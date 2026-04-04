Top 4 filme de pe Netflix pe care nu trebuie să le ratezi în aprilie 2026. Premiere exclusive

De: Irina Vlad 04/04/2026 | 23:41
Top 4 filme Netflix în luna aprilie 2026/ sursă foto: social media

Dacă ești abonat Netflix, luna aprilie este dedicată în întregime serialelor. Premierele importante precum sezonul 2 din „Beef”, „Big Mistakes” și „Stranger Things” sunt cele mai mari evenimente de streaming ale lunii, dar asta nu înseamnă că nu există o mulțime de filme de care să te bucuri. Iată care este topul celor 4 filme ale lunii aprilie pe care nu trebuie să le ratezi!

De la thrillere de duminică după-amiază pe care le poți revedea, la unele dintre cele mai populare readaptări și continuări ale filmelor de groază din anii 2020, Netflix a adăugat destul de multe opțiuni la biblioteca sa de streaming în luna aprilie. Și există și câteva producții originale interesante, inclusiv documentarul muzical „Noah Kahan: Out of Body” și thrillerul de supraviețuire cu Charlize Theron, „Apex”.

„American Gangster” (disponibil pe Netflix)

Filmografia vastă a lui Ridley Scott pare să crească exponențial pe zi ce trece și este plină de comori ascunse care merită revăzute. Luna aceasta, Netflix adaugă în catalog filmul „American Gangster”, pe care îl poți revedea la nesfârșit, cu Denzel Washington în rolul infamului baron al drogurilor Frank Lewis. Este întotdeauna o plăcere să-l vedem pe Scott, cu versatilitatea sa infinită, aventurându-se în genuri noi, iar scenariul retro al lui Steven Zaillian onorează cele mai bune tradiții ale filmelor cu gangsteri. Adăugați la asta interpretarea de star de cinema a lui Denzel Washington și nu este greu de înțeles de ce filmul este încă în top.

„Noah Kahan: Out of Body” (Disponibil pe Netflix din 13 aprilie)

Fanii au avut o adevărată plăcere să urmărească ascensiunea fulminantă a lui Noah Kahan de-a lungul anilor 2020, care l-a transformat într-unul dintre cei mai mari artiști ai muzicii indie. Acum, în timp ce se pregătește să lanseze unul dintre cele mai mari turnee din cariera sa, un nou documentar Netflix vă poartă în culisele procesului său creativ. „Out of Body” îl urmărește pe Kahan în timp ce se întoarce în Vermontul rural natal pentru a scăpa de presiunile faimei. Este un documentar Netflix, așa că nu vă așteptați la prea multă critică sau jurnalism de vârf, dar fanii lui Kahan nu vor dori să rateze acest documentar.

Filmele din seria „Misiune: Imposibilă” (disponibile acum pe platforma de streaming)

Netflix le oferă din nou fanilor ocazia de a se delecta cu cea mai mare franciză de acțiune de la Hollywood, odată cu adăugarea a cinci aventuri ale lui Ethan Hunt în biblioteca sa de streaming. Nu este clar dacă franciza s-a încheiat cu adevărat sau doar a trecut de faza de „reguli de joc”, dar nu se poate nega faptul că filmele din seria „Misiune: Imposibilă” au oferit unele dintre cele mai palpitante secvențe de acțiune din istoria cinematografiei moderne.

„Scream” (Disponibil pe platformele de streaming din 10 aprilie)

Umorul meta al seriei „Scream” oferă o anumită imunitate împotriva oboselii provocate de continuarea francizei, iar reboot-ul realizat de Matt Bettinelli-Olpin și Tyler Gillett al clasicului lui Wes Craven satirizează remake-urile la fel de agresiv cum predecesorii săi abordau continuările. Fie că îl iubiți sau îl urâți, acesta a oferit francizei o putere de rezistență mai mare decât multe relansări comparabile din anii 2020. Dacă doriți să vă puneți la curent cu franciza înainte de a viziona „Scream 7” din acest an, acesta este locul perfect pentru a vă reîntoarce.

