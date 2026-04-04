Raluca Bădulescu pune tunurile pe Andreea Bălan! Verdict vestimentar fără milă: “N-are cum să o mai ajute nici Dumnezeu”

Raluca Bădulescu, cea mai recentă invitată a emisiunii CANCAN EXCLUSIV, a vorbit despre cele mai îmbrăcate vedete din România, dar a oferit și titlul de cea mai prost îmbrăcată: Andreea Bălan. Regina regească a comentat alegerile vestimentare ale artistei, dar i-a oferit și un sfat. Toate detaliile, în articol.

În emisiunea care poate fi urmărită duminică, 5 aprilie 2026, începând cu ora 18:00 pe YouTube Cancan, Raluca Bădulescu a abordat mai multe subiecte, printre care și cel legat de aparițiile vedetelor din România. După ce a comentat mai multe ținute și a dat verdicturi sincere, ea a oferit și titlul de cel mai bine și prost îmbrăcată vedetă.

Raluca Bădulescu pune tunurile pe Andreea Bălan

Dacă locul 1 pentru cea mai bine îmbrăcată vedetă de la noi nu a putut fi oferit doar uneia, Raluca Bădulescu oferind mai multe nume celebre, cea mai prost îmbrăcată vedetă din țara noastră a fost nominalizată: Andreea Bălan. După ce a vorbit despre greșelile pe care artista le face, Raluca Bădulescu i-a oferit și un sfat pentru a reuși să scape de acest titlu.

Denisa Iordache: Cea mai prost îmbrăcată vedetă din România?

Raluca Bădulescu: Tovarășa mea care se duce pe la 7000 de emisiuni și de care mă tot întreabă presa dacă am eu ceva cu ea, dacă m-am certat cu ea, nu m-am certat cu ea în viața mea. Eu nu mă cert cu nimeni, în primul rând. Eu doar spun realmente ce se întâmplă.

Denisa Iordache: Tovarășa care? Cine?

Raluca Bădulescu: Andreea Bălan de departe. Mai sunt multe oricum. Deci prost îmbrăcate sunt multe. Bine, îmbrăcate sunt puține. Prost îmbrăcate sunt foarte multe.

Denisa Iordache: Dar de ce e îmbrăcată prost? Poate o ajutăm, poate se uită.

Raluca Bădulescu: Nu le nimerește. N-are cum să o mai ajute nici Dumnezeu, tu înțelegi? Pentru că dacă era până la vârsta asta, ținând cont că are o carieră de ani de zile, de când lasă-mă papa la mare și până acum cred că au trecut 30 de ani, dacă în 30 de ani ea nu a reușit să-și găsească stilul, nu a reușit să-și găsească nișa, nu a reușit să-și găsească, nu știu, niște elemente care să o caracterizeze și care să îi vină bine și care să, bă, să o…eu acum o să folosesc un cuvânt care sper să nu o jignească, dar nu este un cuvânt jignitor, este o expresie căreia nu-i găsesc în locuitor. Bă, care să o desțopească. Ea poate să țopească orice ținută. Nu știu cum, dar ea țopește orice ținută. O țopește. Și dacă o duci acum la Burberry, că am văzut-o, nu știu când, îmbrăcată pe niște imagini, de a avea o fusiță Burberry sau ceva, bă, păi dacă o duci la Burberry, dacă o duci la Gucci, dacă o trântești, și ai băgat pe ea, eu știu, haine gândite de un stilist din cap până în picioare, nu știu, își face o buclă, dă un rujuleț, dă un contur, pune un pantof, face ceva, duce ținuta în țopeală.

Denisa Iordache: Dar spune-i, dă-i un sfat.

Raluca Bădulescu: Să-și aleagă un stilist foarte bun și să asculte stilistul ăla 100%. Asta este. Să nu vină cu idei personale, e greu. Când ai 30 de ani de scenă, nu știu cât are Andreea Bălan, că e de 1000 de ani. Să nu spun acum că e veche, că e tânără, că nici eu nu mai sunt, adică tinere suntem toate. Și oricum ne mai lasă papa la mare cum ar veni, dar ea a rămas undeva, stuck in time. A lucrat de-a lungul timpului, ți-am spus, cu mulți stiliști. Dar cred că vine cu o amprentă personală, eu așa cred. Și omul, oricât ar vrea să facă ceva din ea, dacă tu nu te potolești și ai venit cu touch-ul tău personal…

