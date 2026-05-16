Vor deveni părinți pentru prima oară! Vedetele TV au făcut marele anunț: „Bebelușul este pe drum”

Vești mari în distribuția emisiunii „In The City” de la BravoTV: Danielle Olivera este însărcinată! Ea și iubitul ei, Eoin Heavey, așteaptă primul lor copil împreună. Marele anunț a fost făcut pe rețelele sociale vineri, 14 mai. Află mai multe detalii.

Vedeta din distribuția emisiunii „In The City” este însărcinată cu primul ei copil. Ea și iubitul ei Eoin Heavey – care face parte din aceeași emisiune, au publicat o serie de imagini pe Instagram pentru a face publică vestea cea mare.

Danielle Olivera este însărcinată

În aceste imagini, Eoin îi mângâie cu mare drag burtica de gravidă a iubitei sale. Cei doi au realizat imaginile pe plajă, lângă apă.

”Baby Heavey on the way” („Bebelușul Heavey este pe drum”), a scris Danielle în descrierea postării, alături de emoji-uri sugestive.

Numeroase vedete i-au felicitat pe cei doi. Stephen McGee, fost participant la Summer House, le-a lăsat și un comentariu:

„Felicitări!! Sunteți deja niște părinți minunați! Abia aștept să fiu unchiul Stephen!”

Ashley Darby din The Real Housewives of Potomac a comentat: „Felicitări, frumoaso!!!”

Cum s-au cunoscut Danielle Olivera și Eoin Heavey

Cele două vedete au o poveste de dragoste desprinsă din filmele de la Hollywood. Au vorbit, în cadrul unui interviu pentru BravoTV.com, despre cum s-au cunoscut și cum s-au îndrăgostit.

„Ne-am cunoscut cu mult timp în urmă. Amândoi ne-am mutat la New York City cam în aceeași perioadă, după facultate, și aveam cercuri de prieteni și petreceri comune. Ne-am întâlnit atunci, dar ulterior eu m-am mutat și am locuit în Miami în ultimul an. M-am întors la începutul acestui an și atunci ne-am reconectat”, a povestit Eoin la începutul anului 2026. „Sunt nouă luni de atunci, dar parcă au trecut între cinci și zece ani, ceea ce este un sentiment minunat”, a adăugat el.

Danielle a dezvăluit și faptul că cei doi locuiesc deja împreună.

„Încă ne adaptăm. Facem curățenie în dulapuri, iar eu încerc mai ales să scap de lucruri, pentru că am foarte multe. În rest, încercăm să ne bucurăm de viața de zi cu zi. Muncim, ne distrăm și călătorim mult, iar acest lucru este foarte plăcut”, a spus ea.

Când va debuta emisiunea „In The City”

Emisiunea va prezenta povestea unor cupluri care vor avea mai multe provocări de înfruntat. Primul sezon va debuta marți, 19 mai, la Bravo. Telespectatorii vor putea afla mai multe detalii despre viața de cuplu a lui Danielle Olivera și Eoin Heavey.

Grupul din care aceștia fac parte privește povestea lor cu scepticism, iar îndrăgostiții vor fi nevoiți să facă față unei presiuni tot mai mari. În cadrul episoadelor, publicul va vedea și cum rezolva îndrăgostiții problemele care le ies în cale.

„Danielle Olivera este profund îndrăgostită de Eoin Heavey, iar povestea lor de dragoste evoluează într-un ritm amețitor. Locuind acum împreună, cei doi încearcă să își gestioneze relația în timp ce Eoin își dezvoltă startup-ul de tehnologie hotelieră, Maitre, iar Danielle își gestionează relația cu fosta sa cea mai bună prietenă, Lindsay Hubbard”, este anunțul oficial al producătorilor de la „In The City” despre acest nou cuplu.

