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Amendă de 5.000 de lei dacă faci asta în fața blocului. Ai nevoie de aprobare

De: Emanuela Cristescu 18/07/2026 | 10:14
Amendă de 5.000 de lei dacă faci asta în fața blocului. Ai nevoie de aprobare
Amendă de 5.000 de lei dacă faci asta în fața blocului. Ai nevoie de aprobare
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Viața la bloc vine cu multe neplăceri, iar cei care locuiesc la parter știu cel mai bine cât de frustrant este să stai într-un apartament în care soarele pătrunde cu greu. De cele mai multe ori, vinovați sunt copacii crescuți chiar în fața ferestrelor, iar unii proprietari ajung să ia o decizie care îi poate costa scump. Puțini știu că, dacă tai un arbore fără aprobare, riști o amendă de până la 5.000 de lei.

Mulți se gândesc că, dacă arborele îi încurcă doar pe ei și le întunecă locuința, îl pot toaleta sau chiar tăia pe cont propriu. Numai că legea spune cu totul altceva, iar autoritățile pot aplica sancțiuni consistente celor care intervin fără autorizație asupra copacilor aflați pe domeniul public.

Amenzi usturătoare pentru cei care stau la bloc

Chiar dacă locuiești la parter și în casă este întuneric aproape toată ziua, nu ai voie să decizi singur soarta copacului din fața blocului. Arborii plantați pe spațiile verzi aparțin domeniului public și sunt protejați de lege.

Asta înseamnă că orice intervenție făcută fără acordul autorităților poate fi sancționată. În unele cazuri, amenzile ajung până la 5.000 de lei, iar explicația că ai vrut doar mai multă lumină în apartament nu te scapă de răspundere.

Foto: Pexels

Dacă un copac îți umbrește locuința și simți că nu mai ai deloc lumină naturală, există o procedură legală pe care trebuie să o urmezi.

Primul pas este să depui o solicitare la primărie, către serviciul care administrează spațiile verzi. De asemenea, este bine să discuți și cu asociația de proprietari. Dacă mai mulți vecini sunt afectați de aceeași situație, o cerere comună poate cântări mai mult în fața autorităților.

Ce pot decide autoritățile

După verificările făcute la fața locului, specialiștii pot decide dacă este nevoie de toaletarea copacului, astfel încât lumina să pătrundă mai ușor în apartamente. În schimb, tăierea completă a arborelui este o măsură rară și se aprobă doar dacă acesta este uscat, bolnav, prezintă pericol pentru oameni sau afectează rețelele ori infrastructura din zonă.

Deși pentru mulți locatari copacii din fața blocului sunt o sursă de disconfort, aceștia au un rol important. Oferă umbră în zilele toride, reduc poluarea și contribuie la un aer mai curat în cartiere.

Așa că, înainte să pui mâna pe fierăstrău sau să chemi pe cineva să rezolve problema „pe ascuns”, gândește-te de două ori. În loc să te bucuri de mai multă lumină în casă, te poți trezi cu o amendă usturătoare și cu explicații de dat în fața autorităților.

VEZI ȘI: Amendă uriașă de 100.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc în 2026 și nu obțin aceste semnături. Mulți nici nu știu că este nelegal

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