Dylan Sprouse și Barbara Palvin vor deveni părinți pentru prima dată. Cei doi au dat marea veste la Cannes

Dylan Sprouse și soția sa, modelul Barbara Palvin, așteaptă primul lor copil împreună. Vestea a fost făcută publică în cadrul Festivalului de Film de la Cannes, unde Palvin și-a etalat burtica de gravidă pe covorul roșu.

Cei doi au apărut împreună la evenimentul din Franța, unde Barbara Palvin a purtat o rochie albastru deschis, evidențiindu-și sarcina, în timp ce Dylan Sprouse a fost surprins alături de ea într-un costum elegant, vizibil emoționat de moment, potrivit PEOPLE.

Modelul în vârstă de 32 de ani a confirmat sarcina chiar în timpul apariției de la Cannes, atrăgând imediat atenția fotografilor și fanilor prezenți la festival. Ulterior, cuplul a împărtășit și o postare comună pe rețelele sociale, în care apare alături de imagini de la eveniment și o ecografie a bebelușului.

Cei doi au început o relație în 2017

Dylan Sprouse și Barbara Palvin s-au cunoscut în 2017, iar relația lor a început oficial un an mai târziu. Cei doi s-au logodit în 2022 și s-au căsătorit în iulie 2023, în Ungaria, țara natală a modelului.

De-a lungul relației, ambii au vorbit frecvent despre sprijinul reciproc și despre modul în care își susțin carierele, chiar și în perioadele aglomerate. Apariția lor la Cannes marchează acum începutul unui nou capitol important: cel al vieții de familie.

Anunțul sarcinii a fost intens comentat online, unde fanii au felicitat cuplul și au distribuit imagini de la eveniment. Momentul de pe covorul roșu a devenit rapid viral, fiind considerat unul dintre cele mai emoționante apariții ale festivalului din acest an. (Page Six)

Pentru moment, nu au fost oferite alte detalii despre termenul sarcinii, însă presa internațională notează că cei doi urmează să devină părinți în cursul acestui an.

