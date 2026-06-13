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Superstiția bizară a Ralucăi Bădulescu! Motivul pentru care nu poartă niciodată ceas la mână: „Au fost niște coincidențe”

De: Alina Drăgan 13/06/2026 | 23:42
Superstiția bizară a Ralucăi Bădulescu! Motivul pentru care nu poartă niciodată ceas la mână: „Au fost niște coincidențe”
Superstiția bizară a Ralucăi Bădulescu /Foto: Social media
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Raluca Bădulescu și-a surprins fanii din mediul online. Blondina este mereu în pas cu moda, este la curent cu ultimele trenduri, are toate accesoriile imaginabile, însă un singur lucru lipsește din vasta ei colecție: ceasurile. Aceasta nu poartă niciodată ceas la mână, iar acum a dezvăluit și motivul. Superstiția bizară pe care Raluca Bădulescu o are.

Recent, Raluca Bădulescu a fost invitată în cadrul unui podcast, unde a făcut mai multe dezvăluiri neașteptate. Printre altele, aceasta a dezvăluit și de ce nu poartă niciodată ceas la mână. Se pare că se ghidează după o superstiție bizară și refuză să mai integreze acest accesoriu în ținutele sale.

Mai exact, blondina a dezvăluit că a observat că de fiecare dată când a purtat un ceas, o tragedie s-a întâmplat. Așa că aceasta a tras concluziile și de ani de zile stă departe de ceasuri.

„Nu am niciodată portofel, că dacă am portofel, n-o să mai am bani. Totul e azvârlit în geantă. Și nu port niciodată ceas. Am și damblaua asta cu ceasul, că am purtat doar…

Nu știu dacă au fost niște coincidențe sau am luat-o eu randeaua, dar de fiecare dată când am purtat ceas s-a întâmplat o situație… nu știu, a murit cineva, odată s-a întâmplat o chestie cu cățelul, de fiecare dată s-a întâmplat ceva. Și am concluzionat că eu nu mai port ceas niciodată”, a mărturisit Raluca Bădulescu.

Superstiția bizară a Ralucăi Bădulescu /Foto: Social media

Motivul pentru care Raluca Bădulescu nu are niciodată musafiri

De asemenea, în cadrul aceluiași podcast, Raluca Bădulescu a mai mărturisit că nu are niciodată musafiri. Blondina nu invită pe nimeni la ea acasă și asta pentru că îi este rușine. Casa ei a devenit neîncăpătoare și abundă în cutii și colete. Ea se strecoară printre ele, însă musafirii nu au voie să vadă haosul organizat din casa acesteia.

„Eu nu prea invit pe nimeni la mine acasă, pentru că mi-e rușine. Din hol sunt cutii din care nu am scos hainele care au venit prin curier. Dar sunt ale mele, asta e important. Sunt cutii cu cutiuțe, geamantane, nu am unde să le pun, nu mai am loc. Și am și garaj, și am mai pus și acolo. Și sunt și lucruri pe care le am din perioada când eram grasă”, a mai mărturisit Raluca Bădulescu.

 

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