Netflix a anunțat că viitorul sezon din Bridgerton se va concentra pe o poveste de dragoste între două femei, o premieră pentru popularul serial romantic de epocă. Netflix a confirmat vestea marți, dezvăluind totodată că noul sezon se află deja în producție.

În noul sezon, Francesca, fiica mijlocie, introvertită, a familiei Bridgerton, interpretată de Hannah Dodd, se va regăsi într-o relație romantică „complicată” cu Michaela, interpretată de Masali Baduza, scrie The Guardian.

Problemele intime ale Francescăi au fost o linie narativă în sezonul al patrulea, în timp ce soțul ei, John Stirling (Victor Alli), a murit pe neașteptate spre finalul sezonului, lăsând-o văduvă. Doi ani mai târziu, Francesca redevine disponibilă emoțional din „motive practice”, în timp ce Michaela trezește în ea „sentimente complicate”.

Bridgerton vine cu o schimbare importantă

Anunțul reprezintă o schimbare majoră pentru serialul de epocă, având în vedere că toate cuplurile principale prezentate până acum au fost formate din parteneri de sex opus.

Al doilea cel mai mare dintre copiii Bridgerton, Benedict Bridgerton (Luke Thompson), a fost confirmat ca fiind bisexual și a fost prezentat în relații romantice atât cu bărbați, cât și cu femei. Cu toate acestea, relația lui cu o servitoare, Sophie Baek (Yerin Ha), a fost principalul punct de interes al sezonului trecut, care a atras 28 de milioane de spectatori.

În seria originală de cărți scrisă de autoarea americană Julia Quinn, Michaela era un personaj masculin pe nume Michael. Nu existau personaje sau povești LGBT în operele lui Quinn, ceea ce face ca această schimbare de gen să fie o alegere deliberată a producătorilor serialului Netflix.

Într-un interviu acordat publicației Out magazine anul acesta, producătoarea executivă Jess Brownell a declarat că a spune povești de acest în Bridgerton este „extrem de important” pentru ea.

„Simt că Bridgerton și-a construit reputația, în multe feluri, pe ideea unui univers incluziv, iar faptul ca poveștile queer să fie lăsate pe dinafară nu ar fi fost corect”, a spus ea.

Data de lansare pentru sezonul cinci din Bridgerton nu a fost încă anunțată.

