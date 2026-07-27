BANC | „Ce trebuie să fac, ca să ieși cu mine la o cafea?”

Pentru a începe săptămâna cu zâmbetul pe buze, CANCAN.RO ţi-a preăgtit un banc excelent, care cu siguranţă îţi va pune zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

– Bună frumoaso, ce trebuie să fac ca să ieși cu mine la o cafea?

– Bună, trebuie doar să ştii cum mă cheamă și îți dau un indiciu, numele meu începe cu litera D.

– Dana, Diana, Denisa.

– Nu.

– Dorina, Daria.

– Nu.

– Mă dau bătut, cum te cheamă?

– Doamna Elena,

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Banc cu Bulă la examen

Bulă merge la examenul oral de istorie.

Profesorul îl întreabă:

– Bulă, spune-mi trei realizări importante ale lui Ștefan cel Mare.

Bulă stă pe gânduri și răspunde:

– Prima… s-a născut.

Profesorul oftează:

– Bine… și a doua?

– A murit.

Profesorul deja se enervează:

– Și a treia?

– Între timp… a făcut și niște lucruri importante.

Profesorul ridică tonul:

– Afară! Nota 2!

Bulă se ridică liniștit și spune:

– Domn’ profesor, dacă îmi dați voie, am și eu o întrebare.

– Spune.

– Dacă dumneavoastră intrați într-un restaurant și chelnerul vă întreabă: „Ce doriți să mâncați?”, iar dumneavoastră răspundeți „O ciorbă”, după care el spune „Afara! Răspuns greșit!”, cum v-ați simți?

Profesorul rămâne puțin surprins:

– Păi… aș vrea măcar să-mi spună ce variante am!

Bulă zâmbește:

– Exact. Și eu tot asta așteptam.

Un moș de 85 de ani merge la doctor pentru control.

Doctorul îl consultă și îl întreabă:

– Cum vă simțiți?

– Excelent, dom’ doctor! M-am însurat cu o fată de 25 de ani și o să avem un copil!

Doctorul zâmbește și spune:

– Vă spun și eu o poveste. Un vânător foarte bătrân a plecat într-o zi la pădure. Din greșeală, în loc de pușcă, a luat umbrela. La un moment dat apare un urs. Vânătorul ridică umbrela, face „Poc!”, iar ursul cade mort.

Moșul râde:

– Imposibil! Înseamnă că altcineva a tras!

Doctorul îl privește și spune:

– Exact la aceeași concluzie voiam să ajung și eu.

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