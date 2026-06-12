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Avertizare ANM! Vijelii, ploi și grindină în aproape toată România

De: Irina Vlad 12/06/2026 | 11:49
Avertizare ANM! Vijelii, ploi și grindină în aproape toată România
Ploile revin, Sursa foto Pixabay
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În aceste zile, România este traversată de un front atmosferic rece, de la nord-vest la sud-est. Potrivit estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), aproape întreaga țară este sub avertizare de cod galben și portocaliu de instabilitate atmosferică, vijelii, ploi și grindină. 

Vineri, 12 iunie, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare de cod galben de averse torențiale și instabilitate atmosferică în județele Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Brăila, Tulcea, Călărași, Constanța, Ilfov, Ialomița și București.

Cod galben de vreme rea în România

Avertizarea de vreme rea a intrat în vigoare la ora 10:00 și este valabilă până la ora 21:00. Potrivit ANM, este de așteptat că vântul să se transforme în vijelie, cu rafale în general de 40-50 km/h. Cantitățile de apă vor fi de 20-30 l/mp și izolat peste 40 l/mp.

În Dobrogea şi în cea mai mare parte a Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50-60 km/h) şi izolat vijelii şi grindină de mici şi medii dimensiuni. Specialiștii recomandă populației să evite deplasările în timpul furtunilor puternice și să ia măsuri pentru protejarea bunurilor care pot fi afectate de rafalele de vânt sau de căderile de grindină.

sursă foto: ANM

„Vor continua ploile importante cantitativ în cea mai mare parte a Munteniei, iar spre după-amiază vor apărea și în Dobrogea averse, posibil torențiale, însoțite de descărcări electrice. Este de așteptat ca vântul să aibă acces de vijelie și să fie și grindină de mici și medii dimensiuni. În urma acestor averse până la sfârșitul acestei zile se pot acumula 20-30l/metru pătrat și, izolat, 40 de l/metru pătrat”, a declarat Florinela Gerogescu la Digi 24.

ANM: Prognoză meteo pentru București

În București, vremea se răcește semnificativ, cerul va fi temporar noros, urmând ca în după-amiaza zilei de vineri să apară averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 l/mp, izolat peste 20 l/mp. Temperatura maximă va fi de 21-23 de grade Celsius.

Avertisment ANM: cod portocaliu de ploi torențiale. Județele din România unde va fi prăpăd

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