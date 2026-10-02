Andreea Popescu, apariție neașteptată în mediul online! Fanii au reacționat imediat

Andreea Popescu, apariție neașteptată în mediul online! Fanii au reacționat imediat
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Andreea Popescu, look nou /Foto: Instagram
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După divorțul de Rareș Cojoc, Andreea Popescu pare că înflorește. În ultima perioadă, bruneta a trecut prin numeroase transformări în ceea ce privește aspectul său fizic, iar recent și-a surprins fanii cu o nouă schimbare de look. Internauții au fost surprinși și au reacționat imediat.

După încheierea căsniciei cu Rareș Cojoc, Andreea Popescu a ales să facă mai multe schimbări importante în ceea ce privește aspectul său fizic. Vedeta a reușit să dea jos un număr considerabil de kilograme. Ulterior, aceasta a apelat la mai multe intervenții estetice atât la nivelul feței, cât și al bustului și a făcut și o abdominoplastie, menită să îndepărteze pielea în exces rămasă în urma scăderii masive în greutate.

Ei bine, acum, Andreea Popescu și-a surprins din nou urmăritorii din mediul online. Aceasta a bifat o schimbare de look și a venit cu o nouă coafură. Și-a dorit să vadă cum ar arăta creață, așa că s-a pus imediat pe treabă, iar rezultatul a fost apreciat de fani. Mulți au fost cei care au complimentat-o.

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„Superbă; Vaii, divină; Cel mai bine îți stă așa creață!; Wow, aproape să nu te recunosc”, au fost doar câteva dintre reacțiile fanilor.

Andreea Popescu, look nou /Foto: Instagram

Andreea Popescu, întâlnire cu noua iubită a lui Rareș Cojoc

După o relație de 15 ani, o căsnicie de 10 ani și trei copii împreună, Andreea Popescu și Rareș Cojoc au anunțat divorțul. Cei doi au luat-o pe drumuri separate, însă au rămas în relații bune de dragul copiilor pe care îi au împreună.

Fiecare își vede acum de drumul său, iar Rareș Cojoc deja și-a refăcut viața. Dansatorul are o relație cu fotomodelul Claudia Dumitru, iar cei doi deja s-au mutat împreună. Iar cum relația pare destul de serioasă, bărbatul deja le-a făcut cunoștință fostei cu actuala.

Andreea Popescu s-a arătat deschisă să îi cunoască noua parteneră, mai ales că aceasta este destul de prezentă acum și în viața copiilor săi. Ei bine, cele două par că s-au înțeles destul de bine, iar prima întâlnire dintre ele a fost una reușită.

„Nu intervin în viața lui, nu complic situația (…) Nu că sunt decentă, ci foarte decentă și super înțelegătoare, atât de înțelegătoare încât am fost deschisă și să cunosc partenera și să vorbesc cu ea și pentru copii, pentru armonie.

Eu dacă aș fi făcut probleme, ce armonie ar fi existat? Sau invers. Nu exista nicio armonie (…) Foarte bine, bine (n.r. cum a fost prima întâlnire cu iubita lui Rareș Cojoc). Eu sunt o persoană care este capabilă să lase foarte mult de la ea, să mă pun în situația persoanei respective și ce mie nu-mi place, altuia nu îi fac”, a declarat Andreea Popescu, la Antena Stars.

 

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