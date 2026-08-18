BANC | Bulă, Bubulina și diamantul uriaș

CANCAN.RO îți aduce și astăzi zâmbetul pe buze. Bulă îi face cadou Bubulinei un inel cu un diamant uriaș „mada în China”. Discuția dintre cei doi te va face să râzi cu gura până la urechi.

Bulă îi face cadou iubitei un inel cu un diamant uriaș. După ce îl inspectează, Bubulina exclamă:

– Bulă, văd că scrie „Made in China” pe el. Cum de mi-ai făcut cadou un diamant fals, pârlitule?

– Bubulino, ți l-am luat pentru că merge perfect cu buzele, sânii și genele tale.

Alte bancuri amuzante

Ofiţerul de la centrul de recrutare îl întreabă pe Bulă:

– Recrut, ce-i cu ochiul dumitale?

– E un ochi artificial…

– Şi din ce e făcut un ochi artificial?

– Din sticla, domnule ofiţer.

– Da, logic trebuie să şi vezi prin el!

Doamna Maria le povesteşte copiilor despre fotografiile făcute la şcoală:

– Uitaţi-vă, peste 20 de ani o să luaţi albumul în mână, o să vă uitaţi la fotografii şi o să spuneţi: „Aceasta e Ileana – acum e medic, acesta e Alex – acum e om de afaceri…”

Bula intervine: „Asta e doamna Maria – a murit demult…”

Bulă absentează o zi de la şcoală.

A doua zi când vine:

– Unde ai fost, Bulă? Întreabă profesoara

– Am fost cu vaca la taur, doamna profesoară!

-Bine, Bulă, dar nu putea să facă taică-tu lucrul ăsta?

– Ba da, dar taurul o face mai bine!

Bulă și Bubulina se duc în parc

Așadar…. Bulă și Bubulina se duc în parc. Se așază în iarbă… ea timidă, el îndrăzneț… Pe măsură ce se lăsa noaptea, mai multe cupluri de îndrăgostiți se așezau în iarbă, în jurul lor. La un moment dat, ea romantică:

– Bulă, ce frumos cântă greierii!

El, nervos, îi spune cu o voce iritată:

– Bubulino, nu sunt greieri, sunt fermoare!

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