Amendă uriașă de 100.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc în 2026 și nu obțin aceste semnături. Mulți nici nu știu că este nelegal

Românii care locuiesc la bloc și intenționează să facă renovări, modificări de reconstrucție sau amenajări majore ale balconului trebuie să știe că lege prevede amenzi aspre pentru cei care demarează lucrările fără autorizație de construire. Sancțiunile sunt usturătoare, iar mulți locatari nici nu știu că aceste practici sunt ilegale.

Spre exemplu, închiderea balconului este considerată de către experți o lucrare majoră de renovare. Transformarea spațiului deschis într-unul închis nu poate fi modificat după bunul plac al fiecărui locatar. Balconul face parte din fațada și structura exterioară a clădirii comune.

Amenzi usturătoare pentru locatarii care nu respectă legea

Obligațiile fac parte din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții. Astfel, pentru orice lucrare care modifică structura de rezistență sau aspectul exterior al unei clădiri este nevoie de autorizație de construcție. Indiferent dacă modalitatea de închidere a balconului – sticlă, termopan, PVC etc – și indiferent de motiv, legea nu permite astfel de modificări fără obținerea unei aprobări de construire din partea primăriei înainte de demararea lucrărilor.

„Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire emisă de autoritatea locală competentă”, se arată în articolul 1 din Legea 50/1991.

Excepția de la regulă o fac lucrările minore de reparații sau întreținere care nu afectează fațada, rezistența sau volumul clădirii (exemplu: schimbarea gresiei, a faianței, zugrăvirea pereților interiori, înlocuirea tâmplăriei sau a gemaurilor existente etc)

Amenzile pentru cei care nu respectă legea sunt cuprinse între 1.000 și 100.000 de lei. În cazul unui control au autorităților, cei care au închis balconul fără autorizație pot fi obligați să obține retroactiv autorizația sau pot fi obligați să demonteze lucrarea – dacă aceasta nu poate fi legalizată.

Cum se obține autorizația de construcție

Prin Legea nr. 193/2019, birocrația pentru închiderea balconului a fost simplificată semnificativ. Pentru a obține autorizație de construire, locatarii au nevoie de semnătura vecinilor direct afectați (stânga, dreapta, sus, jos) și a președintelui blocului, fără a mai fi nevoie de un certificat de urbanism complex. Pe lângă semnături, dosarul depus la primărie trebuie să conțină un memoriu de arhitecturp, releveu, propunerea grafică de închidere și avizul proiectantului inițial al blocului. Dosarul se depunde la serviciul de urbanism al primăriei de care aparține solicitantul.

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