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Inna s-a deghizat și s-a infiltrat printre oamenii de la Nibiru: „Ei habar nu aveau”

De: David Ioan 18/07/2026 | 10:54
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Inna și-a surprins fanii prezenți la Nibiru, unde a decis să se amestece în mulțime fără să fie recunoscută. Artista a ales să se distreze câteva momente printre participanți, iar pentru a evita atenția, s-a deghizat. Imaginile apărute ulterior în mediul online au atras numeroase reacții.

Prezentă la festivalul fondat de Selly, cântăreața a renunțat temporar la apariția obișnuită de vedetă și a recurs la un truc simplu pentru a se bucura de atmosferă fără să fie observată.

Inna s-a deghizat și s-a infiltrat printre oamenii de la Nibiru

Pentru a se plimba liniștită printre oameni, Inna a purtat o șapcă și o bandană legată la spate, astfel încât chipul să îi fie acoperit.

„M-am distrat puțin sub acoperire. Ei habar n-aveau”, a scris artista în descrierea fotografiilor publicate pe rețelele sociale.

INNA este una dintre cele mai apreciate artiste din România, cu o carieră solidă atât pe plan intern, cât și internațional. De la Turcia până în Statele Unite, fanii îi urmăresc concertele și cântă alături de ea hituri precum „Hot”, „Amazing” sau „Deja Vu”, piese care au contribuit decisiv la ascensiunea ei globală într-o perioadă în care muzica în limba engleză era mai puțin prezentă în România.

„Ei habar nu aveau”

Puțini știu însă că numele de scenă nu este cel real. Într-un interviu acordat în urmă cu mai mulți ani, artista a dezvăluit că se numește Elena Alexandra Apostoleanu. Sub acest nume, și-a construit o carieră marcată de energie, ritm și o voce recognoscibilă, care au transformat-o într-un simbol al muzicii dance.

Pe 16 iulie s-a deschis Nibiru, cea mai mare destinație de divertisment din Europa, locul unde iubitorii de muzică pot interacționa cu artiștii preferați. Stațiunea, fondată de Selly în Costinești, funcționează timp de 46 de zile consecutive, în perioada 16 iulie – 30 august 2026, și promite o experiență completă pentru publicul pasionat de festivaluri și evenimente estivale.

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