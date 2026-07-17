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Accident cumplit pe Autostrada București – Constanța! O mașină s-a răsturnat, iar o persoană a murit

De: Emanuela Cristescu 17/07/2026 | 08:37
Accident cumplit pe Autostrada București – Constanța! O mașină s-a răsturnat, iar o persoană a murit
Accident cumplit pe Autostrada București – Constanța! O mașină s-a răsturnat, iar o persoană a murit
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Un grav accident rutier produs vineri dimineață pe A2 București – Constanța s-a soldat cu moartea unei persoane și rănirea altor trei. În urma impactului violent, unul dintre autoturisme s-a răsturnat în afara carosabilului, iar zona s-a transformat într-un adevărat punct fierbinte pentru echipele de intervenție.

Accidentul s-a produs la kilometrul 67 al Autostrăzii A2, în dreptul localității Lehliu-Gară, din județul Călărași. Din primele informații transmise de Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, în coliziune au fost implicate două autoturisme.

Accident cumplit pe Autostrada București – Constanța

Impactul a fost atât de puternic, încât unul dintre vehicule a fost proiectat în afara carosabilului și s-a răsturnat. La fața locului au intervenit rapid echipaje de poliție, pompieri și ambulanțe. Patru persoane au fost implicate în accident, însă pentru una dintre victime medicii nu au mai putut face nimic. Deși au fost efectuate manevre de resuscitare, acestea nu au avut rezultat, iar decesul a fost declarat la locul tragediei.

Celelalte trei victime au primit îngrijiri medicale, iar autoritățile urmează să stabilească exact starea lor și împrejurările în care s-a produs accidentul.

Chiar dacă circulația nu a fost închisă și s-a desfășurat pe ambele benzi ale autostrăzii, accidentul a provocat aglomerație serioasă. Pe sensul de mers București – Constanța s-a format o coloană de aproximativ trei kilometri, iar șoferii au fost nevoiți să circule cu viteză redusă în zona intervenției.

Traficul spre litoral, dat peste cap

Polițiștii au făcut din nou apel la prudență și le recomandă conducătorilor auto să respecte regulile de circulație pentru a evita producerea unor tragedii similare.

„Pentru prevenirea accidentelor rutiere, recomandăm conducătorilor auto să adapteze viteza la starea drumului, fără a depăși limitele legale, să păstreze în mers o distanță de siguranță în mers, să se asigure temeinic înainte de schimbarea direcției, să nu efectueze depășiri periculoase sau alte manevre riscante și să adopte o conduită preventivă, cu atenție și respectarea tuturor regulilor de circulație!”, transmite Poliția Română.

Accidentul de pe A2 este cercetat de polițiști, care încearcă să stabilească toate cauzele și circumstanțele în care s-a produs impactul devastator. Din păcate, tragedia vine într-o perioadă în care traficul spre litoral este tot mai intens, iar autoritățile atrag atenția că o clipă de neatenție poate avea consecințe dramatice.

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