BANC | „Ce trebuie să fac, ca să ieși cu mine la o cafea?”

Pentru a începe săptămâna cu zâmbetul pe buze, CANCAN.RO ţi-a preăgtit un banc excelent, care cu siguranţă îţi va pune zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.
– Bună frumoaso, ce trebuie să fac ca să ieși cu mine la o cafea?
– Bună, trebuie doar să ştii cum mă cheamă și îți dau un indiciu, numele meu începe cu litera D.
– Dana, Diana, Denisa.
– Nu.
– Dorina, Daria.
– Nu.
– Mă dau bătut, cum te cheamă?
– Doamna Elena,
Banc cu Bulă la examen
Bulă merge la examenul oral de istorie.
Profesorul îl întreabă:
– Bulă, spune-mi trei realizări importante ale lui Ștefan cel Mare.
Bulă stă pe gânduri și răspunde:
– Prima… s-a născut.
Profesorul oftează:
– Bine… și a doua?
– A murit.
Profesorul deja se enervează:
– Și a treia?
– Între timp… a făcut și niște lucruri importante.
Profesorul ridică tonul:
– Afară! Nota 2!
Bulă se ridică liniștit și spune:
– Domn’ profesor, dacă îmi dați voie, am și eu o întrebare.
– Spune.
– Dacă dumneavoastră intrați într-un restaurant și chelnerul vă întreabă: „Ce doriți să mâncați?”, iar dumneavoastră răspundeți „O ciorbă”, după care el spune „Afara! Răspuns greșit!”, cum v-ați simți?
Profesorul rămâne puțin surprins:
– Păi… aș vrea măcar să-mi spună ce variante am!
Bulă zâmbește:
– Exact. Și eu tot asta așteptam.
Un moș de 85 de ani merge la doctor pentru control.
Doctorul îl consultă și îl întreabă:
– Cum vă simțiți?
– Excelent, dom’ doctor! M-am însurat cu o fată de 25 de ani și o să avem un copil!
Doctorul zâmbește și spune:
– Vă spun și eu o poveste. Un vânător foarte bătrân a plecat într-o zi la pădure. Din greșeală, în loc de pușcă, a luat umbrela. La un moment dat apare un urs. Vânătorul ridică umbrela, face „Poc!”, iar ursul cade mort.
Moșul râde:
– Imposibil! Înseamnă că altcineva a tras!
Doctorul îl privește și spune:
– Exact la aceeași concluzie voiam să ajung și eu.
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