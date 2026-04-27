Cât a ajuns să coste un kilogram de căpșuni acum, în aprilie 2026? Există și variante mai ieftine

În piețele din București, începutul sezonului de căpșuni aduce o ofertă variată, cu diferențe vizibile de preț în funcție de originea fructelor.

În această perioadă, prețul mediu pentru un kilogram de căpșuni este de aproximativ 15 lei, însă în unele piețe comercianții au coborât tariful la 12 lei kilogramul, ofertă care a atras rapid cumpărători și a generat cozi consistente.

Cât a ajuns să coste un kilogram de căpșuni acum, în aprilie 2026?

„12 lei la ofertă, că vreau să plec acasă”, a spus un vânzător din Obor.

Căpșunile vândute la preț redus provin în principal din Grecia și Turcia, în timp ce producția autohtonă abia începe să apară pe tarabe. Fructele românești rămân însă semnificativ mai scumpe, în jur de 25 de lei kilogramul, nivel similar cu cel din aceeași perioadă a anului trecut.

Și alte fructe de sezon se mențin la prețuri ridicate. Afinele cultivate în solarii sunt comercializate între 30 și 60 de lei kilogramul, în funcție de mărime și calitate, iar zmeura ajunge la 60–70 de lei kilogramul, fiind printre cele mai costisitoare produse din piețe.

În ciuda diferențelor de calitate și proveniență, cumpărătorii continuă să se orienteze către variantele mai accesibile, ceea ce face ca tarabele cu produse din import să fie cele mai aglomerate.

Există și variante mai ieftine

La nivel european, producția de căpșuni este dominată de Spania, Italia și Polonia, potrivit Eurostat. Spania conduce cu aproximativ 500.000 de tone anual, urmată de Italia cu 180.000 de tone și Polonia cu 150.000 de tone. România rămâne mult în urma acestor producători, cu o producție de aproximativ 25.000 de tone pe an.

Consumul de fructe și legume în România este cel mai scăzut din Europa. Datele recente arată că aproximativ 75% dintre români nu consumă zilnic astfel de produse, iar doar 2,4% ating recomandarea de cinci porții pe zi. Acest comportament se reflectă și în consumul de căpșuni, estimat la doar 1–2 kilograme pe locuitor anual, mult sub media europeană.

„Consumul foarte scăzut de fructe și legume ar putea să fie una dintre cauzele pentru problemele de sănătate întâlnite în România. Această problemă nu poate fi depășită decât prin intervenții coordonate din partea statului și a agricultorilor din țară, cât și dezvoltarea unei strategii prin care cetățenii să fie informați despre importanța unei bune alimentații.”

Conform Comisiei Europene, media de consum în UE este de aproximativ 351 de grame de fructe și legume pe zi, sub pragul recomandat de 400 de grame pentru o dietă echilibrată.

CITEŞTE ŞI: Cea mai mare reducere de săptămâna asta din LIDL: 70%. Costă doar 8.45 lei, începând de astăzi

Produsul de lux redus cu 40% începând de astăzi, în LIDL. Costă doar 27.99 lei