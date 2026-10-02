Cine este Larisa, iubita lui Gabi Torje. Fotbalistul a ținut relația departe de lumina reflectoarelor timp de 6 ani

Cine este Larisa, iubita lui Gabi Torje. Fotbalistul a ținut relația departe de lumina reflectoarelor timp de 6 ani
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Gabi Torje, dezvăluiri despre iubita sa, Larisa
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Gabi Torje și-a dat drumul la gură și a vorbit despre relația pe care o are cu Larisa. De obicei, știm că fotbalistul preferă să își țină iubita departe de lumina reflectoarelor. Cu toate astea, concurentul de la „Asia Express” a vorbit despre viața sa personală la emisiunea „Furnicuțele”.

Torje și Larisa formează un cuplu de mai mulți ani. Partenera fotbalistului este make-up artist și trainer la un salon de înfrumusețare din București.

„Suntem împreună de ceva timp. Este o relație la care țin foarte mult la discreție.”, a spus Gabi Torje.

Gabi Torje și Larisa sunt împreună de aproape șase ani

Nu este prima oară când Torje își deschide sufletul în spațiul public. Fotbalistul a vorbit și în trecut despre relația sa. Torje mărturisea că discreția i-a creat chiar situații amuzante în presă. Sportivul povestea că aceeași femeie fusese prezentată de mai multe ori drept o altă parteneră. Torje susținea atunci că relația sa dura deja de aproximativ cinci ani.

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„E o perioadă mai complicată acum, dar de cinci ani, aproape șase ani, sunt cu cineva. Problema este că nu a știut nimeni cu cine sunt și de patru ori am apărut în ziar cu aceeași persoană, ei crezând că sunt persoane diferite. Vedem ce ne va rezerva viitorul”, mărturisea fotbalistul.

Cum îl alintă Larisa pe Gabi Torje

În ciuda discreției, Gabi Torje a acceptat să dezvăluie un detaliu simpatic despre relația lor. Larisa are un apelativ special pentru iubitul ei. Deși evită să ofere prea multe detalii despre viața de cuplu, Torje a făcut o dezvăluire neașteptată. Fotbalistul a spus că iubita lui îl alintă „șoricel”.

În cadrul aceleiași emisiuni, Gabi Torje a vorbit și despre un obicei mai puțin cunoscut. Fotbalistul recunoaște că are poftă de dulciuri chiar și în timpul nopții. Mai mult, acesta și-a amenajat un sertar special pentru provizii. Uneori, își pune dulciurile lângă pat înainte să adoarmă.

„Mă trezesc noaptea și mănânc dulciuri. Am un sertar. Doar că, de multe ori, când îmi e lene seara, îmi pun dulciurile aproape. Uneori mă trezesc și mănânc ciocolată și se aude.”

Larisa, iubita lui Gabi Torje/ sursă foto: social media

Gabi Torje și Larisa au trecut printr-o perioadă dificilă

Înainte de participarea la „Asia Express”, fotbalistul recunoștea că relația sa traversase o perioadă mai complicată. Torje spunea însă că problemele dintre cei doi nu prevesteau că relația urma să se încheie.

„E o perioadă mai dificilă, ca în orice relație, dar nimic care să separe drumurile. Vedem ce ne va rezerva viitorul”, declara atunci fotbalistul.

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