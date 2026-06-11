Ce fel de vară vom avea: caniculară sau ploioasă? Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru România

Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza pentru vara anului 2026, iar estimările arată o schimbare notabilă față de ultimele două sezoane estivale. După veri extrem de fierbinți în 2024 și 2025, România se pregătește pentru o perioadă mai blândă din punct de vedere termic, dar cu un deficit semnificativ de precipitații.

Conform prognozei Accuweather, Bucureştiul va avea parte de o vară mai puțin caniculară, dar secetoasă, cu temperaturi ridicate constante și foarte puține zile cu ploi.

Ce fel de vară vom avea: caniculară sau ploioasă?

Luna iulie va aduce temperaturi maxime situate între 26 și 31 de grade Celsius, cu minime nocturne de 15–20 de grade. Majoritatea zilelor vor fi senine, iar perioadele cu instabilitate atmosferică vor fi rare și scurte.

În prima parte a lunii se observă o ușoară alternanță între zilele complet însorite și cele cu nori trecători, însă fără precipitații semnificative. Spre finalul lunii, doar câteva zile – în jurul datei de 24–25 iulie – ar putea aduce ploi de scurtă durată sau furtuni izolate. În ansamblu, iulie se anunță caldă, dar nu sufocantă, cu o medie termică ușor sub cea din vara precedentă.

Pentru luna august, tendința se menține similară. Temperaturile maxime vor oscila între 27 și 31 de grade, iar nopțile vor fi plăcute, cu valori de 14–18 grade. Ploile vor fi și mai rare decât în iulie, apărând sporadic în jurul mijlocului și sfârșitului lunii.

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza pentru România

În prima jumătate, vremea va fi predominant stabilă, cu cer senin și perioade lungi de soare. Spre finalul lunii, se pot înregistra câteva zile cu ploi ușoare sau descărcări electrice, dar fără acumulări importante de apă. Această lipsă de precipitații indică o vară secetoasă, cu potențiale efecte asupra agriculturii și vegetației urbane.

În concluzie, vara acestui va fi una mai puțin caniculară decât cele din 2024 și 2025, dar caracterizată printr-un deficit de ploi. Temperaturile vor rămâne ridicate, însă fără extremele termice din anii anteriori. Totuşi, deși disconfortul termic va fi mai redus, lipsa precipitațiilor ar putea accentua seceta în sudul și estul țării.

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