Musaca de post ca la Mănăstirea Țigănești. Rețeta maicii Pantelimona pentru o textură cremoasă și aromată

De: Paul Hangerli 14/03/2026 | 08:30
Musaca de vinete, sursa-captură social media Trinitas

În liniștea Mănăstirii Țigănești, unde bucătăria este loc de osteneală și binecuvântare, maica Pantelimona pregătește adesea o musaca de vinete potrivită pentru zilele de post. Este o mâncare simplă, dar plină de aromă, făcută cu răbdare și cu rost, așa cum se cuvine în bucătăria monahală. Din vinete, legume dulci și sos de roșii bine legat, iese o musaca fragedă și cremoasă, care hrănește nu doar trupul, ci și sufletul.

La mănăstire, mâncarea nu se face în grabă și nici cu multă zarvă, ci cu tihnă și cu gând curat. În bucătăria Mănăstirii Țigănești, maicile spun adesea că hrana trebuie pregătită cu măsură, cu răbdare și cu mulțumire, căci fiecare lucru făcut cu binecuvântare prinde gust mai bun.

Maica Pantelimona, care îngrijește adesea de masa obștii, spune că taina unei mâncări bune nu stă în mulțimea ingredientelor, ci în rânduiala cu care sunt așezate. Legumele trebuie lăsate să-și arate dulceața lor firească, fără a fi acoperite de prea multe adaosuri. Ceapa, roșiile și vinetele au fiecare rostul lor și, dacă sunt pregătite cu răbdare, dau împreună o mâncare plină de savoare.

Ingrediente pentru musaca de post:

  • 5–6 vinete
  • 3 ardei grași roșii
  • 3 cepe
  • 5 căței de usturoi
  • 4 roșii
  • 200 ml sos de roșii
  • 1 legătură de pătrunjel
  • sare după gust
  • opțional: puțin ulei
Musaca de vinete pregătire, sursa captură social media Trinitas

Mod de preparare:

Mai întâi se spală vinetele și se taie în felii potrivite, fie rotunde, fie pe lung, cam de un deget grosime. Se presară peste ele puțină sare și se lasă la odihnă vreme de douăzeci sau treizeci de minute, ca să iasă amărăciunea din ele.

După aceea se șterg cu grijă cu un șervet curat.

Maica Pantelimona spune că pentru un gust mai ales, vinetele pot fi rumenite ușor într-o tigaie sau puse la cuptor pentru zece ori cincisprezece minute, până prind o culoare frumoasă.

Sosul de legume, sufletul musacalei

În vreme ce vinetele se pregătesc, se face și sosul de legume.

Ceapa se toacă mărunt, ardeii se taie cubulețe, usturoiul se zdrobește, iar roșiile se taie bucăți.

Într-o tigaie încăpătoare se pune mai întâi ceapa la călit câteva clipe, până devine sticloasă. Se adaugă apoi ardeii și se lasă să se înmoaie câteva minute. După aceea se pune usturoiul, roșiile și sosul de roșii.

Se presară sare după gust și se lasă totul să fiarbă vreme de zece sau cincisprezece minute, până când sosul se leagă frumos.

La sfârșit se adaugă pătrunjelul tocat, care dă mâncării o mireasmă proaspătă.

Așezarea straturilor în tavă

Într-o tavă potrivită se începe așezarea musacalei.

Se pune mai întâi un strat de vinete, apoi un strat de sos de legume. Straturile se repetă până când toate ingredientele sunt folosite.

Deasupra se lasă sosul de roșii, care va da mâncării o crustă frumoasă și aromată.

Coacerea, vremea răbdării

Cuptorul se încălzește la 180 de grade. Tava se pune la copt pentru aproximativ treizeci și cinci sau patruzeci de minute.

Când musacaua este gata, nu se taie îndată. Se lasă să se odihnească zece sau cincisprezece minute, ca straturile să se lege și să capete o textură cremoasă.

Astfel pregătită, musacaua de vinete este potrivită pentru masa de post și merge de minune cu pâine proaspătă sau cu o salată simplă.

Trei mici taine ale unei musacale reușite

Maica Pantelimona spune că și o mâncare simplă are câteva taine ale ei.

Vinetele se coc mai întâi
Dacă sunt coapte puțin înainte, nu mai lasă apă în tavă și devin mai dulci la gust.

Sosul trebuie lăsat să scadă
Dacă fierbe până devine mai gros, musacaua nu va fi apoasă și aroma roșiilor va fi mai puternică.

Musacaua trebuie lăsată să se odihnească
După ce este scoasă din cuptor, câteva minute de răgaz o ajută să se lege și să se taie frumos.

Hrana trupului și a sufletului

În bucătăria mănăstirii, fiecare mâncare este pregătită cu gând bun și cu măsură. Așa cum spun adesea părinții Bisericii, postul nu înseamnă doar înfrânare, ci și curățire.

La fel cum spune Sfântul Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului

„Postul acela este adevărat, care este prezent în toate, pe toate le curățește și pe toate le vindecă.”

