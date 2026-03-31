De: Irina Maria Daniela 31/03/2026 | 17:24
„Class", serialul pe care Netflix l-a anulat, după ce confirmase deja sezonul doi.

Netflix a luat o decizie bizară: a anulat serialul „Class”, care a avut premiera în 2023, după ce aprobase deja realizarea sezonului doi. Fanii producției în limba hindi sunt dezamăgiți de veste!

Compania de streaming a făcut „curățenie” în mare secret în colecția de titluri și a decis să renunțe la câteva producții. Bizar este că decizia anulării a venit după o confirmare făcută tot de ei.

În ultimele luni, Netflix a decis să renunțe la mai multe producții care se aflau în diverse etape. Platforma de streaming și-a redus portofoliul de filme sau seriale care aveau deja un public. Unul dintre motivele principale ar putea fi competiția tot mai acerbă în industrie, care vrea să aducă utilizatorilor cât mai multe producții de top cu care să înregistreze cifre cât mai mari.

Serialul pe care Netflix l-a anulat, după ce comandase deja sezonul 2, este „Class”. Producția a avut premiera în 2023 și s-a bucurat de un succes moderat, potrivit screengeek.net. A intrat în Top 10 Netflix din India, unde s-a clasat pe locul 7 timp de câteva săptămâni, precum și câte 5 săptămâni în Top 10 din Bangladesh și Pakistan.

Din păcate, serialul nu a fost un hit la nivel global. Cu toate acestea, compania luase decizia de a continua povestea și a comandat sezonul doi la scurt timp de la lansarea serialului. Se pare că, de atunci și până acum, platforma de streaming a abandonat ideea și vestea s-a aflat abia în martie 2026.

Când a fost anulat serialul „Class”

„Class” este adaptarea în limba hindi a serialului de succes „Elite”, produs de Spania. Prezintă povestea a trei elevi care provin din clasa muncitoare, dar ajung la o școală privată de elită. Prezența lor tulbură viața elevilor extrem de bogați deja înscriși acolo și au parte de tot felul de peripeții.

Potrivit actorului Gurfateh Pirzada, vestea că serialul a fost anulat a fost comunicată echipei abia la finalul anului 2024. Pentru el, vestea a fost o lovitură grea după ce a văzut că producția se bucură de un succes moderat. Spera și el, ca și mulți alți actori, ca povestea să continue. Cu toate că a avut un început promițător, povestea eroilor nu va continua și în limba hindi.

Cu toate că Netflix lansează sute de titluri în fiecare an, nu toate reușesc să atragă atenția abonaților. Unele filme sau seriale eșuează din start, altele au o pornire mai lentă, în timp ce unele sunt „îngropate” de valul mare de titluri noi care se publică săptămânal. Și, după cum este moda în online, dacă un titlu nu generează un val de popularitate în primele zile de la lansare, de obicei nu rezistă prea mult pe Netflix.

CITEȘTE ȘI:

Netflix mărește prețul abonamentelor. Ce urmează pentru abonaţii din România

Noul sezon al serialului Bridgerton îi va lăsa mască pe fani! Povestea de dragoste interzisă stârnește un val de controverse

Iți recomandăm
Saga „Stăpânul Inelelor” va avea un nou film. Scenariul va fi scris de un celebru fan al lui J. R. R. Tolkien
Showbiz internațional
Saga „Stăpânul Inelelor” va avea un nou film. Scenariul va fi scris de un celebru fan al lui…
Când vor putea fanii să urmărească „Avatar: Fire and Ash” de acasă. Data lansării digitale a fost anunțată
Știri externe
Când vor putea fanii să urmărească „Avatar: Fire and Ash” de acasă. Data lansării digitale a fost anunțată
A oferit bani unui polițist ca să scape de avertisment. Momentul, filmat cu camera de corp a agentului
Mediafax
A oferit bani unui polițist ca să scape de avertisment. Momentul, filmat cu...
Produsul tradițional de Paște care a ajuns să coste 152 lei/kg în 2026. A devenit un lux pentru mulți români
Gandul.ro
Produsul tradițional de Paște care a ajuns să coste 152 lei/kg în 2026....
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira,...
Cum arată cea mai îngustă casă din lume: are 63 de centimetri lățime și e dotată cu bucătărie, baie și dormitor
Adevarul
Cum arată cea mai îngustă casă din lume: are 63 de centimetri lățime...
Rubio amenință că SUA şi-ar putea schimba poziţia faţă de NATO din cauza sprijinului limitat în Iran. „Ne vom ocupa de asta mai târziu”
Digi24
Rubio amenință că SUA şi-ar putea schimba poziţia faţă de NATO din cauza...
Eurovision se extinde: Concursul lansează prima ediție din istorie dedicată Asiei. Ce țări vor participa
Mediafax
Eurovision se extinde: Concursul lansează prima ediție din istorie dedicată Asiei. Ce țări...
Parteneri
Imagini uitate cu Ramona Olaru în tinerețe, când nu era celebră! Nimeni nu a mai recunoscut-o în aceste fotografii
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Ramona Olaru în tinerețe, când nu era celebră! Nimeni nu a mai...
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Prosport.ro
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Cine este Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: 'Încă o noapte și nu supraviețuiau'
Ciao.ro
Cine este Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: 'Încă o...
Satul inedit unde poți primi o casă gratis. Care este singură cerință a proprietarilor: „Nu avem alte condiții”
Click.ro
Satul inedit unde poți primi o casă gratis. Care este singură cerință a proprietarilor: „Nu...
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni Psihologice a Pentagonului
Digi 24
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni Psihologice a...
Răzbunarea Europei: Cum și-au luat revanșa aliații SUA pentru un conflict de acum 70 de ani, în care America le-a întors spatele
Digi24
Răzbunarea Europei: Cum și-au luat revanșa aliații SUA pentru un conflict de acum 70 de...
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Promotor.ro
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe...
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Top 5 lansări de smartphone-uri în aprilie 2026
go4it.ro
Top 5 lansări de smartphone-uri în aprilie 2026
Imagini fără precedent cu planeta Saturn!
Descopera.ro
Imagini fără precedent cu planeta Saturn!
Se scumpesc consolele PlayStation. Cât va costa un PS5 în România
Go4Games
Se scumpesc consolele PlayStation. Cât va costa un PS5 în România
Produsul tradițional de Paște care a ajuns să coste 152 lei/kg în 2026. A devenit un lux pentru mulți români
Gandul.ro
Produsul tradițional de Paște care a ajuns să coste 152 lei/kg în 2026. A devenit...
Cât te costă să petreci paştele în hotelurile vedetelor. Ce oferte au Monica Anghel, Simona Halep ...
Cât te costă să petreci paştele în hotelurile vedetelor. Ce oferte au Monica Anghel, Simona Halep şi Gheorghe Hagi
Prețuri mari la restaurantele din Istanbul. Cât a ajuns să coste o simplă masă în 2026
Prețuri mari la restaurantele din Istanbul. Cât a ajuns să coste o simplă masă în 2026
1 aprilie, sărbătoare importantă în calendarul ortodox. Credincioșii o prăznuiesc pe Sfânta Cuvioasă ...
1 aprilie, sărbătoare importantă în calendarul ortodox. Credincioșii o prăznuiesc pe Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca
Crezând că va fi angajată de un prinţ din Dubai, o româncă a rămas fără 12.000 de euro. Banii ...
Crezând că va fi angajată de un prinţ din Dubai, o româncă a rămas fără 12.000 de euro. Banii au ajuns la un nigerian care opera toată înşelătoria
(P) Tipuri de mobilier din inox care pot fi integrate într-un design de interior modern
(P) Tipuri de mobilier din inox care pot fi integrate într-un design de interior modern
Vezi toate știrile