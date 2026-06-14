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Cum a reacționat Oana Zara când a fost cerută în căsătorie. Imaginile s-au viralizat

De: Irina Vlad 14/06/2026 | 15:01
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După 10 ani de relație, cu bune și cu rele, Oana Zara a fost cerută în căsătorie de Bogdan Medvedi. Întrebarea mult așteptată a avut loc chiar de ziua de naștere a actriței, petrecere la care a fost invitată toată „crema” influencerilor. Avem imagini de colecție!

Deși sâmbătă a fost 13, cifra considerată de mulți aducătoare de ghinion, pentru Oana Zara și Bogdan Medvedi această zi va rămâne pentru totdeauna în memoria lo. Actrița și-a sărbătorit ziua de naștere în cadrul unei petreceri organizate pe un rooftop, alături de prieteni, familie și cele mai sonore nume din rândul creatorilor de conținut.

Cum a reacționat Oana Zara când a fost cerută în căsătorie

La finalul lunii mai, Oana Zara declara în exclusivitate pentru CANCAN.RO că, după 10 ani de relație cu Bogdan Medvedi, a conștientizat motivele pentru care nu au făcut pasul cel mare până acum. Distrași de proiectele personale, studii și alte preocupări, cei doi au lăsat lucrurile să vină de la sine și au așteptat momentul în care să fie pregătiți pentru o schimbare majoră în viețile lor.

„Mi-am dat seama de ce nu ne-am căsătorit. Eu am fost tot timpul cu școala, am făcut coregrafie, am avut licență, master, după aceea actorie încă trei ani. Și cred că de asta am lăsat-o așa, mai încolo, ca eu să-mi așez lucrurile, la fel Bogdan să-și așeze lucrurile și apoi să fim așa pregătiți să-i oferim ce e mai bun copilului nostru, să fim și noi atât de maturi încât să reușim să-l facem pe el fie un om bun.”, ne-a spus Oana Zara (vezi AICI interviul complet)

Ei bine, momentul cu pricina s-a arătat mai devreme decât ar fi preconizat Oana Zara. Actrița a primit întrebarea mult așteptată în urmă cu o zi, în timpul petrecerii sale aniversare. Iar răspunsul nu a întârziat să apară. În fața invitațiilor, ea a trigat din toți plămânii un mare ”DA”.

Cât despre viitoarea nuntă, Oana Zara nu vrea să grăbească lucrurile. Marele eveniment va avea loc anul viitor, pentru a avea suficient timp să pună la punct toate detaliile nunții la care visează încă din copilărie.

„Anul ăsta nu cred, pentru că e un moment special și vreau să fie așa cum l-am visat eu când eram mică. Cred că la anul o să ne luăm un wedding planner și vedem ce o să fie”, ne-a mai spus Oana Zara.

Oana Zara a dat tot din casă! Ce a descoperit actriţa după 10 ani de relaţie cu Bogdan Medvedi: „Am lăsat-o așa… Mai avem câteva lucruri de încheiat”

Cum s-a răzbunat iubitul pe Oana Zara, după ce a aflat că se sărută și cu alți bărbați. ”Cel mai greu pas din relația noastră!”

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