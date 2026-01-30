Călăul lui Mario Berinde a rupt tăcerea! Ce s-a întâmplat între cei doi adolescenți, înainte de crimă: ”Mă teroriza, mă înjura!”

O tragedie cutremurătoare a zguduit comunitatea din Timiș, după ce trei adolescenți au fost implicați în uciderea unui prieten de-al lor. Cei doi băieți de 15 ani, acuzați de implicare directă, au renunțat la cererea de eliberare din arest preventiv, de teamă că ar putea fi victime ale unei răzbunări din partea vecinilor sau cunoscuților victimei. Autoritățile au decis menținerea lor sub supraveghere strictă, pentru a asigura siguranța lor și a celor din jur.

Pentru băiat de 13 ani, care a fost retras din grija părinților săi, autoritățile au constatat că familia nu a colaborat în mod corespunzător cu procedurile legale și de protecție, iar minorul nu a participat la școală sau la evaluările medicale și psihologice impuse de instituții. Din aceste motive, instanța a decis ca statul să preia tutela temporară a copilului, pentru a-i garanta protecția și monitorizarea permanentă.

Cum a fost plănuită crima din Timiș

Băiatul de 13 ani a fost mutat într-o locație specială a Protecției Copilului, unde personalul supraveghează fiecare moment din programul său zilnic. Echipele de medici psihiatri lucrează pentru a înțelege modul în care minorul a ajuns să planifice și să comită o crimă extrem de violentă, precum și pentru a stabili nevoile sale psihologice și de reabilitare.

Băiatul de 13 ani și victima sa mai tânără s-ar fi certat și bătut cu câteva luni înainte de crimă, iar aceste conflicte s-au prelungit sub formă de hărțuire reciprocă. Nimeni din mediul lor apropiat nu a anticipat escaladarea violenței până la actul criminal.

„Mi-a zis în felul următor, zice: „Buni, pe mine mă teroriza, mă înjura, mă bătea.” Zic şi nu ai fost să-i zici la mama lui? Ba da, am fost. Mama lui nu a luat nicio măsură. Copilul de 15 ani i-a zis nepotului meu: „Hai să-l omorâm!“ Atunci a fost de acord şi nepotul meu”, a spus bunica băiatului de 13 ani.

Minorul de 13 ani este acum sub o supraveghere strictă. Această decizie are și scopul de a preveni alte situații periculoase, având în vedere că, până la intervenția autorităților, copilul nu respecta obligațiile școlare și medicale, punând astfel în pericol atât siguranța sa, cât și pe cea a celor din jur.

