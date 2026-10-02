Andreea Bănică, mesaj puternic despre bullying: „Poate că ar trebui să ne uităm puțin și la noi”

Andreea Bănică a transmis un mesaj despre bullying, fenomen pe care îl consideră strâns legat de educația oferită copiilor încă din familie.

Artista le-a atras atenția părinților asupra influenței pe care comportamentul adulților o poate avea asupra celor mici și a modului în care aceștia învață să-i trateze pe cei din jur.

„Poate că ar trebui să ne uităm puțin și la noi”

Din postura de mamă, cântăreața spune că își dorește ca cei doi copii ai săi să fie respectați, acceptați și să se simtă în siguranță, însă consideră că atunci când se vorbește despre bullying atenția ar trebui îndreptată și către comportamentul adulților.

„În ultima vreme mă gândesc tot mai mult la un subiect despre care vorbim foarte des: bullying-ul. Sunt mamă și, ca orice părinte, îmi doresc ca ai mei copii să fie bine, respectați, acceptați și să se simtă în siguranță. Dar, când vorbim despre bullying, poate că ar trebui să ne uităm puțin și la noi, adulții”.

Andreea Bănică afirmă că bullying-ul nu își are întotdeauna originea în mediul școlar și că, în anumite situații, acesta poate porni chiar din exemplele oferite acasă. Potrivit artistei, copiii observă și reproduc comportamentele și atitudinile celor din jur.

„Pentru că bullying-ul nu începe întotdeauna în curtea școlii. Uneori începe acasă. Într-o conversație pe care copilul o aude. Într-o etichetă pusă altui copil. Într-un «Nu te mai juca cu el». Într-o judecată făcută înainte să cunoaștem întreaga poveste. Copiii ne ascultă, ne privesc și, de multe ori, ne copiază. Iar din dorința firească de a ne proteja propriul copil, putem ajunge uneori să facem rău altuia.

Andreea Bănică, mesaj puternic despre bullying

Putem interveni prea repede. Putem trage concluzii fără să ascultăm toate părțile. Putem transforma un conflict între copii într-un conflict între adulți. Putem pune o etichetă pe un copil care poate a greșit o dată, care poate nu a știut să își exprime emoțiile sau care are nevoie să fie îndrumat, nu condamnat.”

Artista consideră că dificultățile apărute între copii nu ar trebui transformate imediat în situații de condamnare și susține că dialogul și înțelegerea sunt la fel de importante precum regulile și consecințele.

„Copiii trebuie corectați când greșesc. Au nevoie de limite, reguli și consecințe. Dar au nevoie și de dialog, empatie, iertare și șansa de a învăța. Mi-aș dori ca, atunci când apare o problemă, să nu ne grăbim să căutăm «copilul rău». Să ascultăm. Să încercăm să aflăm adevărul. Și să nu uităm niciodată că, de cealaltă parte, este tot copilul cuiva.

Poate că cea mai importantă lecție împotriva bullying-ului nu se predă la școală. Se predă acasă. Prin felul în care vorbim. Prin felul în care judecăm. Prin felul în care iertăm. Prin felul în care îi tratăm pe ceilalți. Pentru că, înainte să creștem copii puternici, deștepți și de succes, avem o responsabilitate și mai mare: să creștem oameni buni.”

Nu este prima dată când Andreea Bănică vorbește despre acest subiect. La un moment dat, vedeta a povestit că fiul său, Noah, a trecut printr-o experiență neplăcută după ce mai mulți copii i-au luat casca de protecție pe care o avea pe ATV și au aruncat-o într-o râpă de lângă lac.

„Sunt așa întoarsă… cineva i-a găsit casca lui Noah aruncată în râpa de la lac! Copiii i-au luat-o de pe ATV și i-au aruncat-o în lac”, a povestit artista pe Instagram.

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