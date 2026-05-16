Cu cât se vinde kilogramul de cireșe în piețele din Capitală. Prețurile sunt unele piperate și în acest an

Sezonul cald a venit, iar tarabele din piețe deja sunt pline de fructe. Astfel, a apărut și pofta românilor pentru primele cireșe ale sezonului. Doar că, și în acest an, cireșele se vând la prețuri destul de piperate. Cât costă un kilogram în piețele din Capitală? Diferențele sunt mari, în funcție de ce piețe vizităm.

De câțiva ani încoace, luna mai aduce cu sine un val de glume în mediul online despre cât de scumpe pot fi cireșele. Internauții s-au întrecut în bancuri cu „credite pentru un kilogram” și „cireșe vândute la bucată”. Ei bine, „tradiția” pare că se păstrează și în 2026, cel puțin în unele piețe din Capitală. Cât costă acum un kilogram de cireșe în Piața Obor, dar în Piața Amzei.

Cu cât se vinde kilogramul de cireșe în piețele din Capitală

Cireșele disponibile în piețe în aceste zile sunt din import, majoritatea din Grecia, și sunt descrise ca „dulci, cărnoase și perfecte”. Totuși, prețul lor nu prea îi încântă pe clienți. Deși comercianții le fac reclamă mare, cei care se opresc să cumpere aleg să ia doar câteva, de poftă.

În piețele din Capitală prețul pentru un kilogram de cireșe diferă în funcție de originea fructelor, dar și de piața în care sunt vândute. În acest an, „recordul” pare să fie deținut de Piața Amzei. Aici, pe tarabele comercianților se găsesc numeroase tipuri de cireșe, însă prețul lor nu este deloc unul atractiv.

În Piața Amzei, cel mai mic preț la cireșe este de 50 de lei. Însă, există și astfel de fructe care se vând cu 60 de lei kilogramul. Este vorba despre cireșele albe, care sunt aduse din Grecia. Comercianții garantează că sunt delicioase. Însă, prețul lor îi sperie pe clienți.

Pe de altă parte, în Piața Obor se găsesc cireșe și de patru ori mai ieftine decât în Piața Amzei. În Obor, recordul este de 35 de lei kilogramul, deci de două ori mai ieftin. Însă, există și opțiuni și mai avantajoase. Cele mai ieftine cireșe de aici se vând la prețul de 10 lei, însă nu sunt la fel de „frumoase” ca acelea aduse din Grecia. În Obor, cireșele pietroase de mai se vând cu 13,90 de lei kilogramul. Tot aici există variante și la 25 sau 30 de lei.

