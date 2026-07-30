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Olga Barcari și Cătălin Bordea au îngropat securea războiului: „Suntem relaxați”

De: Elisa Tîrgovățu 30/07/2026 | 23:26
Olga Barcari și Cătălin Bordea au îngropat securea războiului: „Suntem relaxați”
Olga Barcari și Cătălin Bordea au îngropat securea războiului: „Suntem relaxați” / Sursa foto: Social media
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După numeroase speculații apărute în jurul relației lor, Olga Barcari a ales să lămurească situația și să vorbească deschis despre legătura pe care o are în prezent cu Cătălin Bordea. Vedeta a făcut dezvăluiri neașteptate și a explicat cum stau, de fapt, lucrurile între ei în acest moment.

Relația dintre Cătălin Bordea și Olga Barcari a fost, pentru o lungă perioadă, unul dintre cele mai comentate subiecte din lumea mondenă. După numeroase speculații și discuții apărute în spațiul public, interesul față de cei doi nu s-a diminuat.

În prezent, Olga Barcari a ales să vorbească deschis despre situația dintre ei. Bruneta a explicat cum au evoluat lucrurile, cum reacționează comediantul atunci când este întrebat despre ea și ce fel de relație îi mai leagă în acest moment.

„Eu pot să-l sun în orice moment al zilei”

Participarea Olgăi Barcari la un podcast a readus în prim-plan discuțiile despre Cătălin Bordea. Astfel, declarațiile sale au generat din nou interes și numeroase comentarii. Vedeta a precizat însă că subiectul legat de comediant a reprezentat doar o mică parte din conversație, interviul fiind axat în principal pe parcursul ei personal, experiențele de viață și alte teme importante pe care le-a abordat.

„Da, da, da. Eu chiar cred că este vorba despre marketing, au senzația că o să prindă și o să aibă vizualizări. Și ultima parte pe care am discutat-o legată de Cătălin a fost după o oră și ceva de vorbit despre spiritualitate, despre cum am crescut, în ce credeam și cum m-am format eu ca femeie, ca om în viața asta și câte am reușit și am vorbit despre părinți. Lucruri mult mai importante și mai educative pentru femei.

Poate sunt oameni care nu au încredere și pot să ia ceva de la mine, să le fiu un exemplu. Și știu lucrul acesta pentru că am puterea cuvântului extrem de puternică, am schimbat vieți, oamenii și-au făcut o afacere doar datorită faptului că poate au slăbit, s-au făcut mai frumoși, au început femeile să fie mai îngrijite și mai atente la ele și mai încrezătoare, să zic așa… doar pentru că le-am dat câteva sfaturi când a trebuit și știu lucrul acesta”, a declarat Olga Bracari pentru Spynews.ro.

Sursa foto: Arhivă Cancan

„Cătălin a zis că mă calcă cu mașina”

Olga Barcari a vorbit despre legătura pe care o are în prezent cu Cătălin Bordea. Vedeta a mărturisit că situația dintre ei s-a schimbat mult față de perioada în care au fost în centrul atenției. Potrivit acesteia, cei doi au rămas apropiați și au ajuns chiar să privească cu umor întregul subiect care a generat numeroase discuții în spațiul public.

Bruneta spune că între ea și comediant există acum o relație bazată pe prietenie, în care comunicarea este deschisă. Mai mult, glumele dintre ei nu mai sunt însoțite de tensiunile de altădată. Olga a mai remarcat că publicul pare să fie mult mai atras de povestea asociată cu Cătălin Bordea decât de parcursul și experiențele sale personale.

„Eu după aceea mă și amuz, îl sun pe Cătălin și-i spun: Băi, vezi că ți-am zis că, dacă aș da timpul înapoi, ți-aș pune o pernă pe față. Și i-am zis că ești un nu știu cum. Adică noi mai și facem mișto. Vezi că apare nu știu ce și-i trimit exact ce am vorbit eu. Adică ne amuză deja subiectul ăsta, noi nu avem nicio treabă, nu… Cătălin a zis că mă calcă cu mașina, cu din astea… Râde continuu! Avem tot felul de apelative mai nou. Adică noi am ajuns la așa un stadiu de prietenie, să spun, că nu ne vedem în toate stările…

Poate din cauză că nu mai este pericolul de a fi cu mine neapărat și nu mai sunt eu… nu mai sunt și nu mai există șanse de a ne mai împăca, suntem relaxați unul cu celălalt. Eu pot să-l sun în orice moment al zilei, îmi răspunde de data aceasta. Pentru că nu mai este… știe că nu o să mai fim împreună.

Nu că nu ar fi vrut sau nu sunt o femeie… Da! Dar este mult mai simplu să ținem legătura asta de prietenie așa și ne amuzăm. Dar da, din toate… tot ce am povestit eu, cred că de multe ori sunt chemată… nu știu dacă interesează neapărat povestea mea de viață, drama și prin ce am trecut ca să fiu un nume și un brand și o persoană sufletistă, sensibilă și puternică în același timp, un om care chiar sunt destul de iubită în România și mulțumesc oamenilor pentru asta… Au senzația că este mai important ce am avut… ”, a mai spus aceasta pentru aceeași sursă.

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