Constanța intră în atmosfera sezonului estival. Cât costă o noapte de cazare

Sezonul estival urmează să înceapă oficial. Cu toate acestea, oamenii deja iau cu asalt litoralul pentru a savura fructe de mare proaspete și să se bucure de priveliște. Tot mai mulți români au decis să se cazeze pentru câteva zile și asta pentru că programul „Litoralul pentru toți” este în plină desfășurare, iar prețurile sunt mai mici decât de obicei.

Vara se apropie cu pași repezi, așadar și vacanțele sunt așteptate cu nerăbdare. Cei mai norocoși au dat deja startul și s-au cazat la Constanța pentru câteva zile bune, mai ales că este perioada potrivită pentru a profita de costuri mai mici. Weekendurile aduc familii cu copii sau tineri pe litoral, iar mulți dintre ei au bifat și Cazinoul, recent renovat.

Cât costă o noapte de cazare în Constanța

Deși încă temperaturile nu sunt potrivite pentru a intra în apă, românii profită de zilele libere pentru a ieși la o plimbare pe faleză și nu numai. Cu atât mai mult că în această perioadă este în plină desfășurare programul „Litoralul pentru toți” care oferă unități de cazare la un preț mai mic decât în sezonul estival. Mulți oameni au ales să se bucure de priveliștea uimitoare a mării, în timp ce alții au venit să se plimbe cu ambarcațiunea pusă la dispoziție. Tarifele pentru o noapte începe de la 350 de lei la suite și 200 la camere.

Este un peisaj pe care an de an vin să îl admir. În primul rând, pentru culoare pentru ce inspiră ea, liniște și frumos.De fiecare dată este ca prima oară, foarte frumoasă ce să vă spun aceleași emoții ca prima oară, spun turiștii.

De asemenea, a fost un prilej bun pentru administratorii teraselor. Florin Bătârlău, a declarat că atmosfera a început deja la Constanța, mai ales că vremea a ținut cu vizitatorii și nu au fost nevoiți să se grăbească. În plus, iubitorii de mamifere au ajuns și la delfinariu în număr mare.

Atmosfera de vacanță a început să se simtă și la noi în Portul Tomis avem și aliatul numărul unu, care este vremea, se vede că turiștii deja au început vacanțele căci nu se mai grăbesc stau la povești privesc marea, iahturile, a declarat Florin Bătârlău.

