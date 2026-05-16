Acasă » Știri » Sport » Doliu în lumea sportului! A murit la doar 19 ani, după ce trupul ei a cedat din cauza bolii

Doliu în lumea sportului! A murit la doar 19 ani, după ce trupul ei a cedat din cauza bolii

De: Irina Maria Daniela 16/05/2026 | 23:30
Doliu în lumea sportului! A murit la doar 19 ani, după ce trupul ei a cedat din cauza bolii
Jilke Michielsen a murit la doar 19 ani. Sursa foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Jilke Michielsen a murit la doar 19 ani, după ce a avut grave probleme de sănătate. Fostă campioană a Belgiei la ciclism a luptat cu toate puterile ei pentru a-și recupera sănătatea, dar corpul ei a cedat. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Acum mai bine de două luni, Jilke Michielsen și-a anunțat fanii de pe Instagram că luptă aprig cu boala. Cu toate astea, le-a spus fanilor ei că organismul nu mai rezistă mult tratamentelor.

Jilke Michielsen a murit la doar 19 ani

Tânăra sportivă s-a confruntat cu cancerul osos. A fost diagnosticată în urmă cu 3 ani, când avea doar 16 ani. Anunțul trist al morții sale a fost publicat de familie pe contul ei de Instagram, unde și-a ținut mereu la curent fanii cu evoluția bolii.

„Nu te plânge, bucură-te de viață. 05/01/2007 ~ 15/05/2026”, este mesajul publicat de familie, alături de o poza cu Jilke Michielsen.

Ce tip de cancer avea Jilke Michielsen

Diagnosticul pus de medici a fost sarcomul Ewing, o formă rară și agresivă de cancer osos. În cadrul unui interviu din 2025, acordat emisiunii „Vive le Velo, leve de Ronde”, ciclista belgiană a povestit care au fost primele simptome ale bolii.

„Acum două veri am început să am dureri puternice de spate. Ca ciclistă, nu e o problemă pe care o iei imediat în serios. Simțeam că mușchii îmi sunt permanent tensionați. Atunci am realizat că ceva nu este în regulă. Au urmat investigațiile…”, afirma Michielsen.

S-a vindecat în 2024, dar boala a recidivat

O urmă de speranță a apărut în anul 2024, când sportiva a anunțat că nu mai are cancer. Din păcate pentru ea, boala a recidivat la începutul anului 2025, când medicii i-au făcut noi analize. Tot atunci a mai primit încă o veste proastă: chimioterapia nu mai putea vindeca boala. Medicii i-au spus că pot doar să îi încetinească evoluția, dar nu va avea șanse de vindecare.

„Am petrecut cinci minute fără să pot spune nimic. Nu înțeleg cum este posibil, dar sunt hotărâtă să fac tot ce pot pentru a lupta în continuare”, spunea Michielsen.

Ce titluri a câștigat Jilke Michielsen

Cu toate că avea doar 19 ani, sportiva a reușit să adune un palmares impresionant:

  • 2022 – campioana Belgiei la ciclism pe șosea, la categoria junioare mici.
  • 2022 – campioana Belgiei la proba de omnium.
  • 2022 – locul 8 în Turul Flandrei pentru junioare, competiție câștigată de Zoe Backstedt.
  • 2023 – titlul național la contratimp, la categoria junioare mari.

CITEȘTE ȘI:

Doliu în lumea sportului românesc! Dumitru Lecca, fostul mare antrenor, a murit

Tragedie românească în Italia! Vasile a murit la doar 52 de ani, în urma unui accident la locul de muncă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în lumea sportului românesc! Dumitru Lecca, fostul mare antrenor, a murit
Sport
Doliu în lumea sportului românesc! Dumitru Lecca, fostul mare antrenor, a murit
Scandal uriaș în gimnastica românească! Camelia Voinea, suspendată după acuzații grave de abuz
Știri
Scandal uriaș în gimnastica românească! Camelia Voinea, suspendată după acuzații grave de abuz
Atac la Modena. Şapte oameni au fost spulberați pe trotuar de un șofer
Mediafax
Atac la Modena. Şapte oameni au fost spulberați pe trotuar de un șofer
Maia Sandu îl acuză pe Putin că folosește pașapoartele ruse pentru Transnistria ca instrument de recrutare pentru războiul din Ucraina
Gandul.ro
Maia Sandu îl acuză pe Putin că folosește pașapoartele ruse pentru Transnistria ca...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Istoria participării României la Eurovision. Ce locuri am obținut de-a lungul anilor
Adevarul
Istoria participării României la Eurovision. Ce locuri am obținut de-a lungul anilor
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate: China nu a cedat în problemele importante
Digi24
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate:...
Efectele alcoolului asupra organismului pot fi reversibile?
Mediafax
Efectele alcoolului asupra organismului pot fi reversibile?
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Scandal uriaș din cauza unei serbări de clasa I! Părinții au rămas stupefiați când au aflat cât trebuie să plătească: „Așa tare plouă cu bani la alții și numai la noi nu?”
Click.ro
Scandal uriaș din cauza unei serbări de clasa I! Părinții au rămas stupefiați când au...
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu Donald Trump la Beijing
Digi 24
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu...
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a face cu ei mulți ani, știu cum să le vorbesc”
Digi24
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina:...
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre proiect
Promotor.ro
Turcii și românii lucrează la o dronă terestră pentru armată: FOTO și primele detalii despre...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Un lac uriaș a reapărut brusc la 130 de ani după dispariție
go4it.ro
Un lac uriaș a reapărut brusc la 130 de ani după dispariție
Vera West, femeia care a creat unul dintre cele mai recunoscute costume din istoria filmului horror
Descopera.ro
Vera West, femeia care a creat unul dintre cele mai recunoscute costume din istoria filmului...
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Maia Sandu îl acuză pe Putin că folosește pașapoartele ruse pentru Transnistria ca instrument de recrutare pentru războiul din Ucraina
Gandul.ro
Maia Sandu îl acuză pe Putin că folosește pașapoartele ruse pentru Transnistria ca instrument de...
ULTIMA ORĂ
De ce Australia participă la Eurovision, deși nu este în Europa. Delta Goodrem e pe locul 2 în topul ...
De ce Australia participă la Eurovision, deși nu este în Europa. Delta Goodrem e pe locul 2 în topul preferințelor
Tragedie pe Transalpina! O femeie a murit și alte trei au fost rănite în urma unui grav accident rutier
Tragedie pe Transalpina! O femeie a murit și alte trei au fost rănite în urma unui grav accident rutier
Constanța intră în atmosfera sezonului estival. Cât costă o noapte de cazare
Constanța intră în atmosfera sezonului estival. Cât costă o noapte de cazare
Cu cât se vinde kilogramul de cireșe în piețele din Capitală. Prețurile sunt unele piperate și ...
Cu cât se vinde kilogramul de cireșe în piețele din Capitală. Prețurile sunt unele piperate și în acest an
Procesul de defăimare împotriva lui Rebel Wilson merge mai departe. Judecătorul a dat undă verde
Procesul de defăimare împotriva lui Rebel Wilson merge mai departe. Judecătorul a dat undă verde
De ce nu au primit unii români facturile de la Hidroelectrica. Explicația companiei
De ce nu au primit unii români facturile de la Hidroelectrica. Explicația companiei
Vezi toate știrile