Doliu în lumea sportului! A murit la doar 19 ani, după ce trupul ei a cedat din cauza bolii

Jilke Michielsen a murit la doar 19 ani, după ce a avut grave probleme de sănătate. Fostă campioană a Belgiei la ciclism a luptat cu toate puterile ei pentru a-și recupera sănătatea, dar corpul ei a cedat. Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Acum mai bine de două luni, Jilke Michielsen și-a anunțat fanii de pe Instagram că luptă aprig cu boala. Cu toate astea, le-a spus fanilor ei că organismul nu mai rezistă mult tratamentelor.

Jilke Michielsen a murit la doar 19 ani

Tânăra sportivă s-a confruntat cu cancerul osos. A fost diagnosticată în urmă cu 3 ani, când avea doar 16 ani. Anunțul trist al morții sale a fost publicat de familie pe contul ei de Instagram, unde și-a ținut mereu la curent fanii cu evoluția bolii.

„Nu te plânge, bucură-te de viață. 05/01/2007 ~ 15/05/2026”, este mesajul publicat de familie, alături de o poza cu Jilke Michielsen.

Ce tip de cancer avea Jilke Michielsen

Diagnosticul pus de medici a fost sarcomul Ewing, o formă rară și agresivă de cancer osos. În cadrul unui interviu din 2025, acordat emisiunii „Vive le Velo, leve de Ronde”, ciclista belgiană a povestit care au fost primele simptome ale bolii.

„Acum două veri am început să am dureri puternice de spate. Ca ciclistă, nu e o problemă pe care o iei imediat în serios. Simțeam că mușchii îmi sunt permanent tensionați. Atunci am realizat că ceva nu este în regulă. Au urmat investigațiile…”, afirma Michielsen.

S-a vindecat în 2024, dar boala a recidivat

O urmă de speranță a apărut în anul 2024, când sportiva a anunțat că nu mai are cancer. Din păcate pentru ea, boala a recidivat la începutul anului 2025, când medicii i-au făcut noi analize. Tot atunci a mai primit încă o veste proastă: chimioterapia nu mai putea vindeca boala. Medicii i-au spus că pot doar să îi încetinească evoluția, dar nu va avea șanse de vindecare.

„Am petrecut cinci minute fără să pot spune nimic. Nu înțeleg cum este posibil, dar sunt hotărâtă să fac tot ce pot pentru a lupta în continuare”, spunea Michielsen.

Ce titluri a câștigat Jilke Michielsen

Cu toate că avea doar 19 ani, sportiva a reușit să adune un palmares impresionant:

2022 – campioana Belgiei la ciclism pe șosea, la categoria junioare mici.

2022 – campioana Belgiei la proba de omnium.

2022 – locul 8 în Turul Flandrei pentru junioare, competiție câștigată de Zoe Backstedt.

2023 – titlul național la contratimp, la categoria junioare mari.

