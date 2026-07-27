Un influencer de 34 de ani a murit într-un accident rutier cumplit. S-a întâmplat imediat după ce s-a certat cu soția, sub privirea îngrozită a fiului lor

Accidentul rutier a avut loc în Sardinia pe 23 iulie 2026, pe drumul național 131 Dcn, în localitatea Budoni (Sassari). Conform reconstituirii făcute de Poliția Rutieră din Siniscola, Anatoli Frolov, un creator de conținut ucrainean, soția sa și fiul lor de 10 ani se aflau în mașină, iar la un moment dat între soți ar fi izbucnit o ceartă violentă.

Conform primelor reconstituiri efectuate de agenții Poliției Rutiere din Siniscola, înainte de a porni în călătoria de întoarcere spre Olbia, între Anatoli Frolov și soția sa ar fi izbucnit o discuție aprinsă. Martorii relatează că scandalul ar fi pornit după ce femeia ar fi încercat să preia volanul, considerând că soțul ei nu era în stare să conducă mașina după o seară petrecută în localurile din San Teodoro

Seara s-a sfârșit tragic pentru creatorul de conținut ucrainean. După cearta cu soția sa, în jurul orei patru dimineața, Anatoli Frolov, ar fi dat-o jos pe femeie din mașină, lăsând-o pe marginea drumului, apoi a plecat cu fiul său de 10 ani la bord, la volanul unui Volkswagen Passat.

Sfârșit tragic pentru un influencer ucrainean

După ce a abandonat-o pe femeie pe marginea drumului, șoferul a intrat din greșeală pe contrasens pe șoseaua națională 131 Dcn, în zona Budoni, îndreptându-se în direcția opusă față de Olbia. Autoturismul a continuat să circule pe contrasens pe o distanță de câțiva kilometri, pe un tronson de drum aflat în lucrări de întreținere.

Cursa s-a încheiat după ce bărbatul a intrat într-un parapet de beton de pe șanțierul rutier. Când echipajele medicale, pompierii și patrulele forțelor de ordine au ajuns la fața locului, medicii nu au putut face altceva decât să constate decesul bărbatului de 34 de ani.

Fiul său, așezat pe scaunul pasagerului, a scăpat miraculos nevătămat, dar a suferit un șoc puternic. Copilul a reușit să-și desfacă singur centura de siguranță și să se îndepărteze de mașină, așteptând sosirea echipajelor de salvare. Băiețelul a fost imediat preluat de personalul medical și îmbrățișat din nou de mama sa, care a ajuns la locul accidentului după ce șoferii care treceau pe acolo au dat alarma.

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