Olga Barcari, dezvăluiri neașteptate despre viața amoroasă. Concurenta de la Asia Express s-a despărțit de iubit

Olga Barcari a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre viața sentimentală în platoul Dan Capatos Show. Vedeta a recunoscut că relația sa este departe de a fi liniștită și că, în prezent, traversează o nouă perioadă tensionată. Vezi totul pe CANCAN.ro!

Invitată la Dan Capatos Show, Olga Barcari a mărturisit că ea și partenerul ei au trecut deja prin mai multe despărțiri. Chiar dacă acum nu își mai vorbesc, vedeta crede că împăcarea este doar o chestiune de timp. Vezi emisiunea integrală aici!

„Știi cum e cu iubitul? Eu cred că m-am despărțit de iubitul meu de cinci ori până acum. Lasă să nu vorbim despre asta, că suntem într-o ceartă acum. Da, era în cadru și acum este în cadru, dar nu e de două zile. Nu știu ce o să fie, că eu… lasă că-ți povestesc eu. E un băiat foarte mișto. Ne-am certat zilele astea, că eu sunt genul de persoană care oferă foarte multă dragoste. Dacă nu mi se răspunde la fel, în câteva minute deja ne despărțim. El are acum niște treburi de rezolvat și eu sunt foarte… foarte așa. Ca femeile, știi cum suntem.”

Vedeta a explicat că despărțirile lor nu sunt provocate de motive grave. Cele mai multe certuri pornesc din lipsa comunicării și din impulsivitatea ei.

„Categoric da, există șansa să ne împăcăm. Încerc să mă abțin să nu-i scriu. Nu-l presez cu nimic. De ce să-l presez? Mie îmi place să mă iubească dacă este acolo. În fine, cinci certuri… nu au fost certuri. Au fost din astea. I-am scris și nu mi-a răspuns nu știu câte ore și am făcut scandal.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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