Neveu l-a făcut K.O. pe Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii în cel mai scurt meci din istoria RXF: „Cel mai prost adversar”

Ovidiu Neveu a avut nevoie de doar 5 secunde pentru a încheia meciul cu Răzvan Kovacs, în main-eventul RXF. Fostul concurent de la Insula Iubirii a fost trimis la podea după un croșeu, într-o confruntare care ar fi trebuit să aibă trei reprize, dar care s-a terminat practic înainte ca publicul să apuce să se așeze bine în fotolii. Acum, Neveu a făcut primele declarații, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

După victoria fulgerătoare, Ovidiu Neveu a recunoscut că se aștepta ca meciul să nu fie unul lung. Luptătorul a ținut însă să precizeze că diferența de greutate a fost în favoarea adversarului, despre care spune că avea aproximativ 10 kilograme în plus.

Și dacă cineva se întreabă ce s-ar fi întâmplat dacă partida ar fi continuat, Neveu pare să fi avut deja verdictul, nu prea avea cu cine să ducă un meci lung.

Neveu i-a dat K.O. lui Răzvan Kovacs în 5 secunde

Chiar dacă fostul concurent de la Insula Iubirii nu a fost un adversar pe măsura lui Neveu, luptătorul i-a recunoscut un lucru, curajul. Dincolo de ironiile de după confruntare, Neveu l-a felicitat pe Kovacs pentru faptul că a acceptat provocarea și a intrat în cușcă.

Meciul a durat 5 secunde, nu e de ironizat situația, pentru că avea 10 kilograme peste mine, dar era, într-adevăr, amator. I-am dat K.O în 5 secunde. Mă așteptam să nu dureze meciul mult. El acum, să se ducă la Insula Iubirii, ca ispită. El nu a fost viral, a fost și cel mai prost adversar pe care l-am avut. E prost la bătaie, dar el e DJ, ce să-i ceri. Acum mixează pe 7 discuri, cred că nici acum nu și-a revenit. După meci l-am felicitat, pentru curajul pe care l-a avut, contează mult. Eu oricum am bubuit, am devenit viral, după ce s-a întâmplat, cu K.O. în 5 secunde. Dar el nici nu știa cum să se comporte, nu am avut de cine să maă iau. Nu cred că el o să mai aibă curaj să intre în cușcă nici cu Maru Gagicaru, a declarat Neveu pentru CANCAN.RO.

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