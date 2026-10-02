Florin Dumitrescu își deschide nu unul, ci două restaurante în Floreasca! Juratul MasterChef a făcut o investiție serioasă

Florin Dumitrescu își deschide nu unul, ci două restaurante în Floreasca! Juratul MasterChef a făcut o investiție serioasă
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Florin Dumitrescu își deschide două restaurante /Foto: Instagram
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Chef Florin Dumitrescu este pregătit pentru un nou capitol din viața sa. În urmă cu ceva timp, juratul MasterChef a anunțat că este gata să se lanseze în antreprenoriat. Acesta urmează să deschidă nu unul, ci două restaurante în Floreasca. Investiția a fost una mare, iar acum cheful este pe ultima sută de metri cu pregătirile.

După 24 de ani dedicați gastronomiei, Florin Dumitrescu a decis să facă pasul cel mare. Cum fanii i-au tot cerut, bucătarul a decis în sfârșit să își deschidă propriul restaurant. Iar cum a dat de o oportunitate imobiliară rară, în cele din urmă, acesta o să vină în fața publicului cu două restaurante.

Ambele locații funcționează într-un concept de tip food hall și împart o bucătărie comună extrem de generoasă ca suprafață. Cele două restaurante se numesc Shirag și Milanese, iar Florin Dumitrescu a făcut o investiție serioasă.

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Juratul MasterChef a mărturisit că echiparea unei bucătării profesionale este extrem de costisitoare. Iar cum își dorește ca totul să fie la superlativ, nu s-a mai uitat la bani și a ales echipamente de top. De exemplu, acesta a ales două rotisoare de ultimă generație, iar prețul unuia depășește valoarea unui automobil nou de clasă superioară.

„Perioada în care nu am filmat, am stat pe șantier, am făcut comenzi de echipamente de bucătărie. Rotisorul e mai scump decât o mașină. Mult, nu pot să zic, dar sunt două bucăți de rotisoare, e o mașină destul de bună, scumpă. Pentru prima oară, după 24 de ani de meserie, pot să spun că am avut curaj să intru în lumea antreprenoriatului”, a declarat chef Florin Dumitrescu, potrivit libertatea.ro.

Florin Dumitrescu își deschide două restaurante /Foto: Instagram

Florin Dumitrescu, pe ultima sută de metri cu pregătirile

Florin Dumitrescu muncește de ceva timp la noul său proiect, iar acum a intrat pe ultima sută de metri cu pregătirile. Este în faza în care alcătuiește echipele celor două restaurante și îi invită pe cei care au experiență în bucătărie să îi trimită CV-urile.

„Cine vrea să facă parte din echipa Shirag & Milanese la Marketta? Așteptăm CV-urile voastre”, a transmis recent Florin Dumitrescu, în mediul online.

Juratul MasterChef se va ocupa îndeaproape de cele două restaurante. Însă, cum filmările de la Pro TV îi ocupă destul de mult timp, acesta a adus în bucătăria sa un om de bază, care va coordona totul.

„Voi fi și eu. Va trebui să las restaurantul, să nu fie dependent de mine, pentru că eu trebuie să filmez și MasterChef. Și atunci n-am cum să închid trei luni pe an. Deci am un om foarte bun pe care am reușit să-l aduc lângă mine, cineva cu care lucrez de 13 ani deja. Și o să fie bine”, a mai spus Florin Dumitrescu.

 

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Foto: Instagram

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