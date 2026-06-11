Prognoza meteo azi, 11 iunie 2026. ANM anunță o schimbare bruscă a vremii. Unde vin furtunile și unde se vor înregistra 34 de grade

România traversează un episod de instabilitate atmosferică accentuată, cu ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii în multe regiuni. Cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în sud și sud-est, unde valorile vor atinge local 34 de grade, în timp ce vestul, nordul și centrul țării vor resimți o răcire a vremii. Este recomandată prudență în zonele unde sunt așteptate cantități importante de apă și fenomene meteorologice severe.

Vremea în România

Vremea va fi în general instabilă în cea mai mare parte a țării, iar în regiunile vestice, centrale și nordice temperaturile vor marca o scădere față de ziua precedentă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate, iar perioadele cu averse vor fi frecvente.

Ploile vor avea pe alocuri caracter torențial și vor fi însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și, izolat, căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de apă pot depăși local 25-40 l/mp, iar izolat chiar 50-60 l/mp.

Temperaturile maxime la nivel național se vor încadra între 21 și 34 de grade Celsius, în timp ce minimele nopții vor coborî până la 11 grade în zonele mai răcoroase și vor urca până la 19 grade în sud și sud-est.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În Maramureș, Crișana și Banat, vremea se va răci față de intervalul anterior. Cerul va fi mai mult noros, iar aversele vor apărea pe arii extinse, fiind însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 21 și 28 de grade, în timp ce minimele vor coborî spre 11-15 grade.

Vremea în sud și sud-est

Muntenia și sudul Moldovei vor avea parte de o vreme mai caldă în prima parte a zilei, cu temperaturi care pot urca până la 32-34 de grade. Spre seară și pe parcursul nopții, instabilitatea atmosferică se va accentua, fiind așteptate averse, tunete și fulgere, precum și rafale de vânt de scurtă durată. Minimele vor fi cuprinse între 15 și 19 grade.

Vremea în Oltenia și sud-vest

În Oltenia, vremea va rămâne călduroasă în timpul zilei, cu maxime în jurul valorilor de 30-33 de grade. După-amiaza și seara sunt posibile episoade de instabilitate atmosferică, cu ploi torențiale și descărcări electrice. Vântul va avea intensificări temporare, iar minimele nocturne vor coborî spre 14-17 grade.

Vremea în est și nord-est

În Moldova, cerul va deveni temporar noros, iar ploile vor apărea în mai multe reprize. Pe alocuri, acestea pot fi însemnate cantitativ. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 31 de grade, iar minimele între 12 și 17 grade.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

Transilvania și zonele montane vor resimți mai pregnant răcirea vremii. Aversele vor fi frecvente, iar la munte vor fi însoțite de descărcări electrice și rafale puternice de vânt. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 21 și 27 de grade, iar cele minime între 11 și 14 grade. În masivele montane, cantitățile de apă pot depăși local 40-50 l/mp.

Vremea în Dobrogea și pe litoral

În Dobrogea și pe litoralul Mării Negre, vremea va rămâne în general plăcută în prima parte a intervalului, cu temperaturi de 27-31 de grade. Spre seară și în timpul nopții sunt așteptate înnorări temporare și averse locale, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, cu unele intensificări de scurtă durată.

Vremea în București

În Capitală, cerul va fi variabil pe parcursul zilei, însă spre seară și în timpul nopții vor apărea înnorări accentuate. Sunt prognozate averse, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului. Temperatura maximă va ajunge la 29-31 de grade, iar minima nopții se va situa între 15 și 17 grade.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca, temperaturile maxime vor fi în jurul valorilor de 24-26 de grade, cu ploi și descărcări electrice în a doua parte a zilei.

La Timișoara, maxima va ajunge la aproximativ 26-28 de grade, iar vremea va fi instabilă, cu averse și rafale de vânt.

La Iași, temperaturile vor urca spre 28-30 de grade, însă sunt așteptate perioade cu ploi și fenomene electrice.

La Craiova, vremea va fi caldă, cu maxime de aproximativ 31-33 de grade, urmate de averse și posibile vijelii.

La Constanța, temperaturile vor oscila între 27 și 29 de grade, cu înnorări temporare și ploi locale spre seară.

La Brașov, vremea va fi mai răcoroasă, cu maxime de 22-24 de grade și averse în special după-amiaza și seara.

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