Serialul pe care Netflix l-a anulat, după ce confirmase deja sezonul doi

Netflix a luat o decizie bizară: a anulat serialul „Class”, care a avut premiera în 2023, după ce aprobase deja realizarea sezonului doi. Fanii producției în limba hindi sunt dezamăgiți de veste!

Compania de streaming a făcut „curățenie” în mare secret în colecția de titluri și a decis să renunțe la câteva producții. Bizar este că decizia anulării a venit după o confirmare făcută tot de ei.

„Class”, serialul pe care Netflix l-a anulat

În ultimele luni, Netflix a decis să renunțe la mai multe producții care se aflau în diverse etape. Platforma de streaming și-a redus portofoliul de filme sau seriale care aveau deja un public. Unul dintre motivele principale ar putea fi competiția tot mai acerbă în industrie, care vrea să aducă utilizatorilor cât mai multe producții de top cu care să înregistreze cifre cât mai mari.

Serialul pe care Netflix l-a anulat, după ce comandase deja sezonul 2, este „Class”. Producția a avut premiera în 2023 și s-a bucurat de un succes moderat, potrivit screengeek.net. A intrat în Top 10 Netflix din India, unde s-a clasat pe locul 7 timp de câteva săptămâni, precum și câte 5 săptămâni în Top 10 din Bangladesh și Pakistan.

Din păcate, serialul nu a fost un hit la nivel global. Cu toate acestea, compania luase decizia de a continua povestea și a comandat sezonul doi la scurt timp de la lansarea serialului. Se pare că, de atunci și până acum, platforma de streaming a abandonat ideea și vestea s-a aflat abia în martie 2026.

Când a fost anulat serialul „Class”

„Class” este adaptarea în limba hindi a serialului de succes „Elite”, produs de Spania. Prezintă povestea a trei elevi care provin din clasa muncitoare, dar ajung la o școală privată de elită. Prezența lor tulbură viața elevilor extrem de bogați deja înscriși acolo și au parte de tot felul de peripeții.

Potrivit actorului Gurfateh Pirzada, vestea că serialul a fost anulat a fost comunicată echipei abia la finalul anului 2024. Pentru el, vestea a fost o lovitură grea după ce a văzut că producția se bucură de un succes moderat. Spera și el, ca și mulți alți actori, ca povestea să continue. Cu toate că a avut un început promițător, povestea eroilor nu va continua și în limba hindi.

Cu toate că Netflix lansează sute de titluri în fiecare an, nu toate reușesc să atragă atenția abonaților. Unele filme sau seriale eșuează din start, altele au o pornire mai lentă, în timp ce unele sunt „îngropate” de valul mare de titluri noi care se publică săptămânal. Și, după cum este moda în online, dacă un titlu nu generează un val de popularitate în primele zile de la lansare, de obicei nu rezistă prea mult pe Netflix.

