Cât a ajuns să coste un kilogram de căpșuni acum, în aprilie 2026? Există și variante mai ieftine

De: David Ioan 27/04/2026 | 14:05
În piețele din București, începutul sezonului de căpșuni aduce o ofertă variată, cu diferențe vizibile de preț în funcție de originea fructelor.

În această perioadă, prețul mediu pentru un kilogram de căpșuni este de aproximativ 15 lei, însă în unele piețe comercianții au coborât tariful la 12 lei kilogramul, ofertă care a atras rapid cumpărători și a generat cozi consistente.

„12 lei la ofertă, că vreau să plec acasă”, a spus un vânzător din Obor.

Căpșunile vândute la preț redus provin în principal din Grecia și Turcia, în timp ce producția autohtonă abia începe să apară pe tarabe. Fructele românești rămân însă semnificativ mai scumpe, în jur de 25 de lei kilogramul, nivel similar cu cel din aceeași perioadă a anului trecut.

Și alte fructe de sezon se mențin la prețuri ridicate. Afinele cultivate în solarii sunt comercializate între 30 și 60 de lei kilogramul, în funcție de mărime și calitate, iar zmeura ajunge la 60–70 de lei kilogramul, fiind printre cele mai costisitoare produse din piețe.

În ciuda diferențelor de calitate și proveniență, cumpărătorii continuă să se orienteze către variantele mai accesibile, ceea ce face ca tarabele cu produse din import să fie cele mai aglomerate.

La nivel european, producția de căpșuni este dominată de Spania, Italia și Polonia, potrivit Eurostat. Spania conduce cu aproximativ 500.000 de tone anual, urmată de Italia cu 180.000 de tone și Polonia cu 150.000 de tone. România rămâne mult în urma acestor producători, cu o producție de aproximativ 25.000 de tone pe an.

Consumul de fructe și legume în România este cel mai scăzut din Europa. Datele recente arată că aproximativ 75% dintre români nu consumă zilnic astfel de produse, iar doar 2,4% ating recomandarea de cinci porții pe zi. Acest comportament se reflectă și în consumul de căpșuni, estimat la doar 1–2 kilograme pe locuitor anual, mult sub media europeană.

„Consumul foarte scăzut de fructe și legume ar putea să fie una dintre cauzele pentru problemele de sănătate întâlnite în România. Această problemă nu poate fi depășită decât prin intervenții coordonate din partea statului și a agricultorilor din țară, cât și dezvoltarea unei strategii prin care cetățenii să fie informați despre importanța unei bune alimentații.”

Conform Comisiei Europene, media de consum în UE este de aproximativ 351 de grame de fructe și legume pe zi, sub pragul recomandat de 400 de grame pentru o dietă echilibrată.

CITEŞTE ŞI: Cea mai mare reducere de săptămâna asta din LIDL: 70%. Costă doar 8.45 lei, începând de astăzi

Produsul de lux redus cu 40% începând de astăzi, în LIDL. Costă doar 27.99 lei

Iți recomandăm
Pozele editate i-au pus viața în pericol. Căutările unei femei dispărute, îngreunate din cauza imaginilor “trucate” de pe Social Media
Știri
Pozele editate i-au pus viața în pericol. Căutările unei femei dispărute, îngreunate din cauza imaginilor “trucate” de pe…
Filmul tragediei din Giurgiu. Ce a dus la moartea tinerei de 18 ani
Știri
Filmul tragediei din Giurgiu. Ce a dus la moartea tinerei de 18 ani
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Mediafax
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Simion, întrebat de Gândul dacă PNL sau USR încearcă să racoleze parlamentari AUR. Ce spune despre alianța cu PSD
Gandul.ro
Simion, întrebat de Gândul dacă PNL sau USR încearcă să racoleze parlamentari AUR....
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de atrăgătoare”
Prosport.ro
Iubita fotbalistului a stârnit numeroase comentarii după ce și-a expus bustul: „Periculos de...
Scene șocante în biserică: „Teodosie” și „arhimandritul Ioanichie” s-au luat la bătaie în timpul slujbei
Adevarul
Scene șocante în biserică: „Teodosie” și „arhimandritul Ioanichie” s-au luat la bătaie în...
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați pe el, și celor care îl consideră „PSD-ist”
Digi24
Ce le spune Nicușor Dan românilor care l-au votat, dar acum sunt supărați...
Un studiu arată că și cantitățile mici de alcool pot afecta creierul
Mediafax
Un studiu arată că și cantitățile mici de alcool pot afecta creierul
Parteneri
Afecțiunea cu care Gabriela Cristea a fost diagnosticată. Acum și-a făcut curaj să vorbească: „Cea mai neagră perioadă a mea”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Afecțiunea cu care Gabriela Cristea a fost diagnosticată. Acum și-a făcut curaj să vorbească: „Cea...
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Tavi Colen a spus tot despre lipsurile din familie. Îi cerea soției bani de motorină și numărau monedele la cumpărături
Click.ro
Tavi Colen a spus tot despre lipsurile din familie. Îi cerea soției bani de motorină...
Conflictul pe care Trump riscă să îl transforme într-un „mic Vietnam”: O luptă aproape imposibil de câștigat, la granița Venezuelei
Digi 24
Conflictul pe care Trump riscă să îl transforme într-un „mic Vietnam”: O luptă aproape imposibil...
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru moțiune, fără ca parlamentarii să știe la ce vor folosi
Digi24
Acordul cu AUR, ținut la secret. Surse: PSD strângea semnături pentru moțiune, fără ca parlamentarii...
TOP 5 cele mai IEFTINE mașini hibride în România 2026
Promotor.ro
TOP 5 cele mai IEFTINE mașini hibride în România 2026
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Trag o partidă bună de dragoste cu nevastă-mea și mă înviorez extraordinar!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Trag o partidă bună de dragoste cu nevastă-mea și mă înviorez...
Incredibil! O epavă romană de 2.200 de ani ascundea o tehnologie unică
go4it.ro
Incredibil! O epavă romană de 2.200 de ani ascundea o tehnologie unică
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
Descopera.ro
Toată matematica poate fi redusă la o singură operație?
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și distribuție completă
Go4Games
După Mortal Kombat, vom avea parte și de un nou film Street Fighter. Trailer și...
Simion, întrebat de Gândul dacă PNL sau USR încearcă să racoleze parlamentari AUR. Ce spune despre alianța cu PSD
Gandul.ro
Simion, întrebat de Gândul dacă PNL sau USR încearcă să racoleze parlamentari AUR. Ce spune...
