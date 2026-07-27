Acasă » Bancuri » BANC | „Ce trebuie să fac, ca să ieși cu mine la o cafea?”

BANC | „Ce trebuie să fac, ca să ieși cu mine la o cafea?”

De: Anca Chihaie 27/07/2026 | 16:15
BANC | Ce trebuie să fac, ca să ieși cu mine la o cafea?
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Pentru a începe săptămâna cu zâmbetul pe buze, CANCAN.RO ţi-a preăgtit un banc excelent, care cu siguranţă îţi va pune zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

– Bună frumoaso, ce trebuie să fac ca să ieși cu mine la o cafea?

– Bună, trebuie doar să ştii cum mă cheamă și îți dau un indiciu, numele meu începe cu litera D.

– Dana, Diana, Denisa.

– Nu.

– Dorina, Daria.

– Nu.

– Mă dau bătut, cum te cheamă?

– Doamna Elena,

 

Alte bancuri amuzante

Banc cu Bulă la examen

Bulă merge la examenul oral de istorie.
Profesorul îl întreabă:
– Bulă, spune-mi trei realizări importante ale lui Ștefan cel Mare.
Bulă stă pe gânduri și răspunde:
– Prima… s-a născut.
Profesorul oftează:
– Bine… și a doua?
– A murit.
Profesorul deja se enervează:
– Și a treia?
– Între timp… a făcut și niște lucruri importante.
Profesorul ridică tonul:
– Afară! Nota 2!
Bulă se ridică liniștit și spune:
– Domn’ profesor, dacă îmi dați voie, am și eu o întrebare.
– Spune.
– Dacă dumneavoastră intrați într-un restaurant și chelnerul vă întreabă: „Ce doriți să mâncați?”, iar dumneavoastră răspundeți „O ciorbă”, după care el spune „Afara! Răspuns greșit!”, cum v-ați simți?
Profesorul rămâne puțin surprins:
– Păi… aș vrea măcar să-mi spună ce variante am!
Bulă zâmbește:
– Exact. Și eu tot asta așteptam.

Un moș de 85 de ani merge la doctor pentru control.

Doctorul îl consultă și îl întreabă:
– Cum vă simțiți?
– Excelent, dom’ doctor! M-am însurat cu o fată de 25 de ani și o să avem un copil!
Doctorul zâmbește și spune:
– Vă spun și eu o poveste. Un vânător foarte bătrân a plecat într-o zi la pădure. Din greșeală, în loc de pușcă, a luat umbrela. La un moment dat apare un urs. Vânătorul ridică umbrela, face „Poc!”, iar ursul cade mort.
Moșul râde:
– Imposibil! Înseamnă că altcineva a tras!
Doctorul îl privește și spune:
– Exact la aceeași concluzie voiam să ajung și eu.

CITEŞTE ŞI: BANCUL ZILEI | Discuție pe chat după primul date

BANC | Curiosul Bulă și psihologul

Intra pe raziculacrimi.ro!
Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANC | Ion și Maria, proaspăt căsătoriți
Bancuri
BANC | Ion și Maria, proaspăt căsătoriți
Bancul sfârșitului de săptămână | Bulă în armată
Bancuri
Bancul sfârșitului de săptămână | Bulă în armată
Raed Arafat spune că mascații se pregăteau să intre peste el în casă, dar un judecător i-a oprit
Mediafax
Raed Arafat spune că mascații se pregăteau să intre peste el în casă,...
Munca plătită cu 300 de lei pe zi plus masă și cazare, refuzată de români. „Vine o zi, a doua zi nu îl mai prinzi”
Gandul.ro
Munca plătită cu 300 de lei pe zi plus masă și cazare, refuzată...
Gigi Becali a decis ce face cu toții banii când se trece la euro digital: Luțu și soția Luminița, direct vizați!
Prosport.ro
Gigi Becali a decis ce face cu toții banii când se trece la...
Cum au reușit soții Károlyi să își scoată fiica din România după ce au fugit în SUA
Adevarul
Cum au reușit soții Károlyi să își scoată fiica din România după ce...
Un blogger rus, susținător al războiului, care l-a numit pe Putin „criminal de război”, a fost internat într-un spital de psihiatrie
Digi24
Un blogger rus, susținător al războiului, care l-a numit pe Putin „criminal de...
„Erou”, „să-i dăm cetățenie română”. Val de homofobie în online-ul românesc după atacul de la Berlin
Mediafax
„Erou”, „să-i dăm cetățenie română”. Val de homofobie în online-ul românesc după atacul...
Parteneri
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la...
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
Prosport.ro
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce a pățit Cătălin Zmărăndescu cu fiica în vacanță. „Adevărata bogăție nu sunt medaliile”
Click.ro
Ce a pățit Cătălin Zmărăndescu cu fiica în vacanță. „Adevărata bogăție nu sunt medaliile”
Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care au aparținut României, Poloniei și Ungariei”
Digi 24
Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care au aparținut României, Poloniei și...
Tânăra de 22 de ani dată dispărută vineri din București a fost găsită moartă
Digi24
Tânăra de 22 de ani dată dispărută vineri din București a fost găsită moartă
Top 5 cele mai eficiente mașini electrice. Cât de eficientă este o DACIA SPRING?
Promotor.ro
Top 5 cele mai eficiente mașini electrice. Cât de eficientă este o DACIA SPRING?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Opțiune de plată nouă introdusă de Lidl. Cine o poate folosi?
go4it.ro
Opțiune de plată nouă introdusă de Lidl. Cine o poate folosi?
Albert Einstein a greșit?! Un studiu răstoarnă tot ce știm!
Descopera.ro
Albert Einstein a greșit?! Un studiu răstoarnă tot ce știm!
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Go4Games
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Munca plătită cu 300 de lei pe zi plus masă și cazare, refuzată de români. „Vine o zi, a doua zi nu îl mai prinzi”
Gandul.ro
Munca plătită cu 300 de lei pe zi plus masă și cazare, refuzată de români....
Tags:
ULTIMA ORĂ
Designera Oana Adiaconiței a murit. Boala gravă de care suferea, de fapt
Designera Oana Adiaconiței a murit. Boala gravă de care suferea, de fapt
Doliu în lumea fotbalului! Fostul mijlocaș Kalilou Traore a murit într-un accident rutier cumplit. ...
Doliu în lumea fotbalului! Fostul mijlocaș Kalilou Traore a murit într-un accident rutier cumplit. Avea doar 38 de ani
Marisa Paloma, adevărul despre sarcină. Toți s-au grăbit s-o felicite: „E de prost gust și ...
Marisa Paloma, adevărul despre sarcină. Toți s-au grăbit s-o felicite: „E de prost gust și am decis să răspund în aceeași manieră”
Un influencer de 34 de ani a murit într-un accident rutier cumplit. S-a întâmplat imediat după ce ...
Un influencer de 34 de ani a murit într-un accident rutier cumplit. S-a întâmplat imediat după ce s-a certat cu soția, sub privirea îngrozită a fiului lor
Anastasia Piron, fata de 22 de ani căutată de toată România, a fost găsită moartă. Dispariția ...
Anastasia Piron, fata de 22 de ani căutată de toată România, a fost găsită moartă. Dispariția ei fusese anunțată prin Ro-Alert
Jennifer Lopez i-a transmis un mesaj Anastasiei Soare după surpriza de la Paris. Cum a sărbătorit-o ...
Jennifer Lopez i-a transmis un mesaj Anastasiei Soare după surpriza de la Paris. Cum a sărbătorit-o antreprenoarea română pe artistă
Vezi toate știrile