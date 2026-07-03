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5.000 lei amendă în 2026 tuturor românilor care locuiesc la curte și își vopsesc gardul casei cu aceste culori

De: Elisa Tîrgovățu 03/07/2026 | 14:45
5.000 lei amendă în 2026 tuturor românilor care locuiesc la curte și își vopsesc gardul casei cu aceste culori
5.000 lei amendă în 2026 tuturor românilor care locuiesc la curte și își vopsesc gardul casei cu aceste culori
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În mai multe localități din România, autoritățile locale au demarat controale extinse privind modul în care proprietarii își întrețin locuințele, cu accent pe aspectul exterior al imobilelor. Inspectorii primăriilor verifică în special gardurile, fațadele și construcțiile din curți, întrucât acestea contribuie la imaginea generală a spațiului public.

Una dintre principalele nereguli vizate este starea gardurilor. Autoritățile atrag atenția că acestea trebuie să fie îngrijite și vopsite uniform, fără diferențe evidente de culoare sau porțiuni lăsate neterminate. Nu este acceptată situația în care un gard este vopsit doar pe jumătate, are culori diferite pe segmente sau prezintă un aspect degradat, deoarece elementele vizibile din stradă fac parte din estetica zonei.

Amenzi de până la 5.000 de lei

Pentru astfel de situații, legislația prevede sancțiuni. Proprietarii care nu își întrețin corespunzător fațada sau gardul pot primi amenzi de până la 5.000 de lei, în funcție de gravitatea abaterii. Măsurile sunt aplicate gradual, de regulă începând cu avertismente și termene de remediere. Însă în lipsa conformării, sancțiunile financiare pot fi aplicate.

Autoritățile subliniază că nu este vizat interiorul proprietății, ci strict aspectul exterior, vizibil din spațiul public. Astfel, gardurile și fațadele trebuie să fie menținute într-o stare estetică decentă, fără improvizații sau degradări evidente.

În paralel, sunt verificate și construcțiile din curți, în special garajele. Multe dintre acestea au fost ridicate fără autorizație, deși sunt considerate construcții permanente.

Garajele din beton, cărămidă sau BCA necesită documente legale indiferent de amplasare, iar lipsa acestora poate atrage sancțiuni suplimentare, inclusiv obligația de intrare în legalitate sau chiar demolarea.

În unele cazuri, pe lângă amenzile de până la 5.000 de lei, autoritățile pot dispune și majorarea impozitului pe clădire, ceea ce poate duce la costuri semnificativ mai mari pentru proprietari.

Specialiștii recomandă întreținerea regulată a gardurilor, vopsirea lor într-un mod uniform și evitarea lucrărilor improvizate vizibile din stradă. De asemenea, pentru construcțiile din curți este indicată verificarea documentelor și respectarea legislației în vigoare.

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Ce trebuie să știi înainte să demolezi un gard. Legea nu e atât de simplă

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