De: Daniel Matei 26/03/2026 | 07:50
Netflix a anunțat că viitorul sezon din Bridgerton se va concentra pe o poveste de dragoste între două femei, o premieră pentru popularul serial romantic de epocă. Netflix a confirmat vestea marți, dezvăluind totodată că noul sezon se află deja în producție.

În noul sezon, Francesca, fiica mijlocie, introvertită, a familiei Bridgerton, interpretată de Hannah Dodd, se va regăsi într-o relație romantică „complicată” cu Michaela, interpretată de Masali Baduza, scrie The Guardian.

Problemele intime ale Francescăi au fost o linie narativă în sezonul al patrulea, în timp ce soțul ei, John Stirling (Victor Alli), a murit pe neașteptate spre finalul sezonului, lăsând-o văduvă. Doi ani mai târziu, Francesca redevine disponibilă emoțional din „motive practice”, în timp ce Michaela trezește în ea „sentimente complicate”.

Bridgerton vine cu o schimbare importantă

Anunțul reprezintă o schimbare majoră pentru serialul de epocă, având în vedere că toate cuplurile principale prezentate până acum au fost formate din parteneri de sex opus.

Al doilea cel mai mare dintre copiii Bridgerton, Benedict Bridgerton (Luke Thompson), a fost confirmat ca fiind bisexual și a fost prezentat în relații romantice atât cu bărbați, cât și cu femei. Cu toate acestea, relația lui cu o servitoare, Sophie Baek (Yerin Ha), a fost principalul punct de interes al sezonului trecut, care a atras 28 de milioane de spectatori.

În seria originală de cărți scrisă de autoarea americană Julia Quinn, Michaela era un personaj masculin pe nume Michael. Nu existau personaje sau povești LGBT în operele lui Quinn, ceea ce face ca această schimbare de gen să fie o alegere deliberată a producătorilor serialului Netflix.

Într-un interviu acordat publicației Out magazine anul acesta, producătoarea executivă Jess Brownell a declarat că a spune povești de acest în Bridgerton este „extrem de important” pentru ea.

„Simt că Bridgerton și-a construit reputația, în multe feluri, pe ideea unui univers incluziv, iar faptul ca poveștile queer să fie lăsate pe dinafară nu ar fi fost corect”, a spus ea.

Data de lansare pentru sezonul cinci din Bridgerton nu a fost încă anunțată.

CITEȘTE ȘI:

„Bridgerton” readuce pasiunea pe micul ecran! Publicul vrea să vadă scene intime autentice

Netflix a făcut un anunț așteptat de mulți români. Un serial de mare succes revine cu un nou sezon

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Saga „Stăpânul Inelelor” va avea un nou film. Scenariul va fi scris de un celebru fan al lui J. R. R. Tolkien
Showbiz internațional
Saga „Stăpânul Inelelor” va avea un nou film. Scenariul va fi scris de un celebru fan al lui…
O actriță celebră a ajuns de nerecunoscut, iar fanii sunt extrem de îngrijorați. „Arată foarte nesănătos”
Showbiz internațional
O actriță celebră a ajuns de nerecunoscut, iar fanii sunt extrem de îngrijorați. „Arată foarte nesănătos”
Iranul anunță ce „țări prietenoase” pot trece prin Strâmtoarea Ormuz. Avertismente pentru Europa și SUA
Mediafax
Iranul anunță ce „țări prietenoase” pot trece prin Strâmtoarea Ormuz. Avertismente pentru Europa...
Dieta care poate încetini îmbătrânirea creierului cu aproape 3 ani. Reduce riscul de demență și menține funcțiile cognitive
Gandul.ro
Dieta care poate încetini îmbătrânirea creierului cu aproape 3 ani. Reduce riscul de...
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au...
Cine este creatoarea de modă care a îmbrăcat-o pe Mirabela Grădinaru la Washington
Adevarul
Cine este creatoarea de modă care a îmbrăcat-o pe Mirabela Grădinaru la Washington
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din...
Reuters. Volodimir Zelenski acuză SUA că leagă garanțiile de securitate de cedarea Donbasului
Mediafax
Reuters. Volodimir Zelenski acuză SUA că leagă garanțiile de securitate de cedarea Donbasului
Parteneri
Problemele de sănătate cu care s-a întors Codruța Filip de la Desafio! Abia acum a dezvăluit tot, după ce a divorțat: „Nu a fost zi să nu plâng”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Problemele de sănătate cu care s-a întors Codruța Filip de la Desafio! Abia acum a...
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Surse din Pro TV, dezvăluiri de senzație despre separarea momentului! Ce s-ar fi petrecut între Codruța și Valentin Sanfira, după Desafio: „Nu i-a picat bine că el părea distant”
Click.ro
Surse din Pro TV, dezvăluiri de senzație despre separarea momentului! Ce s-ar fi petrecut între...
Reacția Rusiei la planul american în 15 puncte pentru războiul din Iran
Digi 24
Reacția Rusiei la planul american în 15 puncte pentru războiul din Iran
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul Mijlociu a ajuns la un nivel record
Digi24
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul Mijlociu...
Criza auto 2026: Furnizorii români se orientează spre apărare, firme din ecosistemele Dacia sau Mercedes-Benz
Promotor.ro
Criza auto 2026: Furnizorii români se orientează spre apărare, firme din ecosistemele Dacia sau Mercedes-Benz
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Cele mai populare smartphone-uri din România, mai scumpe decât în anii trecuți
go4it.ro
Cele mai populare smartphone-uri din România, mai scumpe decât în anii trecuți
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Descopera.ro
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Una dintre primele serii de jocuri MMORPG din istorie se întoarce
Go4Games
Una dintre primele serii de jocuri MMORPG din istorie se întoarce
Dieta care poate încetini îmbătrânirea creierului cu aproape 3 ani. Reduce riscul de demență și menține funcțiile cognitive
Gandul.ro
Dieta care poate încetini îmbătrânirea creierului cu aproape 3 ani. Reduce riscul de demență și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
