Lovitură finală în dosarul lui Maru! Dealerul lui Vlad Pascu, condamnat definitiv la patru ani și trei luni de închisoare

Lovitură finală în dosarul lui „Maru”, dealerul lui Vlad Pascu. Curtea de Apel București a pronunțat astăzi hotărârea definitivă și la condamnat pe acesta la patru ani și trei luni de închisoare cu executare pentru trafic de droguri. Decizia pune capăt procesului în care Tudor Duma a fost judecat pentru trafic de droguri de mare risc. CANCAN.RO are detalii!

Tudor Duma, cunoscut drept „Maru”, a fost ridicat de mascați în 2023, într-un dosar DIICOT de trafic de droguri în care este implicat și Vlad Pascu, tânărul vinovat de accidentul mortal din localitatea 2 Mai. Maru este același tânăr care a spart farmacia Spitalului Floreasca și s-a filmat Live pe rețelele de socializare, spunând că este sub inflența drogurilor și a alcoolului. În prezent, acesta este cercetat și pentru că și-ar fi pus locuința la dispoziție pentru consumul de droguri, ancheta fiind legată de moartea lui Rareș Ion.

Dealerul lui Vlad Pascu, condamnat definitv

Magistrații au respins atât apelul formulat de procurorii DIICOT, care au solicitate o pedeaspă mai mare, cât și apelul depus de apărarea lui Tudor Duma, care a cerut reducerea pedepsei și suspendarea executării acestuia. Astfel, sentința pronunțată anterior de Tribunalul București râmâne definitivă.

Solutia pe scurt: Decizia penală nr.1175/A din 03.07.2026 – În baza art.421 alin. 1 pct.1 lit.b Cod procedură penală, respinge, ca nefondate, apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală şi inculpaţii Duma Tudor şi Constantin Costin-Anton, împotriva sentinţei penale nr. 1419 din data 18.11.2024, pronun?ată în dosarul nr. 36501/3/2023, al Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală. În baza art.275 alin.2 Cod procedură penală, obligă pe apelanţii intimaţi inculpaţi Duma Tudor şi Constantin Costin-Anton, la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, în apel, în cuantum de 2000 de lei, fiecare. În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile ocazionate de soluţionarea apelului formulat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală rămân în sarcina statului. Ia act că asistenţa juridică a inculpaţilor a fost asigurată de avocaţi aleşi. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariile parţiale ale apărătorilor din oficiu desemnaţi pentru inculpaţi, în cuantum de 700 lei, fiecare (conform delegaţiilor nr. 217170/10.01.2025, 214479/13.12.2024 şi 214462/13.12.2024), se avansează către Baroul Bucureşti din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 03.07.2026.

Pentru ce a fost condamnat Tudor Duma

În primă instanță, Tribunalul București l-a găsit vinovat pe Tudor Duma pentru mai multe infracțiuni, printre care trafic de droguri de risc în formă continuată, deținere de droguri de risc și de mare risc pentru consum propriu, dar și nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

Potrivit minutei instanței, acesta a primit:

– 3 ani și 6 luni de închisoare pentru trafic de droguri de risc în formă continuată

– 1 an și 3 luni pentru deținere de droguri în vederea consumului propriu

– 1 an pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor

În urma contopirii pedepselor, judecătorii au stabilit pedeapsa finală:

În temeiul art. 38 C.pen. și art. 39 alin. (1) lit. b) C.pen., contopește pedepsele principale aplicate inculpatului prin prezenta sentință, inculpatul urmând să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani și 6 luni închisoare, la care se adaugă un spor obligatoriu de 9 luni (o treime din restul pedepselor aplicate), inculpatul urmând a executa în final o pedeapsă principală de 4 (patru) ani și 3 (trei) luni închisoare, a declarat instanța în urma sentinţei penale nr. 1419 în data 18.11.2024.

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