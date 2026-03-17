Cartofi pustnicești la ceaun, rețeta de post a părintelui Dimitrie de la Olănești. Gustul simplu care cucerește pe oricine

De: Paul Hangerli 17/03/2026 | 07:30
Cartofi Pustnicești, sursa-captură social media Trinitas

Pe marginea râului, la Băile Olănești, într-o liniște care pare desprinsă din paginile unei povestiri duhovnicești, părintele Dimitrie pregătește o mâncare simplă și binecuvântată: cartofi pustnicești la ceaun. Este o rețetă de post hrănitoare, făcută din ingrediente puține, dar pline de gust.

În tradiția ortodoxă, mesele simple au o frumusețe aparte, pentru că aduc împreună recunoștința pentru darurile pământului și bucuria de a împărți hrana cu cei din jur.

În timpul postului, mâncarea nu este doar o nevoie a trupului, ci și un prilej de a cultiva cumpătarea și liniștea sufletească. Cartofii pustnicești la ceaun sunt o astfel de mâncare, simplă, dar plină de aromă.

Părintele Dimitrie spune adesea că hrana făcută cu răbdare și cu inimă curată aduce pace.  Într-o lume grăbită, o mâncare simplă gătită în liniște poate deveni o adevărată binecuvântare.

Ingrediente pentru cartofii pustnicești:

Pentru această rețetă de post sunt necesare ingrediente simple, dar aromate:

  • 2 kg cartofi noi,
  • ulei de măsline aromatizat,
  • 1 căpățână usturoi,
  • 4 foi de dafin,
  • busuioc,
  • cimbru,
  • turmeric,
  • 1 legătură mărar,
  • mujdei de usturoi,
  • sare și piper după gust.

Pregătirea cartofilor

Cartofii noi se spală foarte bine, pentru că pot fi gătiți cu tot cu coajă. Dacă sunt mici, se lasă întregi, iar dacă sunt mai mari se taie în jumătăți sau în sferturi.

Usturoiul se curăță, iar cățeii se zdrobesc ușor cu lama cuțitului, astfel încât să își elibereze aroma în timpul gătirii.

În liniștea naturii, lângă apa care curge încet, pregătirea acestor ingrediente devine aproape un mic ritual al simplității.

Părintele Dimitrie, sursa-captură social media Trinitas

Cum faci cartofi pustnicești la ceaun

Ceaunul se așază pe foc și se lasă să se încingă bine. Se adaugă câteva linguri de ulei de măsline aromatizat, suficient cât să acopere fundul ceaunului.

Când uleiul este fierbinte, se pun cartofii și se amestecă ușor pentru a se acoperi cu ulei. Se adaugă foile de dafin, câțiva căței de usturoi zdrobiți și un praf de turmeric, care va da cartofilor o culoare aurie.

Cartofii se gătesc la foc potrivit, iar din când în când se amestecă ușor. La început este bine să nu fie întorși prea des, pentru ca suprafața lor să prindă o crustă crocantă.

După aproximativ douăzeci de minute se adaugă busuiocul și cimbrul, iar cartofii continuă să se gătească până devin aurii și moi în interior. În total, prepararea durează aproximativ treizeci de minute.

Aromele care dau suflet mâncării

La final, când cartofii sunt aproape gata, se adaugă restul de usturoi și mărarul proaspăt tocat. Aromele se ridică în aburul ceaunului și transformă această mâncare simplă într-un adevărat festin al naturii.

Cartofii pustnicești se servesc fierbinți, alături de mujdei de usturoi, care le dă un gust puternic și proaspăt.

Bucuria unei mese simple

O astfel de mâncare nu are nevoie de multe ingrediente sau de tehnici complicate. Ea se bazează pe darurile pământului și pe liniștea cu care sunt pregătite.

În tradiția creștină, mesele simple ne amintesc că hrana este un dar, iar bucuria vine din împărțirea ei cu ceilalți. Cartofii pustnicești la ceaun sunt mai mult decât o rețetă de post – sunt o invitație la simplitate, recunoștință și liniște.

Iar în cuvintele Sfântului Porfirie, adevărata schimbare începe în inimă:

„Cu cât sporește iubirea lui Hristos, cu atât slăbesc patimile.”

