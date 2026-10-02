Mirela Retegan a spus că „a câștigat Asia Express”. Ce revelație a avut în timpul unei probe dificile

Mirela Retegan a spus că „a câștigat Asia Express”. Ce revelație a avut în timpul unei probe dificile
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Mirela Retegan și Maya
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Mirela Retegan și fiica sa, Maya, participă la noul sezon Asia Express. Acestea au ajuns în China, însă au fost votate, astfel că au fost nevoite să meargă la cursa pentru ultima șansă. După difuzarea ediției și aflarea deznodământului, concurenta a scris câteva rânduri despre emisiune.

Aceasta a ținut să precizeze că probele pe care le-a parcurs la cursa pentru ultima șansă i-au adus cea mai mare satisfacție. Ele au reușit să ajungă la Irina Fodor primele, astfel că s-au salvat de la eliminare.

După difuzarea episodului, fondatoarea Gașca Zurli a explicat că pentru ea a fost o lecție de viață și de curaj. În plus, a spus că a câștigat mai mult decât un trofeu. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

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Mirela Retegan, despre Asia Express

Joi, 1 octombrie, Mirela Retegan a retrăit emoțiile episodului în care a ajuns pentru a doua oară la cursa pentru ultima șansă, însă de această dată în China.

Ea a împărtășit cu fanii ei un mesaj special prin care transmitea că experiența Asia Express a făcut-o să câștige mai mult decât un trofeu: o relație inedită cu fiica sa, Maya.

„Am câștigat Asia Express! Sau Oscarul. Sau Grammy-ul. Sau orice alt trofeu care există pe lumea asta și care este dovada succesului suprem în muncă, perseverență și curaj.

În Marele Canion al Chinei, am concurat cu toate fricile mele și le-am învins. Am câștigat pentru mine, pentru relația mea cu Maya, pentru felul în care mă privesc mama, angajații, oamenii dragi și oamenii care nu mă cunosc, dar se uită la televizor și caută oameni ca ei – oameni care fac lucruri extraordinare. Pentru viața mea, aseară am câștigat mult mai mult decât un trofeu”, a scris Mirela Retegan, pe Instagram.

Mirela Retegan și Maya/ sursa foto: captură video Antena 1

Mirela Retegan și Maya/ sursa foto: captură video Antena 1

„Eu cu ziua asta voi rămâne în suflet toată viața”

În continuarea mesajului, concurenta de la Asia Express a declarat că experiența pe care a trăit-o în China a marcat-o, așadar își va aminti mereu cu bucurie de acea zi.

Totodată, Mirela i-a făcut și o promisiune fiicei sale că vor repeta aventura, chiar dacă inițial și-a dorit să renunțe. Mai mult decât atât, i-a mulțumit producătoarei pentru competiția spectaculoasă.

„Tot ce vine după această zi este un bonus în această competiție. Eu cu ziua asta voi rămâne în suflet toată viața și când o să-mi fie greu sau vocile din jurul meu o să spună altceva, o să mă întorc la această zi și o să-mi amintesc cine sunt și ce puteri extraordinare a pus Dumnezeu în mine.

Mulțumesc, Maya Sorian. Așa cum am promis, într-o zi o să revenim acolo. Iar dacă nu vom reuși împreună, sper că vei merge cu copiii tăi și le vei spune că acolo bunica lor și-a dat testul curajului.

Mulțumesc, Mona Segall, pentru că faci posibil acest show, din care oamenii își iau atât de multă putere. Tu și echipa ta sunteți imbatabili. Aș vrea să te țină Dumnezeu sănătoasă și inspirată mulți ani, pentru că reușești să transformi niște experiențe în cele mai frumoase povești de viață. Asia Express continuă. Să ne jucăm mai departe, până unde ne țin puterile”, a mai adăugat ea.

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