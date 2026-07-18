Ce face acum Mihai Jurca, după ce s-a retras din televiziune: „Vreau să călătoresc mai mult”

După două decenii petrecute în fața camerelor, Mihai Jurca a ales să își schimbe direcția profesională și să se dedice complet călătoriilor.

Fostul prezentator și om de meteo, cunoscut publicului pentru prezența constantă în jurnalele de știri, se alătură acum unei agenții de turism premium, unde va însoți grupuri de turiști în destinații din întreaga lume.

Ce face acum Mihai Jurca, după ce s-a retras din televiziune

Decizia vine după 21 de ani în televiziune, perioadă pe care Jurca o descrie ca fiind una definitorie. El a explicat că plecarea nu are legătură cu nemulțumiri, ci cu dorința de a transforma o pasiune într-o profesie.

„Vreau să călătoresc mai mult. Să îmi folosesc aptitudinile şi într-un domeniu diferit, dar foarte drag mie. Nu am plecat supărat sau dezamăgit din Antena. Doar a fost a doua mea casă”, a spus acesta într-un interviu.

Mihai Jurca a povestit că discuțiile cu conducerea au fost deschise și că plecarea a fost primită cu înțelegere.

„Am discutat cu cei din conducere, le-am spus ce aş vrea să fac mai departe, m-au înţeles şi, uşor-uşor, tot mai mulţi colegi au aflat de această decizie. Eu am nu mulţi, foarte mulţi prieteni în Antena. Cu mulţi am început aventura acum 21 de ani. Despărţirea a fost grea şi emoţionantă. Pe mulţi, dacă aş putea, i-aş lua cu mine”, a mărturisit el.

„Vreau să călătoresc mai mult”

La 44 de ani, fiul Romicăi Jurca își continuă drumul în zona travel, un domeniu pe care l-a cultivat în paralel cu televiziunea prin blogul său, unde a publicat impresii și recomandări din numeroase destinații. În noul rol de tour leader în cadrul NOZOMI Travel Society, agenția fondată de Răzvan Pascu, el va coordona circuite premium și va însoți turiști în locuri spectaculoase din întreaga lume.

„Voi avea rolul de tour leader la Nozomi Travel Society şi voi însoţi turiştii în circuite premium, contribuind atât la coordonarea grupurilor, cât şi la experienţa personală a participanţilor. Şi îi voi feri de ploaie şi fenomene extreme, deşi nu este în fişa postului.”

Deși a închis capitolul jurnalelor de știri, Jurca nu exclude o eventuală revenire pe micul ecran, însă într-un format diferit, compatibil cu ritmul său de călătorii.

„Din redacţiile de ştiri, greu de crezut. Nu se „leagă nimeni la cap” cu un om care este plecat 20 de săptămâni pe an. Cum ar fi ca Sandra Stoicescu sau Andreea Esca să prezinte ştiri de zece ori pe lună? Însă viaţa m-a învăţat ca niciodată să nu spui niciodată. De ce nu aş prezenta pe TV cum este viaţa oamenilor din Japonia, Coreea de Sud, Maroc sau India? Am devoalat şi primele tururi în care voi fi implicat. (…) Repet, turismul şi televiziunea nu se exclud sub nicio formă. Jurnalele clasice şi călătoritul, da, în acest moment. Şi la cât de dragă îmi este şi mi-a fost mie rubrica meteo… aş face-o şi filmându-mă singur cu telefonul de pe unde ajung.

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