locuia împreună cu familia sa în provincia Treviso, din regiunea Veneto, unde își construise viața profesională și personală.

Potrivit informațiilor apărute în presa locală italiană, boala a fost descoperită la sfârșitul verii trecute, într-un moment în care viața tânărului părea să intre într-o etapă stabilă. Cu doar câteva luni înainte, acesta devenise tată, iar ulterior își oficializase relația cu partenera sa de viață. În scurt timp după diagnostic, programul zilnic al familiei a fost dominat de consultații medicale, internări și tratamente specializate.

Cătălin a murit la 30 de ani

În ultimele luni, Cătălin a urmat proceduri medicale complexe într-o unitate sanitară din zonă, încercând să țină sub control evoluția bolii. Situația sa medicală a fost monitorizată constant, însă starea de sănătate s-a agravat progresiv. În ciuda intervențiilor terapeutice, organismul nu a mai răspuns tratamentului.

Decesul a survenit în data de 25 februarie, într-un spital din apropierea localității unde locuia. Vestea morții sale a produs un val de emoție în comunitatea de români din zonă, dar și în rândul colegilor de muncă și al cunoscuților din mediul local. Bărbatul era angajat de mai mulți ani într-o firmă din provincie, unde își desfășura activitatea în domeniul tehnic.

„Astăzi, pentru noi, este o zi de durere profundă. L-am pierdut pe Cătălin Constantin, primul nostru angajat, dar mai ales un membru al familiei noastre. Îmi spunea mereu să fiu mai sever cu băieții. Eu nu îl ascultam, pentru că visul meu nu era să construiesc doar o companie, ci o familie. Astăzi acea familie există și este și meritul lui.
Zâmbetul lui, dedicarea și inima lui vor rămâne pentru totdeauna cu noi. Întregul colectiv suferă pentru această mare pierdere. Condoleanțe familiei”, au transmis reprezentanții firmei unde lucra Cătălin.

Decizie controversată! Minorul acuzat că l-a ucis pe Mario Berinde își va continua studiile online

Călăul lui Mario Berinde a rupt tăcerea! Ce s-a întâmplat între cei doi adolescenți, înainte de crimă: ”Mă teroriza, mă înjura!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
”Opriți atacul imediat!” Prima reacție din China, după bombardamentele din Orient
Showbiz internațional
”Opriți atacul imediat!” Prima reacție din China, după bombardamentele din Orient
Incendiu masiv în Teleorman! O biserică a luat foc: „Intervenția a durat aproximativ cinci ore”
Știri
Incendiu masiv în Teleorman! O biserică a luat foc: „Intervenția a durat aproximativ cinci ore”
Războiul din Orientul Mijlociu: A fost numit succesorul interimar al lui Khamenei / Fiul lui Khamenei, considerat succesor, ar fi fost eliminat
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu: A fost numit succesorul interimar al lui Khamenei /...
În caz de conflict, suntem ca şi singuri. Autorităţile române, dispărute, în timp ce românii sunt captivi în războiul dintre Israel şi Iran
Gandul.ro
În caz de conflict, suntem ca şi singuri. Autorităţile române, dispărute, în timp...
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Ayatollahul Ali Khamenei „a fost ucis într-un bombardament cu 30 de bombe” alături de fiica, nepoata, nora și ginerele său
Adevarul
Ayatollahul Ali Khamenei „a fost ucis într-un bombardament cu 30 de bombe” alături...
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile care planează asupra sa
Digi24
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile...
Care a fost relația dintre Ali Khamenei și Nicolae Ceaușescu? Cei doi lideri s-au vizitat
Mediafax
Care a fost relația dintre Ali Khamenei și Nicolae Ceaușescu? Cei doi lideri...
Parteneri
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani....
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Click.ro
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu...
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO. Ce presupune și când a fost testat
Digi 24
„Articolul 5” al UE, clauza de apărare reciprocă mai amplă decât echivalentul NATO. Ce presupune...
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Digi24
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
Promotor.ro
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Gadget-ul cu care Xiaomi ia fața Apple sau Samsung
go4it.ro
Gadget-ul cu care Xiaomi ia fața Apple sau Samsung
Un studiu a descoperit că senzorii anvelopelor mașinii ar putea fi folosiți pentru a te urmări
Descopera.ro
Un studiu a descoperit că senzorii anvelopelor mașinii ar putea fi folosiți pentru a te...
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
În caz de conflict, suntem ca şi singuri. Autorităţile române, dispărute, în timp ce românii sunt captivi în războiul dintre Israel şi Iran
Gandul.ro
În caz de conflict, suntem ca şi singuri. Autorităţile române, dispărute, în timp ce românii...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum au fost răsfățate vedetele în prima zi de primăvară. Mărțișoare, flori și cadouri simbolice ...
Cum au fost răsfățate vedetele în prima zi de primăvară. Mărțișoare, flori și cadouri simbolice de 1 Martie
”Opriți atacul imediat!” Prima reacție din China, după bombardamentele din Orient
”Opriți atacul imediat!” Prima reacție din China, după bombardamentele din Orient
Incendiu masiv în Teleorman! O biserică a luat foc: „Intervenția a durat aproximativ cinci ore”
Incendiu masiv în Teleorman! O biserică a luat foc: „Intervenția a durat aproximativ cinci ore”
Un om mort și altul rănit în Slatina! Cum arată mașina celui care a provocat accidentul
Un om mort și altul rănit în Slatina! Cum arată mașina celui care a provocat accidentul
Ce a pățit o clientă, după ce a uitat să scaneze o brânză topită la casa self-service din supermarket
Ce a pățit o clientă, după ce a uitat să scaneze o brânză topită la casa self-service din supermarket
Igor Cuciuc este sigur că fiica lui a fost omorâtă: „Cel care ți-a luat zilele este încă în ...
Igor Cuciuc este sigur că fiica lui a fost omorâtă: „Cel care ți-a luat zilele este încă în libertate”
Vezi toate știrile
×