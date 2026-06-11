Acasă » Știri » Ce fel de vară vom avea: caniculară sau ploioasă? Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru România

Ce fel de vară vom avea: caniculară sau ploioasă? Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru România

De: David Ioan 11/06/2026 | 08:39
Ce fel de vară vom avea: caniculară sau ploioasă? Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru România
Ce fel de vară vom avea: caniculară sau ploioasă? Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru România
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza pentru vara anului 2026, iar estimările arată o schimbare notabilă față de ultimele două sezoane estivale. După veri extrem de fierbinți în 2024 și 2025, România se pregătește pentru o perioadă mai blândă din punct de vedere termic, dar cu un deficit semnificativ de precipitații.

Conform prognozei Accuweather, Bucureştiul va avea parte de o vară mai puțin caniculară, dar secetoasă, cu temperaturi ridicate constante și foarte puține zile cu ploi.

Ce fel de vară vom avea: caniculară sau ploioasă?

Luna iulie va aduce temperaturi maxime situate între 26 și 31 de grade Celsius, cu minime nocturne de 15–20 de grade. Majoritatea zilelor vor fi senine, iar perioadele cu instabilitate atmosferică vor fi rare și scurte.

Foto: Accuweather

 

În prima parte a lunii se observă o ușoară alternanță între zilele complet însorite și cele cu nori trecători, însă fără precipitații semnificative. Spre finalul lunii, doar câteva zile – în jurul datei de 24–25 iulie – ar putea aduce ploi de scurtă durată sau furtuni izolate. În ansamblu, iulie se anunță caldă, dar nu sufocantă, cu o medie termică ușor sub cea din vara precedentă.

Pentru luna august, tendința se menține similară. Temperaturile maxime vor oscila între 27 și 31 de grade, iar nopțile vor fi plăcute, cu valori de 14–18 grade. Ploile vor fi și mai rare decât în iulie, apărând sporadic în jurul mijlocului și sfârșitului lunii.

Foto: Accuweather

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru România

În prima jumătate, vremea va fi predominant stabilă, cu cer senin și perioade lungi de soare. Spre finalul lunii, se pot înregistra câteva zile cu ploi ușoare sau descărcări electrice, dar fără acumulări importante de apă. Această lipsă de precipitații indică o vară secetoasă, cu potențiale efecte asupra agriculturii și vegetației urbane.

În concluzie, vara acestui va fi una mai puțin caniculară decât cele din 2024 și 2025, dar caracterizată printr-un deficit de ploi. Temperaturile vor rămâne ridicate, însă fără extremele termice din anii anteriori. Totuşi, deși disconfortul termic va fi mai redus, lipsa precipitațiilor ar putea accentua seceta în sudul și estul țării.

CITEŞTE ŞI: Cum va afecta El Niño România. Specialiștii anunță episoade de vreme extremă în următoarele luni

Prognoza meteo azi, 11 iunie 2026. ANM anunță o schimbare bruscă a vremii. Unde vin furtunile și unde se vor înregistra 34 de grade

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
O stațiune din Sardinia a impus o regulă controversată. Care sunt turiștii care nu vor mai putea folosi umbrele pe plajă
Știri
O stațiune din Sardinia a impus o regulă controversată. Care sunt turiștii care nu vor mai putea folosi…
Actrița din „The Big Bang Theory” a făcut marele anunț. Familia sa urmează să se mărească
Știri
Actrița din „The Big Bang Theory” a făcut marele anunț. Familia sa urmează să se mărească
L-a susținut pe Nicușor Dan, iar acum îi bate obrazul: Tot ȘARLATAN se numește
Mediafax
L-a susținut pe Nicușor Dan, iar acum îi bate obrazul: Tot ȘARLATAN se...
Matei Păun revine cu detalii despre relațiile cu Rusia: „Experiența mea este cu totul de altă natură”
Gandul.ro
Matei Păun revine cu detalii despre relațiile cu Rusia: „Experiența mea este cu...
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
Cazul care a șocat Italia. Pedeapsa primită de o afaceristă după ce l-a ucis pe hoţul care îi furase geanta: „Am vrut să-mi recuperez lucrurile”
Adevarul
Cazul care a șocat Italia. Pedeapsa primită de o afaceristă după ce l-a...
Forțele ucrainene au publicat imagini cu un atac asupra unui pod din Armiansk. 50 de camioane cu combustibil, luate prin surprindere
Digi24
Forțele ucrainene au publicat imagini cu un atac asupra unui pod din Armiansk....
INCREDIBIL! După operație, bărbatul s-a trezit cu 5 centimetri mai înalt
Mediafax
INCREDIBIL! După operație, bărbatul s-a trezit cu 5 centimetri mai înalt
Parteneri
Cum arată și unde trăiește Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea, la 10 ani de la divorț! Operațiile estetice au schimbat-o radical. S-a căsătorit și duce o viață de lux
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și unde trăiește Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea, la 10...
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Mărturisire neașteptată făcută de Madonna. Artista a spus cine a fost marea ei iubire
Click.ro
Mărturisire neașteptată făcută de Madonna. Artista a spus cine a fost marea ei iubire
VIDEO Incidente la Bazilica Sagrada Familia, în timpul ceremoniei la care participa Papa Leon. 600 de oameni au fost evacuați
Digi 24
VIDEO Incidente la Bazilica Sagrada Familia, în timpul ceremoniei la care participa Papa Leon. 600...
De ce rămâne Skoda Octavia una dintre favoritele românilor?
Promotor.ro
De ce rămâne Skoda Octavia una dintre favoritele românilor?
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Navă de 230 mil. dolari, construită în România pentru un miliardar din SUA
go4it.ro
Navă de 230 mil. dolari, construită în România pentru un miliardar din SUA
Care este cea mai veche limbă încă vorbită în zilele noastre?
Descopera.ro
Care este cea mai veche limbă încă vorbită în zilele noastre?
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Matei Păun revine cu detalii despre relațiile cu Rusia: „Experiența mea este cu totul de altă natură”
Gandul.ro
Matei Păun revine cu detalii despre relațiile cu Rusia: „Experiența mea este cu totul de...
ULTIMA ORĂ
O stațiune din Sardinia a impus o regulă controversată. Care sunt turiștii care nu vor mai putea ...
O stațiune din Sardinia a impus o regulă controversată. Care sunt turiștii care nu vor mai putea folosi umbrele pe plajă
Actrița din „The Big Bang Theory” a făcut marele anunț. Familia sa urmează să se mărească
Actrița din „The Big Bang Theory” a făcut marele anunț. Familia sa urmează să se mărească
Ea este cea mai vârstnică studentă din România. A terminat facultatea la 90 de ani
Ea este cea mai vârstnică studentă din România. A terminat facultatea la 90 de ani
Tragedie în Suceava. O adolescentă de 15 ani a murit carbonizată după ce casa familiei a fost cuprinsă ...
Tragedie în Suceava. O adolescentă de 15 ani a murit carbonizată după ce casa familiei a fost cuprinsă de flăcări. Sora ei de 13 ani a reușit să scape în ultima clipă
Cine este jucătorul care a marcat primul gol la Cupa Mondială 2026. Julian Quiñones a intrat în istorie ...
Cine este jucătorul care a marcat primul gol la Cupa Mondială 2026. Julian Quiñones a intrat în istorie chiar la meciul de deschidere
Raul Jimenez și Daniela Basso, o poveste discretă de iubire. Cine este logodnica fotbalistului
Raul Jimenez și Daniela Basso, o poveste discretă de iubire. Cine este logodnica fotbalistului
Vezi toate știrile