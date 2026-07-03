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Bancul de weekend | Mama își ceartă fiica de 16 ani

De: Anca Chihaie 03/07/2026 | 16:18
Bancul de weekend | Mama își ceartă fiica de 16 ani
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Este vineri, iar cel mai bun mod de a întâmpina săptămâna este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești întreaga zi.

-Mama își ceartă fiica de 16 ani: la exemplu de la mine. Am deja 45, dar de 20 ani iubesc unul si același bărbat…

-Hm… Îmi imaginez ce tărăboi va fi când va afla tata!

Alte bancuri haioase

Examenul de conducere

Un tip merge să dea examenul pentru permisul auto. Examinatorul îl întreabă:
– Să presupunem că mergeți pe un drum îngust. În față aveți o bătrânică, un copil și un câine. Pe cine loviți?
Candidatul stă pe gânduri câteva secunde și răspunde:
– Câinele…
Examinatorul își pune mâna în frunte:
– Greșit! Frâna, domnule! Trebuia să loviți frâna!
Peste câteva luni, candidatul revine să dea examenul din nou. Același examinator îi pune exact aceeași întrebare.
– Mergeți pe un drum îngust. În față aveți o bătrânică, un copil și un câine. Pe cine loviți?
Candidatul zâmbește încrezător:
– Frâna!
Examinatorul oftează și spune:
– Bun… și acum spuneți-mi, dintre cei trei, pe cine lovește mașina după ce ați frânat prea târziu?

Vânătorul și ursul

Un vânător merge în pădure hotărât să prindă cel mai mare urs.
După câteva ore vede un urs uriaș. Ridică pușca, țintește, trage…
Praf, fum… iar când se limpezește aerul, ursul stă în fața lui.
– Ai ratat, spune ursul. Acum ai de ales: ori te bat zdravăn, ori…
Vânătorul pleacă rușinat.
A doua zi vine cu o pușcă și mai mare. Îl vede din nou pe urs, țintește perfect, trage…
Din nou fum. Când dispare, ursul e tot acolo.
– Iar ai ratat. Știi regula…
Vânătorul pleacă și mai hotărât.
A treia zi apare cu cea mai performantă armă posibilă. Țintește cu grijă, respiră adânc, trage.
Același rezultat: fum, liniște, iar ursul în fața lui.
Ursul îl privește câteva secunde și spune:
– Auzi… tu sigur ai venit la vânătoare?

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