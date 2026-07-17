Un polițist și familia sa, terorizați de 11 ani. Totul a început după un control în trafic

Un polițist din Făgăraș trăiește de mai bine de un deceniu cu frica în suflet. Totul ar fi început după ce l-a prins pe un șofer conducând fără permis și i-a întocmit dosar penal. De atunci, omul legii susține că a fost amenințat în repetate rânduri și că situația a ajuns atât de gravă încât a cerut ordin de protecție pentru el, soția și copilul său minor.

În urma verificărilor, polițistul a constatat că acesta avea permisul anulat în urma unor condamnări anterioare și i-a întocmit dosar penal. Din acel moment, susține omul legii, viața lui și a familiei sale s-a transformat într-un adevărat coșmar.

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Polițistul afirmă că, după întocmirea dosarului penal, a devenit ținta insultelor și amenințărilor constante. În 2020, agresorul a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare, însă, după eliberarea din 2023, ar fi reluat amenințările.

„Că mă bate în fața copilului, că îmi va face diverse chestii, că o va prinde pe soție, că o să îmi prindă copilul pe stradă și o să aibă grijă de el. I-am mai făcut o reclamație pentru ultraj și amenințări în anul 2023, care s-a soluționat, anul acesta, cu o clasare pentru lipsă de probe”, a declarat polițistul.

Situația ar fi escaladat din nou în luna iunie, când agentul se afla la plimbare împreună cu fiul său minor. Atunci, susține acesta, ar fi fost amenințat că va fi agresat chiar în fața copilului și că individul îi va arunca o scrumieră în cap.

La începutul lunii iulie, conflictul ar fi ajuns la un nou nivel. Potrivit informațiilor apărute, pe 2 iulie, bărbatul s-ar fi prezentat la locuința polițistului, unde l-ar fi amenințat, l-ar fi scuipat și ar fi lansat noi amenințări la adresa soției și copilului acestuia.

În aceste condiții, omul legii a decis să solicite un ordin de protecție, considerând că familia sa nu mai este în siguranță.

Reacția Sindicatului Europol

Cazul a atras atenția și reprezentanților Sindicatului Europol, care susțin că astfel de situații nu ar trebui tolerate, mai ales când victimele sunt polițiști aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

„Avem de-a face cu o situație în care autoritatea statului nu dispune măsuri coercitive față de indivizii care recurg la ultragierea polițiștilor. Nu e normal ca un polițist să se teamă”, a declarat vicepreședintele Sindicatului Europol, Daniel Zontea.

În prezent, autoritățile continuă demersurile legale în acest caz, iar polițistul speră ca măsurile solicitate să îi ofere, în sfârșit, protecția de care spune că are nevoie după mai bine de zece ani de amenințări.

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